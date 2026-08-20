/আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিলে ডুববে বৃষ, যড়যন্ত্র থেকে সাবধান বৃশ্চিক

Horoscope Today: Ajker Rashifal, 20 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
পদোন্নতি ও নতুন দায়িত্ব পাওয়ার জোরাল সুযোগ। ব্যবসায় যুক্ত থাকলে আজ নতুন বিনিয়োগে উন্নতি দেখা যাবে। কাজের জায়গায় সহকর্মীদের গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। তাই নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখাই শ্রেয়। আইনি ঝামেলা বা কোনো পুরনো মামলায় জট খোলার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সংসারে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ মন খারাপের কারণ হতে পারে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে সঙ্গীর সান্নিধ্যে মন ভালো করবে। পারস্পরিক বোঝাপড়া বৃদ্ধি পাবে।
চাকরিতে বদলি হতে পারে। কর্মস্থলে প্রশংসা এবং সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা স্পষ্ট। আইনি জটিলতা থাকলে আজ ইতিবাচক খবর মিলবে এবং শত্রুর চক্রান্ত ধোপে টিকবে না। প্রেম ও ভালোবাসার সম্পর্কে মধুরতা বাড়বে। বিবাদ এড়াতে মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি। হঠাৎ করে আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন।
চাকরিজীবীদের কাজের চাপ বাড়বে। ব্যবসায় ঝুঁকি নিলে বড়সড় লোকসান। দূর সম্পর্কের পরিচিত কেউ ষড়যন্ত্র করে আপনার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে। আইনি নথিপত্রে না পড়ে সই করলে আইনি জটিলতায় ফাঁসতে পারেন। ভুল বোঝাবুঝি দেখা দিলে ভালোবাসার মানুষের সহমর্মিতা ও সমর্থন আপনাকে মানসিকভাবে শক্ত রাখবে। সম্পর্কের মধ্যে স্পষ্টতা রাখলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।
কাজের জায়গায় ষড়যন্ত্র করে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। শেয়ার বাজার বা ব্যবসায় আজ অযাচিত বিনিয়োগ করলে বড় লোকসানের ঝুঁকি। আইনি সংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে থাকাই ভালো, অন্যথায় খরচের খাত বাড়তে পারে। অহংবোধের কারণে অমিল ও বিবাদ বাড়তে পারে। প্রেমে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। প্রিয়জনের প্রতি অযথা সন্দেহ এ এড়িয়ে চলুন। কর্মে ধৈর্য ধরলে দিনের শেষে বাধা কিছুটা কাটবে।
কাজের জায়গায় ঈর্ষান্বিত ব্যক্তিরা ষড়যন্ত্র করে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে, নিজের কাজ নিজে করুন। শেয়ার বাজার বা ব্যবসায় আজ অযাচিত বিনিয়োগ করলে বড় লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। আইনি সংক্রান্ত বিষয় থেকে দূরে থাকাই ভালো, অন্যথায় খরচের খাত বাড়তে পারে। সংসারে অহংবোধের কারণে অমিল ও বিবাদ বাড়তে পারে, তাই নম্র আচরণ করুন। প্রেমের ক্ষেত্রে দূরত্ব তৈরি হতে পারে; প্রিয়জনের প্রতি অযথা সন্দেহ এ এড়িয়ে চলুন। কর্মে ধৈর্য ধরলে দিনের শেষে বাধা কিছুটা কাটবে।
নিষ্ঠা ও দক্ষতার কারণে কর্মক্ষেত্রে বড় সাফল্য। পুরোনো বকেয়া টাকা আদায় হওয়ায় ব্যবসায় লাভ বাড়বে। সাংসারিক যেকোনো ঝামেলা বা বিবাদ সহজেই মিটে যাবে। ভালোবাসার সম্পর্কে গভীরতা আসবে এবং দাম্পত্য জীবনে শুভ পরিবর্তন দেখা দেবে। আইনি কোনো মামলা চললে রায় আপনার পক্ষে আসার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হবে। শত্রুদের যেকোনো চক্রান্ত আপনার বুদ্ধির জোরে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে চলেছে।
চাকরিতে উন্নতি। ব্যবসায় কৌশল বদ করলে আর্থিক উন্নতি সম্ভব। তবে আইনি কাগজপত্র খুব ভালোভাবে যাচাই করে তবেই এগোবেন। শত্রু বা পরিচিত কারোর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রেহাই পেতে নিজস্ব গোপন তথ্য গোপন রাখুন। সাংসারিক জীবনে কিছুটা মানসিক অশান্তি থাকলেও ভালোবাসা ও পারস্পরিক বিশ্বাসের জোরে দিনটি সুন্দর হয়ে উঠবে। ভালোবাসার মানুষের পরামর্শে বড় সমস্যার সমাধান হতে পারে।
কাজের চাপ থাকবে। সহকর্মীদের সঙ্গে মতভেদে জড়াবেন না। ব্যবসায় আর্থিক ওঠানামা থাকলেও লোকসান এড়ানো সম্ভব হবে। ধৈর্য ধরুন। আইনি জটিলতা হতে পারে। সাংসারিক বিষয়ে ভাই-বোন বা গুরুজনদের সাথে বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রিয়জনের কাছে মানসিক শান্তি পাবেন। কাজের জায়গায় আপনার বিরুদ্ধে গোপন চাল বা ষড়যন্ত্র হতে পারে, প্রতি পদক্ষেপ মেপে ফেলুন।
বিদেশে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন চুক্তি স্বাক্ষর ও ব্যবসায় উন্নতি সম্ভব। আটকে থাকা আইনি বিষয় থেকে সহজে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে, তবে খরচের চাপ নিয়ে সাংসারিক বিবাদ কিছুটা হতে পারে। ভালোবাসার সম্পর্কে ভালোবাসা ও মিষ্টি অভিজ্ঞতা বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলেও তা সফল হবে না, আপনার বুদ্ধিমত্তাই আপনাকে বিজয়ী করবে।
চাকরি বদল করতে পারেন। পাইকারি ব্যবসায় ভালো লাভের মুখ দেখবেন। তবে পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দেখা দিলে আইন আদালতের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ঝুঁকি রয়েছে, বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। আইনি খরচে পকেটে টান পড়তে পারে। আপনার স্পষ্ট কথা ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করতে পারে। কাজের জায়গায় কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র টের পেলে ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি পরিচালনা করা জরুরি।
কঠোর পরিশ্রম কাজের জায়গায় আপনার সুনাম বয়ে আনবে। ব্যবসায় ধীরগতি থাকলেও স্থায়ী লাভের মুখ দেখবেন এবং লোকসান পুরোপুরি আটকে যাবে। জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের আইনি জটিলতা আজ অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে। আপনার সাফল্য দেখে শত্রুপক্ষ ষড়যন্ত্র করার চেষ্টা করবে, তবে তাদের কোনো পরিকল্পনা টিকবে না। নিজের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করলে আজ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল মিলবে।
বেকারদের চাকরির যোগ। পার্টনারের সাথে ভুল বোঝাবুঝির কারণে ব্যবসায় বিবাদের সম্ভাবনা। এ জিনিস এড়িয়ে না চললে লোকসানের আশঙ্কা বাড়বে। সাংসারিক শান্তি বজায় রাখতে আপনার মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কারণে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আইনি পরামর্শ নিয়ে এগোলে পুরনো আইনি সমস্যা মিটে যাবে। চারপাশে পরশ্রীকাতর ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)