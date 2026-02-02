English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তি, মিথুনের ক্লেভার বিনিয়োগ, সিংহের অযথা স্ট্রেস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 february 02, Horoscope Today:কার আজ দারুণ কোনও প্রাপ্তি ঘটবে? কার চাকরিক্ষেত্রে সুনাম? কার সন্তানভাগ্যে সুখ? কার কেটে যাবে পুরনো বাধা?

| Feb 02, 2026, 10:02 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

চাহিদার সঙ্গে ক্রয়ক্ষমতার ব্যালান্স করে চলুন আজ। কোনও অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে আজ। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নিজের যে প্ল্যান আছে, সেটার উপর ফোকাস করুন। সবরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিটিয়ে ফেলুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিনিয়োগ নিয়ে আজ একটু ভাবুন। এ বিষয়ে পেশাদারের পরামর্শ নিতে পিছপা হবেন না।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

অন্যকে ইমপ্রেস করার জন্য হাত খুলে খরচ করার প্রলোভন থেকে নিজেকে দূরে রাখুন। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বাড়িতে যেমন চলছে, তেমনই চলবে, কোনও বদল ঘটবে না। বরং আজ স্ট্রেস আর একটু বাড়বে। স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিন।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোমরে বা হাড়ের ব্যথায় একটু ভোগান্তি আছে। আপনার চারপাশে আপনাকে নিয়ে যা-ই ঘটুক, মাটিতে পা রেখে চলুন।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

সম্পর্ক নিয়ে কমিউনিকেশনের মধ্যে থাকুন, তাহলে আর স্ট্রেস বাড়বে না। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

শর্ট ট্রিপে যেতে পারেন। সন্তানের দিক থেকে কোনও সুখবর আসতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

রোমান্সের সুযোগ বাড়বে। কাজের পরিবেশে স্বচ্ছতা আনুন। অতীতের কোনও ঘটনা স্মরণে আসতে পারে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

একটা লক্ষ্য স্থির করুন, তাহলে কাজের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে। ভালোবাসার মানুষটির সঙ্গে দারুণ সময় কাটাবেন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কোনও কমিউনিটি প্রজেক্টের উপর সফল ভাবে কাজ করবেন। আপনার ইনোভেটিভ স্পিরিট জেগে উঠবে। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার আর্টিস্টিক অ্যাটিটিউড আজ আপনাকে সাহায্য করবে। নতুন কিছু করিয়ে নেবে আপনাকে দিয়ে।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

পরবর্তী অ্যালবাম

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন...

Baba Vanga 2026 Predicts: এবার টাকা গোনার মেশিন কিনতে হবে এঁদের! কোটিপতি হবেন এই রাশির জাতকেরা! স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা বলছেন... 8
Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি...

Calico cat: দেড় বছরের পুঁচকেটার বাইরের খাবার মুখে রোচে না! পিকুর খোঁজ দিলেই পুরস্কারে ভরাবেন মূহ্যমান সরকার দম্পতি... 8
Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে?

Why Old ₹50 Notes Are Attracting Attention: ভাগ্য বদল করতে লাগবে শুধু পুরনো ৫০ টাকার নোট! বাড়ির এই লক্ষ্মী আপনাকে করে তুলতে পারে কোটিপতি! কী ভাবে? 13
Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!

Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ!

Liquor Price Hike Budget 2026: রাম-হুইস্কি-ভডকা-বিয়ার ছুঁলেই ছ্যাঁকা! বাজেটের পর কোন কোন মদের দাম কবে থেকে কত টাকা বাড়ছে? দেশিও এবার মহার্ঘ! 11