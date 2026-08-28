/মহাকালের আজ মেষকে নিয়ে কিছু প্ল্যান আছে, স্বপ্নের দিকে ফোকাস করুন, কর্কট! রাখিতে কার ভাগ্যে কী?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 28, Horoscope Today: বৃষ, ফ্যামিলি গেট-টুগেদারগুলিতে কোনও আলোচনা হলে সেখানে নিজের মনোভাব গলা তুলে বলতে শিখুন।
মহাকালের আজ আপনাকে নিয়ে কিছু প্ল্যান আছে। ফলে, স্টে কুল।
ফ্যামিলি গেট-টুগেদারগুলিতে কোনও আলোচনা হলে সেখানে নিজের মনোভাব গলা তুলে বলতে শিখুন।
কী কথা বলছেন, কার সঙ্গে বলছেন-- সবটা মাথায় রাখুন। না হলে আজ বড় ধরনের বিপদে পড়ে যেতে পারেন কিন্তু!
নিজের স্বপ্নের দিকে ফোকাস করুন। আজ কোনও ধরনের এগ্রিমেন্ট করার পক্ষে মোটেই ভালো দিন নয়।
বন্ধু বিগড়ে যেতে পারে আজ, একটু সাবধানে চলুন। বিজনেস প্ল্যানে আসতে পারে কোনও বড় বদল।
আজ আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে খুব একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন না।
এমন কিছু ঘটবে যে, অবাক হয়ে যাবেন। অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকান, শিক্ষা নিন।
খুব কাছের কোনও বন্ধু আজ আপনাকে বিপুল সাহায্য করবে। বিজনেস পার্টনারের ভুল আজ আপনাকে বিপদে ফেলবে।
খুব ভালো একটা সময় আজ। প্রায়োরিটি ফিক্স করে কাজের প্ল্যান তৈরি করুন।
কনফিউশন, মিসকমিউনেকশ-- এসব আজ থাকবে। এসব পাশ কাটিয়েই চলতে হবে আপনাকে।
নিজের পরিবার ও বাড়ির লোকজনদের নিয়ে ডিল করতে আজ একটু সমস্যা হবে।
এখন একটু স্লো হয়ে যান। এটাই গুড টাইম। ভেবে নিন, কী করবেন।
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