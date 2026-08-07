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মিথুনের অর্থলাভ, কর্কটের আইনি সাফল্য, বৃশ্চিকের বিনিয়োগ; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 07, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:14 AM IST

Ajker Rashifal, 2026 August 07, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

Ajker Rashifal, 2026 August 07, Horoscope Today: কর্কট, আজ আপনি কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন! পরে সমস্যায় পড়তে পারেন। তবে, আজ আপনি আইনি বিষয়ে সাফল্য পাবেন।

 

 

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি আজ ভাগ্যের পূর্ণ সহায়তা পাবেন। যাঁরা বিজনেসম্যান তাঁদের সমৃদ্ধিযোগ। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ যে কোনও কাজের প্রতিটি ধাপে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করুন। হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক অবস্থা ভালো হবে। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ কাউকে টাকা ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন! আইনি বিষয়ে সাফল্য আসবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সমস্ত প্ল্যানই সফল হবে। বহুদিনের কোনও সমস্যা মিটে যাবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

বিষয়সম্পত্তির সঙ্গে জড়িত ব্যাপার-স্যাপার মিটে যাবে। যাঁরা ব্যবসায়ী তাঁদের ব্যবসা ফুলেফেঁপে উঠবে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

বহু দিনের আটকে থাকা কাজ বন্ধুদের সহায়তায় সম্পন্ন হবে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ পরিবারের লোকজনের কাছেও আপনি সহসা বিপুল সম্মান পেতে থাকবেন। দিনটি কিন্তু বিনিয়োগের জন্য বেশ ভালো।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের দিক থেকে দারুণ সহায়তা মিলবে আজ। মিষ্টি ব্যবহারে সকলের মন জয় করবেন। আর আপনার কাজও ভালো হবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পজিটিভ থিংকিংয়ে থাকুন। কাজ এগোবে তরতর করে। আজ ব্যবসায় টাকা ঢালা থেকে একটু বিরত থাকুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক প্রাপ্তির পথ খুলে যাবে আজ। সিনিয়রদের থেকে সাহায্য পেয়ে এগিয়ে যাবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কমপ্লিট একটা প্ল্যান নিয়ে কাজে নামুন। সামাজিক সম্মান বাড়বে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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