Horoscope Today: পারিবারিক অশান্তি চরম আকার নিতে পারে মেষের, সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রে চাকরিতে বিপদ বৃশ্চিকের
Ajker Rashifal, 29 April 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য আগামী সময়টি বেশ চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আর্থিক ক্ষতির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই বড় কোনো বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকুন। বিশেষ করে শেয়ার বাজার বা ফাটকা ব্যবসায় অর্থ না ঢালাই শ্রেয়। ব্যবসায়িক মন্দা আপনাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝির ফলে চাকরিতে গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। রাগ নিয়ন্ত্রণ না করলে পারিবারিক অশান্তি চরম আকার ধারণ করতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন, কারণ ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আইনি নথিপত্রে সই করার আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন, নতুবা আইনি বিপদে জড়াতে পারেন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
বৃষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি সতর্কতার। হঠকারী সিদ্ধান্তের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বিশেষ করে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়া কঠিন হবে। ব্যবসায়িক লেনদেনে স্বচ্ছতা না থাকলে অংশীদারদের সাথে বিবাদ ও ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। অফিসে কাজের চাপ বাড়লে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে চাকরিতে গোলমাল হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ থেকে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। পুরনো কোনো শত্রু মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা আপনাকে আইনি বিপদে ফেলতে পারে। দ্রুত গতিতে যানবাহন চালাবেন না, বড় ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
মিথুন রাশির জাতকদের জন্য ব্যয় বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, যা পরোক্ষভাবে আর্থিক ক্ষতির কারণ হবে। ব্যবসায়িক পরিকল্পনাগুলো ভেস্তে যেতে পারে, ফলে ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। অযথা তর্কে জড়িয়ে পড়লে পারিবারিক অশান্তি আপনার মানসিক শান্তি কেড়ে নিতে পারে। কর্মস্থলে নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে চাকরিতে গোলমাল বা পদাবনতির আশঙ্কা আছে। জমি বা ফ্ল্যাট কেনাবেচা নিয়ে আইনি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ভ্রমণে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন; যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
কর্কট রাশির জাতকদের জন্য আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। আবেগের বশবর্তী হয়ে টাকা খরচ করলে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায় নতুন কোনো ঝুঁকি নেবেন না, কারণ বর্তমান পরিস্থিতি ব্যবসায় ক্ষতির ইঙ্গিত দিচ্ছে। জীবনসঙ্গীর সাথে মতবিরোধের ফলে পারিবারিক অশান্তি তুঙ্গে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন, যা চাকরিতে গোলমাল তৈরি করবে। কর বা ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে অবহেলা করলে আইনি বিপদে পড়তে পারেন। রক্তচাপ বা স্নায়বিক সমস্যার কারণে শারীরিক অস্বস্তি ও চলাফেরায় দুর্ঘটনার ভয় রয়েছে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
সিংহ রাশির জাতকদের অহংকার পতনের কারণ হতে পারে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে ব্যবসায়িক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য না থাকলে আর্থিক ক্ষতি অনিবার্য। ছোট ভাই-বোনের সাথে সম্পর্ক খারাপ হওয়ায় পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। অফিসে বস বা বসের কাছের লোকের সাথে তর্কে জড়াবেন না, এতে চাকরিতে গোলমাল স্থায়ী হতে পারে। পুরনো কোনো মামলা পুনরায় চালু হয়ে আপনাকে আইনি বিপদে ফেলতে পারে। আগ্নেয়াস্ত্র বা ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনা থেকে সাবধান থাকুন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
কন্যা রাশির জাতকদের জন্য হিসাব নিকাশে ভুলের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। পার্টনারশিপ ব্যবসায় স্বচ্ছতার অভাব ব্যবসায় ক্ষতির কারণ হবে। অযথা খুঁতখুঁতে স্বভাবের জন্য পরিবারের সদস্যদের সাথে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপে ভুল ত্রুটি হতে পারে, যা চাকরিতে গোলমাল সৃষ্টি করবে। সরকারি কাগজপত্রে ত্রুটি থাকলে আইনি বিপদে পড়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। জলপথে বা পাহাড়ি রাস্তায় ভ্রমণে সতর্ক থাকুন, নতুবা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্বাস্থ্যের অবনতি আর্থিক চিন্তাকে আরও বাড়িয়ে দিতে পারে।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
তুলা রাশির জাতকদের জন্য বিলাসিতার কারণে সঞ্চয় শেষ হয়ে যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে আর্থিক ক্ষতি আনবে। ব্যবসায় প্রতিযোগীদের কাছে হেরে গিয়ে ব্যবসায় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। শ্বশুরবাড়ির সাথে সম্পর্কের অবনতি ঘটলে পারিবারিক অশান্তি বাড়তে পারে। অফিসে পদোন্নতি আটকে যাওয়া বা বদলি নিয়ে চাকরিতে গোলমাল হতে পারে। চুক্তিনামা ভালোভাবে না পড়ে স্বাক্ষর করলে আইনি বিপদে জড়াতে পারেন। শারীরিক ভারসাম্য হারিয়ে পড়ে গিয়ে বা যান্ত্রিক গোলযোগে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। ধৈর্য হারাবেন না।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য গোপন শত্রুতা বৃদ্ধির সময়। লটারি বা জুয়া থেকে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। ব্যবসায়িক শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, যা ব্যবসায়িক ক্ষতির কারণ হতে পারে। মেজাজ হারিয়ে কথা বললে পারিবারিক অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে। সহকর্মীদের অসহযোগিতার কারণে চাকরিতে গোলমাল দেখা দেবে। পুলিশের ঝামেলা বা ট্রাফিক আইন অমান্য করায় আইনি বিপদে পড়ার যোগ রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে যাতায়াতে সতর্ক থাকুন এবং ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকুন, কারণ দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
ধনু রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি মিশ্র হলেও নেতিবাচক প্রভাব বেশি। ভুল পরামর্শে বিনিয়োগ করে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বড় ডিল হাতছাড়া হওয়ায় ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। সন্তানদের অবাধ্যতা বা পড়ালেখা নিয়ে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে মতপার্থক্য চাকরিতে গোলমাল সৃষ্টি করতে পারে। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে আইনি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দূরে ভ্রমণে ড্রাইভারের অসতর্কতায় বা নিজের অসাবধানতায় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কোনো নতুন চুক্তিতে জড়ানোর আগে দ্বিতীয়বার ভাবুন।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
মকর রাশির জাতকদের অতিরিক্ত পরিশ্রমের তুলনায় আয় কম হওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। অর্থ চুরির মাধ্যমে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। বাজারের পরিস্থিতি বুঝতে না পেরে বড় স্টক রাখলে ব্যবসায়িক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। আত্মীয়দের সাথে ভুল বোঝাবুঝির ফলে পারিবারিক অশান্তি তৈরি হবে। বাড়তি দায়িত্বের চাপে কাজে ভুল করলে চাকরিতে গোলমাল হতে পারে। লাইসেন্স বা প্রয়োজনীয় নথির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় আইনি বিপদে পড়তে পারেন। নির্মাণকাজে বা ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় দুর্ঘটনা থেকে সতর্ক থাকুন।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
কুম্ভ রাশির জাতকদের অনাহুত খরচে নাভিশ্বাস উঠতে পারে, যা বড় আর্থিক ক্ষতি ডেকে আনবে। ব্যবসায় পুঁজি সংকটের কারণে ব্যবসায়িক ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। দাম্পত্য জীবনে অবিশ্বাসের ফলে পারিবারিক অশান্তি চরম সীমানায় পৌঁছাতে পারে। অফিসে সহকর্মীদের নোংরা রাজনীতির শিকারে চাকরিতে গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিবেশীর সাথে বিবাদে জড়িয়ে থানা-পুলিশ বা আইনি বিপদে পড়ার যোগ রয়েছে। তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হতে গিয়ে বা সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। নিজের গোপন তথ্য কারো সাথে শেয়ার করবেন না।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন রাশির জাতকদের জন্য বর্তমান সময়টি কিছুটা বৈরী। আর্থিক লেনদেনে প্রতারিত হয়ে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। সময়মতো পণ্য সরবরাহ করতে না পারায় ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের অবনতি এবং তা নিয়ে মানসিক চাপে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে। অফিসে কাজের ভুল নিয়ে বসের বকাঝকা শুনতে হতে পারে, যা চাকরিতে গোলমাল বাড়াবে। মিথ্যা সাক্ষী বা জামিনদার হতে গিয়ে আইনি বিপদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। যানবাহনে ওঠার সময় বা নামার সময় বিশেষ সতর্কতা নিন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
