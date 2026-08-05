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আর্থিক উন্নতি কোনওভাবেই রোখা যাবে না এইসব রাশির, শত্রুরা সুযোগ খুঁজছে, সতর্ক থাকুন সিংহ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 05, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:29 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  05 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক অবস্থা মোটের উপর ভালো। বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সুযোগ রয়েছে। নতুন চাকরির দারুণ যোগ রয়েছে, পদোন্নতির সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। যৌথ বিনিয়োগে লাভবান হতে পারেন, তবে বুঝে-শুনে পদক্ষেপ ফেলা জরুরি। পারিবারিক সামান্য মতভেদে গোলমাল দেখা দিতে পারে, তাই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং তিনি আপনার সিদ্ধান্তের বড় সাহায্যকারী হবেন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এড়িয়ে চলতে সহকর্মীদের ওপর অন্ধবিশ্বাস রাখবেন না। কোনো আইনি ঝামেলা থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে মেটানোর চেষ্টা করুন, আইনি পদক্ষেপে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক উন্নতি। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে লাভ আসতে পারে। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত স্থানে বদলির যোগ রয়েছে। ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত সাফল্য মিলবে এবং নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। পারিবারিক জীবনে সামান্য মানসিক অশান্তি বা পারিবারিক গোলমাল থাকলেও সময়ের সাথে তা কেটে যাবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা আলোচনা করুন, সম্পর্কে মধুরতা বজায় থাকবে। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করলেও তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে। কোনো পুরনো আইনি ঝামেলা বা আইনি লড়াইয়ে আপনি সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

উপার্জনের একাধিক পথ খুলে যেতে পারে। চাকরির খোঁজ করছেন যারা, তাদের জন্য সুখবর আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন কৌশল প্রয়োগ করলে দ্বিগুণ লাভের সম্ভাবনা। তবে পারিবারিক ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত গোলমাল দেখা দিতে পারে, ধৈর্য ধরা শ্রেয়। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন মিটে গিয়ে দাম্পত্যে ভালোবাসা বাড়বে। সহকর্মীদের মধ্যে কেউ শত্রুর মতো ষড়যন্ত্র করতে পারে, নিজের গোপন কথা কাউকে বলবেন না। কোনো সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি ঝামেলা থাকলে বিচক্ষণতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিন, আইনি লড়াই এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আয় ও ব্যয়ের ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হবে। চাকরিতে অতিরিক্ত কাজের চাপ থাকবে, তবে কাজের সঠিক মূল্যায়ন হওয়ায় পদোন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে নতুন কোনো উদ্যোগ গ্রহণের আগে লাভ-ক্ষতি বিচার করা প্রয়োজন। পারিবারিক জটিলতা ও গোলমাল মানসিক উদ্বেগের কারণ হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে গভীর আবেগঘন সম্পর্ক তৈরি হবে এবং তার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে কোনো শত্রুর ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে প্রস্তুত থাকুন। সম্পত্তি বা আর্থিক বিষয়ে কোনো আইনি ঝামেলা তৈরি হলে দ্রুত আইনি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।

 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক উন্নতির উজ্জ্বল যোগ। সঞ্চয়ের দিকে মন দিলে ভবিষ্যৎ নিরাপদ হবে। নতুন কোনো ভালো চাকরির সুযোগ হাতের কাছে আসতে পারে, ইন্টারভিউতে সাফল্য মিলবে। ব্যবসায়ীদের উন্নতি চোখ পড়ার মতো হবে এবং নতুন বাজারে প্রবেশ সহজ হবে। পরিবারে আত্মীয়দের নিয়ে কিছুটা গোলমাল বা অশান্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন। স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া চমৎকার থাকবে, আপনার যেকোনো উদ্যোগে তার পূর্ণ সমর্থন পাবেন। শত্রুরা সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করলেও আপনার নেতৃত্বের ক্ষমতার সামনে তাদের ষড়যন্ত্র টিকবে না। কোনো আইনি জটিলতা থাকলে সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসার প্রবল সম্ভাবনা।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক দিক থেকে সময়টি স্থিতিশীল, আয় বৃদ্ধির নতুন যোগ স্পষ্ট। কর্মক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে কাজ করলে চাকরির ক্ষেত্রে ভালো খবর বা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভজনক চুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে, তবে অংশীদারি ব্যবসায় সতর্ক থাকুন। পরিবারের অভ্যন্তরীণ কিছু গোলমাল বা মতভেদ কাটিয়ে উঠতে পরিবারের সাথে সময় কাটান। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে কিছুটা দূরত্ব তৈরি হতে পারে, তাকে পর্যাপ্ত সময় দেওয়া দরকার। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে কাগজপত্র না পড়ে সই করবেন না। আইনি ঝামেলা বা জমি সংক্রান্ত বিরোধ থেকে আপাতত দূরে থাকাই মঙ্গল।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা জোরালো, আটকে থাকা অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে। নতুন চাকরির ক্ষেত্রে চমৎকার সুযোগ পাবেন এবং কর্মস্থলে সহকর্মীদের সহযোগিতা মিলবে। ব্যবসায় উন্নতি নিশ্চিত, নতুন কোনো পণ্য বাজারে আনার জন্য ভালো সময়। পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় হবে, কোনো পুরনো পারিবারিক গোলমাল থাকলে তার অবসান ঘটবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে এবং যৌথ ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর ষড়যন্ত্র থেকে নিজেকে বাঁচাতে কূটনৈতিক বুদ্ধি ব্যবহার করুন। পুরনো কোনো আইনি ঝামেলা বা আদালত সংক্রান্ত বিষয়ে সফলতা পাওয়ার যোগ রয়েছে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক ক্ষেত্রে অযথা খরচ এড়িয়ে চললে তবেই আর্থিক উন্নতি ধরে রাখা সম্ভব হবে। চাকুরিজীবীদের জন্য পরিবর্তন বা পদোন্নতির সুবর্ণ যোগ রয়েছে। ব্যবসায় বাড়তি খাটাখাটুনি করতে হলেও ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান উন্নতি হবে। পারিবারিক পরিবেশ মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হতে পারে, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে গোলমাল এড়িয়ে চলুন। স্ত্রীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, পারস্পরিক সম্পর্কে ধৈর্য ধরা জরুরি। শত্রুরা আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই মেজাজ সংবরণ করুন। যেকোনো প্রকার আইনি ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখুন, অন্যথায় আইনি জটিলতায় আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নতুন কোনো আয়ের উৎস তৈরি হতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে আপনার যোগ্যতা অনুযায়ী ভালো সুযোগ বা নতুন চাকরির যোগ রয়েছে। ব্যবসায় ভালো লাভের সম্ভাবনা, পুরনো বিনিয়োগ থেকে বড় অংকের মুনাফা আসতে পারে। পরিবারে কোনো শুভ কাজ সম্পন্ন হতে পারে, ফলে পারিবারিক গোলমাল অনেকাংশে কমে আসবে। স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক থাকবে, তার বুদ্ধি আপনার ব্যবসায়িক বা ব্যক্তিগত জীবনে কাজে দেবে। শত্রুরা আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। আইনি ঝামেলা বা আদালত সংক্রান্ত কাজে সাফল্য মিলবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি এড়াতে খোলামেলা কথা বলুন, সম্পর্কে মধুরতা ফিরবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রতিপক্ষ বা শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবে। তবে আদালত বা আইনি সংক্রান্ত কোনো কাজ থাকলে খুব সাবধানে কদম ফেলুন, ভুল সিদ্ধান্তে আইনি সমস্যা বাড়তে পারে।আর্থিক দিক থেকে দিনগুলো ভালো যাবে, দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগের জন্য চমৎকার সময়। চাকরির ক্ষেত্রে আপনার পদোন্নতি ও বেতন বৃদ্ধির যোগ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হলেও উন্নতি নিশ্চিত। পারিবারিক জীবনে সামান্য গোলমাল দেখা দিলেও আপনার বিচক্ষণতায় তা মিটে যাবে। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা প্রবল, হঠাৎ কোনো প্রাপ্তি আপনাকে উৎফুল্ল করতে পারে। চাকরির ক্ষেত্রে পদোন্নতি বা কাঙ্ক্ষিত ভালো জায়গায় বদলির দারুণ যোগ দেখা যাচ্ছে। ব্যবসায় শুভ পরিবর্তন আসবে এবং নতুন ক্রেতা পাওয়ার সুযোগ বাড়বে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির কারণে সামান্য গোলমাল হতে পারে, বয়স্কদের পরামর্শ মেনে চলুন। স্ত্রীর সাথে মিষ্টি সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং যেকোনো বিপদে তাকে পাশে পাবেন। আপনার সাফল্য দেখে শত্রুর ষড়যন্ত্র বাড়তে পারে, নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখুন। জমি বা ঋণ সংক্রান্ত আইনি ঝামেলা ধীরে ধীরে সমাধানের দিকে এগোবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক দিক থেকে মিশ্র ফল মিলবে, আয়ের সাথে সাথে ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনাও রয়েছে। যারা নতুন চাকরি খুঁজছেন তাদের শুভ যোগ রয়েছে, তবে কর্মক্ষেত্রে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায়ীদের সতর্কতার সাথে পা ফেলতে হবে, নতুন বড় বিনিয়োগ কিছুটা পরে করাই ভালো। পারিবারিক পরিবেশ মোটামুটি ভালো থাকবে, বড় ধরনের কোনো গোলমাল হওয়ার আশঙ্কা কম। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তা থাকলেও আপনাদের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব মধুর থাকবে। পরিচিতদের মধ্যেই কেউ শত্রু হয়ে ষড়যন্ত্র করতে পারে, চোখ-কান খোলা রাখুন। আইনি কোনো বিষয়ে জড়ানো এড়িয়ে চলুন, ঝামেলা এড়াতে আইনি পরামর্শ নিন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

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