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বৃশ্চিক পাবেন ভাগ্য়ের বিরল সহায়তা আর মকরকে হতেই হবে ডিপ্লোম্যাটিক! আজ সাফল্যের শিখরে কে কে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 17, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:53 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 August 17, Horoscope Today: বৃষ, বুদ্ধি নয়, আপনার ব্যক্তিগত চার্মই আজ বাজিমাত করবে। আপনাকে সফল করবে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 17, Horoscope Today: সিংহ, অযথা তর্কে ঢুকবেন না। মাথা গরম না করে ঠান্ডা মাথায় কীভাবে কাজ হাসিল করা যায়, সেদিকেই খেয়াল রাখুন আজ। তাতেই সাফল্য মিলবে।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজে-বাজে বকে সময় নষ্ট করবেন না। অন্যের কথা শুনুন আজ, লাভ হবে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বুদ্ধি নয়, আপনার ব্যক্তিগত চার্মই আজ বাজিমাত করবে। আপনাকে সফল করবে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিপদ এলে একটু ধৈর্য ধরুন, অহেতুক টেনশন করবেন না।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

না ভেবে কথা বলবেন আর নিজের বিপদ নিজেই বাড়াবেন! সুতরাং, সতর্ক হয়ে যান।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

অযথা তর্কে ঢুকবেন না। না মাথা গরম করে ঠান্ডা মাথায় কীভাবে কাজ হাসিল করা যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন আজ। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন একটা কাজের অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছেন। তবে, সেই কাজের বাস্তবতাটা ঠিক কী, সে বিষয়ে আগে নিজের কাছে নিজেই পরিষ্কার হয়ে নিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কৌতূহল দেখাবেন না। সম্পর্কের বিষয়টা নিয়ে একটু ভাবুন। আর কতদিন এভাবে?

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভাগ্য়ের বিরল সহায়তা পাবেন আজ। পেশার জগতে এগিয়ে যাবেন। সততার সঙ্গে চলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য বদলের শুভ মুহূর্ত আজ। তবে লড়াই থামবে না। নতুন আবহেই নতুন লড়াই শুরু হবে। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আনকম্প্রোমাইজিং অ্যাটিটিউড নিয়ে চলবেন না আজ। একটু কৌশলের সঙ্গে সব ব্যাপারগুলো আজ ডিল করুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

একটু ক্রিয়েটিভ হয়ে উঠুন আজ। কেরিয়ারে আসবে নয়া মোড়।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যাঁকে ভালোবাসেন তাঁকে নিয়ে ফ্রাস্টেশনে ভুগবেন না। আজ কাজ করতে হবে, কাজ করুন,তবে, জীবনকে সময়কে একটু উপভোগও করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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