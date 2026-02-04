English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা আজ আলোর মুখ দেখতে পারে মিথুনের। কাজের জায়গায় বাধা আসতে পারে, তবে বুদ্ধির জোরে তা কাটিয়ে উঠবেন কন্যা  

| Feb 04, 2026, 07:07 AM IST
1/4

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ ভাগ্য আপনার সহায় হবে। ধর্মীয় কাজে মন যেতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যেতে চান, তাদের পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ লাভের পথ খুলে দেবে। পুরনো পাওনা টাকা আদায়ের যোগ আছে। কাছের মানুষের সাথে সুন্দর মুহূর্ত কাটাবেন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

2/4

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি কর্মব্যস্ততায় কাটবে। নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ভালো করে ভেবে নিন। অফিসে কাজের চাপ বাড়লেও আপনি তা সফলভাবে সামলাবেন। শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন, তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে। অকারণ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।

3/4

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সামাজিক কাজে সম্মান বাড়বে। নতুন বন্ধু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি বিশেষ শুভ, বড় কোনো চুক্তি সই হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন মোড় আসতে পারে। তবে রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় সাবধানে থাকবেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন।

4/4

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

লেখালিখি বা শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগম হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। জীবনসঙ্গীর পরামর্শে কোনো বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকুন এবং ইতিবাচক মানুষের সাথে সময় কাটান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

পরবর্তী অ্যালবাম

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব... 11
SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার... 9
Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের 6
West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন...

West Bengal Assembly Election 2026: বিগ বিগ ব্রেকিং! চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেলে কী করবেন? জানিয়ে দিল কমিশন... 16