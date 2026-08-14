/মেষের স্ট্রেস, কন্যার মনোকষ্ট, মকরের দায়িত্ব; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 14, Horoscope Today: বৃষ, আজ আপনার চার্মিং আইডিয়ায় মুগ্ধ হবেন আপনার চারপাশের লোকজন। আর্থিক ভাবে আপনি আজ যথেষ্ট নিরাপদ থাকবেন।
স্ট্রেস বাড়বে। তা প্রফেশনাল জীবনের উপর ছাপ ফেলবে। শরীরের পরিস্থিতিও খুব একটা ভালো থাকবে না।
আজ আপনার চার্মিং আইডিয়ায় মুগ্ধ হবেন আপনার লোকজন। আর্থিক ভাবে আপনি আজ সেফ থাকবেন।
সাহসের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। ডেলি রুটিনে চেঞ্জ আনুন, একটু ব্যয়াম-ট্যয়ামা শুরু করুন এবার।
চারপাশের ঘটনা আপনার মনোমতো ঘটবে না, ফলে আপনি আজ একটু নিরাশ হতে পারেন। তবে, খেলা ঘুরবে।
আইনি কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আজ। প্রেমে গতি আসবে।
আজ কারও থেকে কঠিন কথা শুনতে হতে পারে। ফলে অযথা মনোকষ্টে ভুগবেন না। বরং পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকুন।
আজ আপনার সবকিছু একদম দারুণ চলবে। দাম্পত্যে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা।
আপনার জিভ বড্ড ধারালো, ফলে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন।
ব্যক্তিগত ও কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত আজ নিতে হতে পারে আপনাকে। সতর্ক থাকুন। ফোকাসড থাকুন।
প্রেমের সম্পর্ক নতুন করে জোরালো হয়ে উঠবে। যাঁরা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডে যুক্ত, তাঁরা উপকৃত হবেন।
আজ আপনার কাঁধে কিন্তু বেশ কিছু গুরুদায়িত্ব চাপবে। ভয় পাবেন না। ভবিষ্যতে এগুলোই আপনাকে অন্য ভাবে শক্তিশালী করবে।
যাঁরা আইনি কোনও ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে আছেন তাঁরা আজ তাঁদের পক্ষেই পাবেন বিচারের রায়। ছাত্রদের জন্য দিনটি বেশ শুভ।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)