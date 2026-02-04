Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ
Horoscope Today: দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা আজ আলোর মুখ দেখতে পারে মিথুনের। কাজের জায়গায় বাধা আসতে পারে, তবে বুদ্ধির জোরে তা কাটিয়ে উঠবেন কন্যা
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
লেখালিখি বা শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগম হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। জীবনসঙ্গীর পরামর্শে কোনো বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকুন এবং ইতিবাচক মানুষের সাথে সময় কাটান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
