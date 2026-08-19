Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ঝুঁকি নিলে সফল হবে এইসব রাশি, আইনি সমস্যাকে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই তুলার

ঝুঁকি নিলে সফল হবে এইসব রাশি, আইনি সমস্যাকে পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই তুলার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 07:42 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:42 AM IST

Horoscope Today:Ajker Rashifal,  19 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আয়ের রাস্তা খুলে যেতে পারে। হুটহাট বিনিয়োগে লোকসানের সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। পার্টনারশিপ ব্যবসায় সতর্ক। সহকর্মীদের চক্রান্তের শিকার হতে পারেন। চুক্তি সংক্রান্ত আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে, তবে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মনমালিন্য হতে পারে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। সঞ্চয় বৃদ্ধির চেষ্টা করুন। বড় কোনো আর্থিক ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। গুপ্ত শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। আইনি দিক থেকে কোনো জটিলতায় যাওয়ার আগে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। পারিবারিক অশান্তি বাড়তে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে মতের অমিল। মাথা ঠান্ডা রাখুন। চাকুরিজীবীদের পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরায় সতর্ক থাকা জরুরি।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক উন্নতি। হঠাৎ পকেটে টান। ব্যবসা বাড়বে। পরিচিত কেউ আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে পারে। আইনি ঝামেলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে আনন্দময় পরিবেশ বজায় থাকবে। স্ত্রীর কাছ থেকে মানসিক সমর্থন পাবেন। নতুন চাকরির যোগ প্রবল। ছোটখাটো চোটআঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্ রাখার চেষ্টা করুন। পাওনা টাকা আটকে যেতে পারে। পাইকারি ব্যবসায় মন্দা। আত্মীয়দের চক্রান্তের শিকার হতে পারেন। সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি বিবাদে জটিলতা বৃদ্ধির আশঙ্কা। পারিবারিক কোনো বিবাদের প্রভাব সম্পর্কের ওপর পড়বে। স্ত্রীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। সংযত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। অগ্নিসংযোগ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাবধান হন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

পুরনো বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায়িক দিক দিয়ে সময়টি অনুকূল। ঝুঁকি নিলে লাভের পথ খুলবে। আপনার উপরে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নজর থাকবে। তবে চক্রান্ত ভেস্তে দিতে পারবেন। নতুন কোনো আইনি ঝামেলায় জড়াবেন না। পরিবারে সুখ-শান্তি থাকবে। স্ত্রীর শরীর নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা হতে পারে। নতুন চাকরি বা বদলির শুভ যোগ রয়েছে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক সমস্যা। ঋণ করবেন না। বড় কোনও ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ নেবেন না। লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা চক্রান্ত করতে পারে। পুরনো কোনও নথি সংক্রান্ত কাজে আইনি জটিলতা। পরিবারে বয়স্কদের শরীর নিয়ে চিন্তা থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে অযথা বিবাদ এড়াতে নমনীয় হোন। চাকরির ক্ষেত্রে কাজের চাপ বা মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। গাড়ি বা যানবাহন চালানোর সময় সতর্ক থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আয়ের নতুন পথ খুলে যেতে পারে। খুচরা ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা। ঝুঁকি নিলে সফল হবেন। চক্রান্তকারীরা আপনার কোনো বড় ক্ষতি করতে পারবে না। আইনি বিবাদে আপনার পক্ষে ফল আসার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকবে। স্ত্রীর সঙ্গে মধুর সম্পর্ক বজায় থাকবে এবং কোনো কাজে তার সহায়তায় লাভবান হবেন। ভালো চাকরির সুযোগ আসার ইঙ্গিত রয়েছে। শরীরের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক দিক থেকে দিকটি মিশ্। বাড়তি খরচের দরুন সঞ্চয় কম হতে পারে। ব্যবসায় কোনো হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন না, আর্থিক লোকসানের ঝুঁকি আছে। কাছের মানুষদের থেকেই চক্রান্তের ভয় বেশি। আইনি কাগজে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নেবেন। পারিবারিক অশান্তি মন খারাপের কারণ হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চাকরির ক্ষেত্রে ওপরমহলের চাপ থাকবে। 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভালো আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। বকেয়া টাকা আদায় হতে পারে। ব্যবসা বাড়াতে পারেন। ঝুঁকি নিলে সফল হবেন। শত্রুরা পরাজিত হবে। জমি-জমা সংক্রান্ত আইনি ঝামেলা থাকলেও মীমাংসা হয়ে যাবে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক বেশ মধুর যাবে। সরকারি বা বড় সংস্থায় চাকরির শুভ যোগ দেখা যাচ্ছে। শারীরিক সতর্কতার প্রয়োজন রয়েছে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক চাপ থাকবে। বুঝে-শুনে খরচ করুন। ঝুঁকিপূর্ণ কোনও বিনিয়োগ নয়। কাজের জায়গায় অহেতুক চক্রান্তে জড়িয়ে পড়তে পারেন। নতুন করে আইনি সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা। পারিবারিক বিবাদ বেড়ে মানসিক অশান্তি হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে মতের অমিল ও ঝগড়া এড়িয়ে চলুন। চাকরির স্থানে স্থানান্তরের বা বদলির সুযোগ আসতে পারে। গাড়ি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক লাভ। সঞ্চয়ের জন্য ভালো সময়। ব্যবসা স্থিতিশীল থাকবে। অল্প ঝুঁকি নিতে পারেন। চক্রান্ত এড়াতে নিজের গোপন বিষয় কারও সাথে শেয়ার করবেন না। পুরোনো আইনি বিষয়গুলো মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো থাকবে। নতুন চাকরির সুসংবাদ পেতে পারেন। যানবাহনে যাতায়াতের সময় খেয়াল রাখবেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হঠাৎ আয় বাড়তে পারে। ব্যবসায় মাঝারি ফল মিলবে। অচেনা লোকের কথায় ঝুঁকি নেবেন না। বন্ধুমহলেই মিশে রয়েছে শত্, সতর্ক থাকুন। পারিবারিক আইনি কোনো ঝামেলা উঠতে পারে। গুরুজনদের সাথে মতভেদ হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ মানসিক যন্ত্রণার কারণ হতে পারে, সংযত থাকুন। চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রে পরিবর্তন বা উন্নতির যোগ। সামান্য শারীরিক আঘাতের ঝুঁকি থেকে সাবধান থাকুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
আপনার রাশিফল
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Breaking News Live Updates: তারাপীঠের পর কলকাতা, মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে
2
3
4
5