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কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলেই ডুববে মেষ, বেফাঁস বললে ঘোর বিপদ মকরের

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 26, 2026, 07:44 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 07:44 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  26 August 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক উন্নতি। পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। ব্যবসায়ে ওঠাপড়া থাকবে। লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সাংসারিক অশান্তি। মাথা ঠান্ডা রাখা জরুরি। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সাথে বিবাদ দেখা দিলে আজ চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে না যাওয়াই ভালো। গোপনে শত্রুর ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে কাউকে অন্ধবিশ্বাস করবেন না। আইনি বিবাদ থাকলে তা কিছুটা ইতিবাচক মোড় নিতে পারে।

 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আয়ের নতুন পথ খুলবে। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। নতুন পণ্যের প্রসারে অতিরিক্ত ব্যয়। পারিবারিক বিবাদ বা গৃহগত অশান্তি মেটাতে প্রবীণদের পরামর্শ নিতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। মানসিক চাপ অনেকটাই কমাবে। গোপন শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে নিজের বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করুন। আদালত বা আইনি কোনো বিবাদে নতুন সিদ্ধান্ত আজ স্থগিত রাখাই শ্রেয়। কর্মক্ষেত্রে বা বন্ধুদের সাথে কথা বলার সময় বাড়তি সংযম রক্ষা করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

অহেতুক খরচের ফলে আপনার বাজেট বিগড়ে দিতে পারে। ব্যবসায়িক লাভ ধরে রাখতে কৌশলী সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে কোনো চুক্তি করলে লোকসান হতে পারে। সংসারে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি থেকে সাংসারিক অশান্তির যোগ রয়েছে। বাড়ি বা সম্পত্তি কেনাবেচা সংক্রান্ত ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হতে পারে। নথি ভালো করে পরীক্ষা করুন। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র করলেও সফল হতে পারবে না। তবে পুরনো কোনো আইনি জটিলতা বা মামলা থাকলে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, নচেৎ ঝামেলার সম্ভাবনা থাকবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা দেখা দেবে। ব্যবসায় নতুন কোনো বড় বিনিয়োগ আজ না করাই ভালো। ভাইবোন বা নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ হতে পারে। নতুন কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের আগে আইনি বিশেষজ্ঞদের মতামত নিন। কর্মক্ষেত্রে শত্রুর গোপন চক্রান্ত প্রকাশ্যে আসতে পারে। তাই ব্যক্তিগত পরিকল্পনা গোপন রাখুন। পুরনো কোনো আইনি ঝামেলা বা মামলা বিবাদ থেকে আজ স্বস্তি বা মুক্তি পাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আর্থিক উন্নতির যোগ। ব্যবসা থেকে ভালো লাভ অর্জিত হবে। খুচরা ও পাইকারি ব্যবসায়ে আজ আশাতীত আয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। পারিবারিক সম্পর্ক ভালো হবে। সাংসারিক অশান্তি অনেকটাই কমে আসবে। সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সাথে বিবাদ সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। আপনার সাফল্য দেখে শত্রুদের ষড়যন্ত্র বাড়তে পারে। তবে বুদ্ধিমত্তার কারণে তারা সুবিধা করতে পারবে না। আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আজ আপনার পক্ষে কোনো ভালো খবর আসতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

হিসাববহির্ভূত খরচ মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হতে পারে। ব্যবসায় সাময়িক মন্দা। ব্যবসায়িক পার্টনারের সাথে মতবিরোধে লোকসানের আশঙ্কা থাকবে। পারিবারিক পরিবেশে কিছুটা উত্তেজনা বিরাজ করবে। দাম্পত্য জীবনে অহেতুক তর্ক এড়িয়ে চলুন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ আজ আইনি দিকে মোড় নিতে পারে। তাই আগে থেকেই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শত্রুরা আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ষড়যন্ত্র রচনা করতে পারে। আইনি বিবাদে আজ আইনজীবীর পেছনে অতিরিক্ত অর্থ খরচ হতে পারে, ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামাল দিন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

একাধিক উৎস থেকে অর্থ উপার্জনের পথ তৈরি হবে। ব্যবসায় লাভের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। নতুন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সেরা সময়। পুরনো সাংসারিক অশান্তি মিটে গিয়ে পরিবারে স্বস্তি ফিরবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগের সুযোগ আসতে পারে এবং দীর্ঘদিনের জমি সংক্রান্ত বিবাদ আপস-সমঝোতায় শেষ হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্রে কিছু ঈর্ষান্বিত শত্রুর ষড়যন্ত্র নিয়ে সজাগ থাকতে হবে। আইনি বিবাদে আজ ইতিবাচক ফলাফল পাবেন, কোনো ঝুলে থাকা মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির সম্ভাবনা তৈরি হবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ভেবেচিন্তে কাজ করুন। ভুল বিনিয়োগে অর্থহানির ঝুঁকি রয়েছে। ব্যবসায়ে গতি কিছুটা কম থাকবে এবং দেনা-পাওনার হিসেব নিয়ে বিবাদ হতে পারে। বাইরের মানুষের হস্তক্ষেপে সংসারে অশান্তি বাড়তে পারে। সম্পত্তি হস্তান্তর বা পৈতৃক ভিটা নিয়ে ভাইদের সাথে বিবাদ দেখা দিতে পারে। শত্রুর চক্রান্ত সামাজিক সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার চ্যালেঞ্জ আসবে। আইনি বা আদালত সংক্রান্ত ঝামেলায় তাড়াহুড়ো করে পদক্ষেপ নেবেন না, আইনি লড়াই কিছুটা দীর্ঘায়িত হতে পারে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বকেয়া পাওনা আদায় হতে পারে। ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে এবং লাভজনক কোনো চুক্তিতে সই করার সম্ভাবনা রয়েছে। সংসারের পরিবেশ শান্ত থাকবে এবং দীর্ঘদিনের পারিবারিক বিবাদ অবসান ঘটবে। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনায় সাফল্য মিলতে পারে। আইনি বিষয়ে শুভ ফল পেলেও নথিপত্রের ব্যাপারে সামান্য অবহেলা বিপদ ডেকে আনতে পারে। শত্রুরা প্রকাশ্যে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তবে পেছনে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যেতে পারে। নিজের লক্ষ্যে অবিচল থাকলে সব বাধা পেরিয়ে যেতে পারবেন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আয় ভালো হলেও খরচ বাড়বে। ব্যবসায় কঠিন প্রতিযোগিতা। কর্মচারীদের অবহেলার কারণে লোকসান। সাংসারিক ছোটখাটো সমস্যা দাম্পত্য অশান্তির রূপ নিতে পারে। তাই কথায় সংযম জরুরি। সম্পত্তি নিয়ে পুরনো পারিবারিক বিবাদ পুনরায় উসকে উঠায় মানসিক স্থিরতা বিঘ্নিত হতে পারে। সহকর্মীদের মধ্যে গোপনে থাকা শত্রু আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। তবে কোনো আইনি বিবাদ বা মামলা চললে আজ অভিজ্ঞ পরামর্শকের মাধ্যমে আপনার পক্ষ কিছুটা মজবুত হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আর্থিক উন্নতি হবে। ব্যবসায় পরিকল্পনা অনুযায়ী লাভ হবে। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলা অহেতুক বিরোধের অবসান ঘটে সুসম্পর্ক ফিরে আসবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদে আজ আপনার অনুকূলে কোনো চুক্তি হতে পারে। বিরোধীরা শত্রুরা ষড়যন্ত্র করবে, তাদের পরাজিত করতে পারবেন। আইনি জটিলতা থাকলে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শে মামলা আপনার সুবিধাজনক স্থানে আসবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

চাকরির যোগ। পার্টনারের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে ব্যবসায় বিবাদ। এ জিনিস এড়িয়ে না চললে লোকসানের আশঙ্কা বাড়বে। মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা প্রয়োজন। ভালোবাসার সম্পর্কের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির কারণে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আইনি পরামর্শ নিয়ে এগোলে পুরনো আইনি সমস্যা মিটে যাবে। চারপাশে পরশ্রীকাতর ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

 

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