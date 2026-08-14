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মেষের স্ট্রেস, কন্যার মনোকষ্ট, মকরের দায়িত্ব; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 14, 2026, 10:02 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:02 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 August 14, Horoscope Today: মিথুন, সাহসের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। ডেলি রুটিনে চেঞ্জ আনুন, একটু ব্যয়াম-ট্যয়ামা শুরু করুন এবার।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 14, Horoscope Today: বৃষ, আজ আপনার চার্মিং আইডিয়ায় মুগ্ধ হবেন আপনার চারপাশের লোকজন। আর্থিক ভাবে আপনি আজ যথেষ্ট নিরাপদ থাকবেন।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্ট্রেস বাড়বে। তা প্রফেশনাল জীবনের উপর ছাপ ফেলবে। শরীরের পরিস্থিতিও খুব একটা ভালো থাকবে না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার চার্মিং আইডিয়ায় মুগ্ধ হবেন আপনার লোকজন। আর্থিক ভাবে আপনি আজ সেফ থাকবেন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সাহসের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হন। ডেলি রুটিনে চেঞ্জ আনুন, একটু ব্যয়াম-ট্যয়ামা শুরু করুন এবার।

 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চারপাশের ঘটনা আপনার মনোমতো ঘটবে না, ফলে আপনি আজ একটু নিরাশ হতে পারেন। তবে, খেলা ঘুরবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আইনি কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন আজ। প্রেমে গতি আসবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ কারও থেকে কঠিন কথা শুনতে হতে পারে। ফলে অযথা মনোকষ্টে ভুগবেন না। বরং পরিস্থিতির জন্য আগে থেকেই তৈরি থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আপনার সবকিছু একদম দারুণ চলবে। দাম্পত্যে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার জিভ বড্ড ধারালো, ফলে একটু ভেবেচিন্তে কথা বলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যক্তিগত ও কর্মক্ষেত্র সংক্রান্ত বেশ কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত আজ নিতে হতে পারে আপনাকে। সতর্ক থাকুন। ফোকাসড থাকুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

প্রেমের সম্পর্ক নতুন করে জোরালো হয়ে উঠবে। যাঁরা ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ডে যুক্ত, তাঁরা উপকৃত হবেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আপনার কাঁধে কিন্তু বেশ কিছু গুরুদায়িত্ব চাপবে। ভয় পাবেন না। ভবিষ্যতে এগুলোই আপনাকে অন্য ভাবে শক্তিশালী করবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যাঁরা আইনি কোনও ঝঞ্ঝাটে ফেঁসে আছেন তাঁরা আজ তাঁদের পক্ষেই পাবেন বিচারের রায়। ছাত্রদের জন্য দিনটি বেশ শুভ।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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