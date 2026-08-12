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ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান সিংহ, আইনি ঝামেলায় জড়ালে কপালে দুঃখ রয়েছে কুম্ভর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 07:49 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:52 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  12 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রভাব ও মর্যাদা বৃদ্ধি। সহকর্মীদের সহায়তা পাবেন। ব্যবসায়ীদের লাভজনক চুক্তির সম্ভাবনা থাকলেও লোকসানের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। হঠাত্ অর্থপ্রাপ্তির যোগ রয়েছে। রাস্তাঘাটে চলাচলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। পুরোনো কোনো আইনি ঝামেলা মিটে যেতে পারে, তবে অফিসে সহযোগীদের গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে চোখ-কান খোলা রাখুন। সামাজিক ক্ষেত্রে নিজের বক্তব্য ভেবেচিন্তে বলুন, না হলে অপমানের মুখে পড়তে হতে পারে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

চাকরিপ্রার্থীদের জন্য আশার আলো দেখাতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। নতুন বিনিয়োগ থেকে মুনাফা পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। ফাটকা ব্যবসায় অতিরিক্ত লাভের আশায় নামলে লোকসান হতে পারে। অর্থ বা ধানপ্রাপ্তির শুভ যোগ দেখা যাচ্ছে। পুরোনো কোনো মামলা বা আইনি সমস্যা আপনার পক্ষে আসতে পারে। প্রতিবেশীদের সাথে অহেতুক বিবাদে জড়িয়ে সামাজিক অপমান এড়িয়ে চলুন। দূর ভ্রমণের সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনা থেকে সাবধান থাকা জরুরি। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বৃদ্ধি। ব্যবসায়ীদের আজ হিসাব-নিকাশে সতর্ক থাকা দরকার, কারণ ছোট ভুলের কারণে লোকসান হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। হঠাৎ কোনো উৎস থেকে ধন বা ধানপ্রাপ্তির সুযোগ তৈরি হবে। বিরোধী পক্ষ আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে সমাজে বা কর্মক্ষেত্রে সাময়িক অপমান সহ্য করতে হতে পারে, তাই ধৈর্য ধারণ করুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চাকরিতে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন, যা ভবিষ্যতে পদোন্নতিতে সাহায্য করবে। ব্যবসায়িক দিক থেকে আজ লাভের মুখ দেখবেন, বিশেষ করে ট্রেডিং ও বিপণন ক্ষেত্রে সাফল্য আসবে। তবে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে অর্থ লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। জমিজমা বা কৃষিসংক্রান্ত কাজ থেকে ধান্য বা অর্থলাভের সম্ভাবনা প্রবল। শত্রু বা বিরোধীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে আপনি নিজের অবস্থান শক্ত করতে পারবেন। তবে আইনি কোনো নথিপত্রে স্বাক্ষর করার আগে ভালোভাবে পড়ে নিন। যাত্রাপথে কোনো আঘাত বা দুর্ঘটনার যোগ থাকায় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা শ্রেয়।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীতে কর্মক্ষেত্রে বড় সাফল্য আসবে। নতুন ব্যবসার পরিকল্পনায় সাফল্য মিলবে এবং পুরোনো বকেয়া টাকা ফেরত পাওয়ায় আর্থিক লোকসান কমবে। কোনো নিকটাত্মীয়ের কাছ থেকে ধানপ্রাপ্তি বা উপহার মিলতে পারে। কাজের জায়গায় সহকর্মীরা হিংসাবশত আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে, যা আপনাকে সামাজিক অপমানের মুখোমুখি করতে পারে। বিচক্ষণতার সাথে পরিস্থিতি সামলান। যেকোনো আইনি বিতর্ক থেকে দূরে থাকাই ভালো। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে, সতর্ক থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন কোনো কাজের যোগাযোগের যোগ রয়েছে। মুনাফা বাড়বে। অহেতুক ব্যয় না করে খরচে রাশ টানুন। হঠাৎ কোনো পৈতৃক সম্পত্তি বা ধানপ্রাপ্তির যোগ দেখা যাচ্ছে। আদালত বা আইনি ঝামেলায় জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। বিরোধী পক্ষ কোনো ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করলেও তাতে ব্যর্থ হবে। তবে রাগ নিয়ন্ত্রণে না রাখলে বন্ধু বা সহকর্মীদের কাছে সামাজিক অপমানের শিকার হতে পারেন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কঠোর পরিশ্রম করতে হবে, তবে পদস্থ আধিকারিকদের সহযোগিতা পাবেন। নতুন ব্যবসায়িক পার্টনারশিপে যোগ দিলে লাভের সম্ভাবনা প্রবল। ভুল বিনিয়োগে বড় আকারের আর্থিক লোকসান হতে পারে, সেদিকে নজর রাখুন। চাষবাস থেকে ধানপ্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। পুরোনো আইনি ঝামেলা নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আপনার সাফল্যে হিংসা করে কেউ গোপন ষড়যন্ত্র করতে পারে, যার ফলে সাময়িক সামাজিক অপমান বা মানহানি হতে পারে। রাস্তায় হাঁটাচলা ও যানবাহন চলাচলের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে সতর্ক থাকুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

চাকরি বদল হতে পারে। ব্যবসায় প্রত্যাশার চেয়ে বেশি লাভ হতে পারে। তবে ধার দেওয়া টাকা ফেরত না পেলে লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে। উপহার বা পাওনা হিসেবে ধান ও অর্থপ্রাপ্তির যোগ শুভ। আইনি জটিলতা এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, অন্যথায় সামাজিক অপমানের সম্মুখীন হতে পারেন। কাজের জায়গায় কাজের কৃতিত্ব অন্য কেউ ছিনিয়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে পারে। শরীরের যত্ন নিন এবং ড্রাইভিংয়ের সময় সাবধানে থাকুন, দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

চাকরিজীবীদের পদোন্নতি। ব্যবসায়ীদের নতুন অর্ডার পাওয়ার যোগ রয়েছে, ফলে ব্যবসায়িক সাফল্য আসবে। সঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করলে লোকসানের হাত থেকে রক্ষা পাবেন এবং লাভ বাড়বে। আপনার কোনো কাজের মাধ্যমে সমাজে সম্মান বৃদ্ধি পাবে, ফলে সামাজিক অপমানের ভয় থাকবে না। প্রতিপক্ষ কোনো বড় ষড়যন্ত্রের ছক কষতে পারে, নিজের পরিকল্পনা গোপনেই রাখুন। পুরোনো আইনি ঝামেলা নিষ্পত্তির সুযোগ আসতে পারে। চলাফেরায় অসাবধানতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অফিসে কাজের বাড়তি দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে মানসিক চাপ। ব্যবসার কাজে আজ বড় কোনো সফলতা অপেক্ষা করছে। অর্থ বা ধানপ্রাপ্তির দিক থেকে দিনটি ইতিবাচক। তবে অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ ব্যবসায় পা বাড়ালে বড় লোকসান হতে পারে। অফিসে আপনার বিরুদ্ধে চলা ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবে এবং আপনি নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারবেন। আইনি বিতর্ক থেকে মুক্তি। অযথা কারও সাথে তর্কে জড়াবেন না, না হলে সামাজিক অপমান হতে পারে। ভ্রমণ করার সময় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে অত্যন্ত সচেতন থাকা প্রয়োজন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চাকরিজীবীদের জন্য আজকের দিনটি নতুন সুযোগ এনে দেবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রশংসা হবে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে কিছুটা লোকসান হতে পারে। পরিশ্রম অনুযায়ী উপযুক্ত ধন বা ধানপ্রাপ্তি হতে পারে। আপনার ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখে কিছু লোক পেছনে ষড়যন্ত্র করতে পারে, তাই গোপনীয়তা বজায় রাখুন। রাগ বা আবেগের বশে এমন কিছু করবেন না যাতে সামাজিক অপমানিত হতে হয়। নতুন করে কোনো আইনি ঝামেলায় জড়ালে দীর্ঘদিন ভুগতে হতে পারে। দূরযাত্রায় সাবধানে থাকুন, দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ইতিবাচক ফল পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভ। পাওনা টাকা আদায় হওয়ায় সম্ভাব্য লোকসান এড়ানো সম্ভব হবে। কোনো আত্মীয় বা শুভাকাঙ্ক্ষীর সহায়তায় ধানপ্রাপ্তির শুভ যোগ রয়েছে। আদালতে কোনো আইনি বিষয় ঝুলে থাকলে আজ আপনার পক্ষে আসার সম্ভাবনা বেশি। বিরোধীরা আপনার সুনাম নষ্ট করার জন্য ষড়যন্ত্র করতে পারে, সতর্ক না থাকলে সামাজিক অপমান হতে পারে। উচ্চস্থানে ওঠা বা যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সাবধান থাকা দরকার, দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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