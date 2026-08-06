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রাগ সামলাতে না পারলে বড় ক্ষতি বৃশ্চিকের, স্ত্রীর ভুল না ভাঙালে বিরাট বিপদ কন্যার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 06, 2026, 07:14 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:14 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  06 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায়ায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা, তবে নতুন বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন। চাকরিতে পদোন্নতি। স্বাস্থ্য নিয়ে সাবধান থাকুন। যাতায়াতের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে সচেতন থাকুন। সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আইনি জটিলতা বা পারিবারিক বিরোধ থাকলে আজ নিজের পক্ষের যুক্তি সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারবেন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং মান-অভিমান মিটে গিয়ে পারস্পরিক আস্থা ও বোঝাপড়া আরও সুদৃঢ় হবে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি। চুক্তিপত্র সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়লেও সহকর্মীদের সহযোগিতায় অগ্রগতি নিশ্চিত। গাড়ি চালানোয় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমাজে আপনার ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব প্রশংসিত হবে। পুরনো আইনি সমস্যা থাকলে আজ তা সমাধানের দিকে এগোতে পারে। দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে মতবিরোধ এড়িয়ে চলুন। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ ব্যবসায়ীদের লাভজনক চুক্তির সম্ভাবনা প্রবল, তবে অংশীদারি ব্যবসায় স্বচ্ছতা বজায় রাখুন। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের উপযুক্ত ফল পাবেন এবং পদোন্নতির ইতিবাচক ইঙ্গিত মিলতে পারে। শারীরিক সুস্থতার জন্য অসাবধানতা পরিহার করুন; সামান্য অসতর্কতায় ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণ আপনার সামাজিক সম্মান অনেকটাই বাড়িয়ে দেবে। কোনো আইনি জটিলতায় জড়িয়ে থাকলে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন, সিদ্ধান্ত আপনার পক্ষে আসতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক সৌহার্দ্যপূর্ণ থাকবে এবং তাঁর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সাপোর্ট পাবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় আজ বড় কোনো আর্থিক ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। চাকরিতে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্র বা জটিলতা থাকলেও নিজের যোগ্যতায় পরিস্থিতি সামলে নেবেন। যাতায়াত ও ভ্রমণের সময় বাড়তি সতর্কতা জরুরি, নতুবা দুর্ঘটনার মুখে পড়তে হতে পারে। সামাজিক সম্মান পাবেন।  আইনি বিষয়ে জটিলতা কিছুটা বাড়তে পারে, মাথা ঠান্ডা রাখা শ্রেয়। দাম্পত্য জীবনে মানসিক দূরত্ব তৈরির সম্ভাবনা আছে, তাই স্ত্রীর অনুভূতিকে প্রাধান্য দিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন আর্থিক লাভের পথ সুগম হবে। কর্মক্ষেত্রে নেতৃত্বের দক্ষতা প্রকাশ পাবে এবং চাকরিতে অগ্রগতির বার্তা পেতে পারেন। বেপরোয়া মানসিকতার জন্য ছোটখাটো দুর্ঘটনা হতে পারে, চলাফেরায় গতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন। সামাজিক প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি পাবে এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ তৈরি হবে। আইনি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল লাভের সম্ভাবনা বেশি। পারিবারিক জীবনে স্ত্রীর সাথে চমৎকার বোঝাপড়া থাকবে; কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ আপনাকে লাভবান করবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

গোপন শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়লেও আপনার কাজের গুণগত মান ঊর্ধ্বতনদের নজর কাড়বে। শারীরিক দিক থেকে আজ ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি পরিহার করতে অতিরিক্ত সাবধান থাকুন। সামাজিক ক্ষেত্রে মিশ্র প্রভাব থাকবে, অনাকাঙ্ক্ষিত বিতর্ক এড়িয়ে চলাই ভালো। আইনি জটিলতার সমাধান প্রক্রিয়ায় সাময়িক বিলম্ব হতে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে স্ত্রীর ভুল ধারণা ভাঙানোর চেষ্টা করুন; খোলামেলা আলোচনায় পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ হবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত লাভজনক হবে। চাকরিতে পদোন্নতির খবর পেতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার যেন না হন, সেদিকে খেয়াল রাখুন। সমাজের বিভিন্ন স্তরে আপনার গ্রহণযোগ্যতা ও সম্মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। পুরনো কোনো পারিবারিক আইনি সমস্যা থাকলে তা সমাধানের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে এবং দুজনে মিলে কোনো শুভ কাজের পরিকল্পনা করতে পারেন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় আকস্মিক বাধা বা সাময়িক লোকসানের সম্মুখীন হতে পারেন, তবে ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসবে। সহকর্মীদের সহায়তায় চাকরিতে অগ্রগতি সম্ভব হলেও অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি, দুর্ঘটনাযোগ রয়েছে। সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত হলে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে। আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে, তাই কোনো কাগজে বুঝে না শুনে সই করবেন না। স্ত্রীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে; রাগ সংবরণ করে চললে সম্পর্ক শান্ত থাকবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায়িক সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে এবং আর্থিক লাভের মুখ দেখবেন। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, যা ভবিষ্যতে চাকরিতে পদোন্নতি এনে দিতে পারে। স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার দিকে নজর রাখুন, যানবাহন চালানো বা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে দূরে থাকুন। আপনার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। আইনি বা প্রশাসনিক জটিলতা থাকলে আজ ইতিবাচক ফল মিলতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো সময় আপনাকে আনন্দ দেবে এবং দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েন কাটিয়ে একাত্মতা বৃদ্ধি পাবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিলে লাভবান হতে পারেন, তবে মূলধন রক্ষায় সতর্ক থাকা দরকার। চাকরিতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করতে সক্ষম হবেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রশংসা পাবেন। শারীরিক সতর্কতার অভাব দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে, তাই ভারী কাজ করার সময় সাবধান থাকুন। সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নিলে সমাজে আপনার সম্মান ও পরিচিতি বাড়বে। আইনি প্রক্রিয়া কিছুটা ধীরগতিতে চললেও শেষ পর্যন্ত ফল আপনার অনুকূলে যাবে। স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি থাকলে তা আজ মিটে যাবে এবং পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় কাঙ্ক্ষিত গতি পেতে সময় লাগলেও আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি কম থাকবে। চাকরিতে পদোন্নতি বা নতুন সুযোগ আসার জোরালো সম্ভাবনা দৃশ্যমান। গাড়ি চালানো ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় সতর্ক না থাকলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সামাজিক সম্মান অর্জন করতে পারবেন। আদালতের কোনো আইনি জটিলতা থাকলে আজ কোনো ভালো খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর কাছ থেকে মানসিক সাপোর্ট পাবেন, যা সম্পর্কের ভিতকে আরও মজবুত ও গভীর করবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ ব্যবসায়িক লাভ ভালো হলেও অতিরিক্ত খরচ লোকসানের সমতুল্য হতে পারে, তাই বাজেটে মনোযোগ দিন। কাজের জগতে আপনার পরিশ্রমের ফলে চাকরিতে উন্নতির রাস্তা পরিষ্কার হবে। শারীরিক ক্লান্তি বা অসাবধানতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, নিজের খেয়াল রাখুন। সমাজে নিজের অবস্থান ও সম্মান বজায় রাখতে অন্যায় থেকে দূরে থাকুন। আইনি বিষয়ে অযথা ঝুঁকি নেবেন না, বিশেষজ্ঞের রায় মেনে চলা উচিত। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলেও তাঁর সাথে সম্পর্কে ভালোবাসা ও গভীরতা বৃদ্ধি পাবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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