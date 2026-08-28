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মহাকালের আজ মেষকে নিয়ে কিছু প্ল্যান আছে, স্বপ্নের দিকে ফোকাস করুন, কর্কট! রাখিতে কার ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 28, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:37 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 August 28, Horoscope Today: সিংহ, বন্ধু বিগড়ে যেতে পারে আজ, একটু সাবধানে চলুন। বিজনেস প্ল্যানে আসতে পারে কোনও বড় বদল।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: Ajker Rashifal, 2026 August 28, Horoscope Today: বৃষ, ফ্যামিলি গেট-টুগেদারগুলিতে কোনও আলোচনা হলে সেখানে নিজের মনোভাব গলা তুলে বলতে শিখুন।

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মহাকালের আজ আপনাকে নিয়ে কিছু প্ল্যান আছে। ফলে, স্টে কুল।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ফ্যামিলি গেট-টুগেদারগুলিতে কোনও আলোচনা হলে সেখানে নিজের মনোভাব গলা তুলে বলতে শিখুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কী কথা বলছেন, কার সঙ্গে বলছেন-- সবটা মাথায় রাখুন। না হলে আজ বড় ধরনের বিপদে পড়ে যেতে পারেন কিন্তু!

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নিজের স্বপ্নের দিকে ফোকাস করুন। আজ কোনও ধরনের এগ্রিমেন্ট করার পক্ষে মোটেই ভালো দিন নয়।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বন্ধু বিগড়ে যেতে পারে আজ, একটু সাবধানে চলুন। বিজনেস প্ল্যানে আসতে পারে কোনও বড় বদল।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ আপনার সম্পর্কের উন্নতি হবে খুব একটা উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

এমন কিছু ঘটবে যে, অবাক হয়ে যাবেন। অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকান, শিক্ষা নিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

খুব কাছের কোনও বন্ধু আজ আপনাকে বিপুল সাহায্য করবে। বিজনেস পার্টনারের ভুল আজ আপনাকে বিপদে ফেলবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

খুব ভালো একটা সময় আজ। প্রায়োরিটি ফিক্স করে কাজের প্ল্যান তৈরি করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কনফিউশন, মিসকমিউনেকশ-- এসব আজ থাকবে। এসব পাশ কাটিয়েই চলতে হবে আপনাকে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নিজের পরিবার ও বাড়ির লোকজনদের নিয়ে ডিল করতে আজ একটু সমস্যা হবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

এখন একটু স্লো হয়ে যান। এটাই গুড টাইম। ভেবে নিন, কী করবেন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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