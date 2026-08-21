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মেষের রোমান্স, বৃষের অর্থপ্রাপ্তি, মিথুনের সতর্কতা! আজ সাফল্যের শিখরে কে কে?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 21, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:58 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 August 21, Horoscope Today: মিথুন, যে কাজটা করার কথা প্রায় ফাইনাল করে ফেলেছেন, সেটা নিয়ে আর একটু ভাবুন। আবেগি হয়ে পড়বেন না আজ।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 21, Horoscope Today: তুলা, সম্পর্ক পাকবে আজ। মন খুলে সত্যিটা বলে ফেলনু। জেনুইন কমিউকেশন আজ আপনার জন্যে অত্যন্ত কার্যকরী হতে চলেছে।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আনন্দ অবসর আর রোমান্সের দিন আজ। আত্মবিশ্বাস সংহত করার দিন আজ। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

হয়তো একটু বেশি কাজ করলেই আজ আপনার কোনও বড় ধরনের প্রাপ্তি ঘটবে। আর্থিক ভাবে ভালো দিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

যে কাজটা করার কথা প্রায় ফাইনাল করে ফেলেছেন, সেটা নিয়ে আর একটু ভাবুন। আবেগি হয়ে পড়বেন না আজ।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কেউ অযথা আজ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে পারে, একটু সতর্ক থাকুন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সকলেই যে আপনাকে সবসময় সত্যিটাই বলে, এমন কিন্তু বিষয়টা নয়, ফলে আজও বেশ সতর্ক থাকুন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

এমন কিছু মুখ আজ আপনার চারপাশে থাকবে যাদের থেকে বিপদে পড়লে সাহায্য পাবেন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্ক পাকবে আজ। মন খুলে সত্যিটা বলে ফেলনু। জেনুইন কমিউকেশন আজ আপনার জন্যে অত্যন্ত কার্যকরী হতে চলেছে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মন বাইরে যেতে দেবেন না। ধ্যান করে নিজেকে সংহত করুন। কাজে মন দিন। কাজ হবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নিজের এনার্জিটাকে আজ ঠিক খাতে বইয়ে দিন, দিয়ে এমন একটা কাজ করে ফেলুন যে-কাজের স্বপ্ন আপনি বহুদিন ধরে দেখছেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কোনও একটা প্রজেক্টে নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করার ফলে আজ আপনি বিরাট কিছু একটা অর্জন করে ফেলবেন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ বেশ ইনোভেটিভ হয়ে উঠবেন। আর সেটা আপনাকে নানা ভাব সমৃদ্ধ করবে। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্বপ্ন দেখেছেন, দৌড়চ্ছেন তার পিছনে। কিন্তু এলোমেলো ছুটলে কিছু হবে না। নিজেকে গাইড করুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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