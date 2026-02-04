English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা আজ আলোর মুখ দেখতে পারে মিথুনের। কাজের জায়গায় বাধা আসতে পারে, তবে বুদ্ধির জোরে তা কাটিয়ে উঠবেন কন্যা  

| Feb 04, 2026, 07:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাহায্য পাবেন। তবে আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি শুভ। আটকে থাকা টাকা ফেরত পেতে পারেন। প্রিয়জনের সাথে সময় কাটালে মন ভালো থাকবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

সাবধানে থাকতে হবে। কাজের চাপে ক্লান্তি আসতে পারে। ব্যবসায়ীরা নতুন বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন। বিকেলের দিকে কোনো সুখবর পেতে পারেন। শরীরচর্চায় মনোযোগ দিন। দাম্পত্য জীবনে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে, তাই মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা আজ প্রশংসিত হবে। দীর্ঘদিনের কোনো পরিকল্পনা আজ আলোর মুখ দেখতে পারে। বন্ধুদের সাথে আড্ডা বা ভ্রমণের যোগ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটি পড়াশোনায় মন দেওয়ার জন্য সেরা। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একটু সতর্ক থাকুন, পেটের সমস্যা হতে পারে।  

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে। কোনো সামাজিক কাজে অংশ নিতে পারেন যা আপনার সম্মান বৃদ্ধি করবে। জমি বা বাড়ি কেনাবেচার জন্য দিনটি ভালো। জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। পুরনো কোনো বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। রাজনীতির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি লাভজনক। তবে অতিরিক্ত কথা বলা থেকে বিরত থাকুন, অন্যথায় বিবাদ হতে পারে। প্রিয় মানুষকে আজ মনের কথা বলতে পারেন। সন্ধ্যার পর কিছুটা বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দিনটি মিশ্র সম্ভাবনাময়। কাজের জায়গায় বাধা আসতে পারে, তবে বুদ্ধির জোরে তা কাটিয়ে উঠবেন। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করুন। পরিবারের ছোটদের সাথে ভালো সময় কাটবে। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নশীল হোন। দীর্ঘ ভ্রমণের পরিকল্পনা আজ না করাই ভালো।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দিনটি বেশ রোমান্টিক কাটবে। অবিবাহিতদের বিয়ের কথা এগোতে পারে। ব্যবসায় লাভের যোগ রয়েছে। যারা সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাদের জন্য ভালো খবর আসতে পারে। তবে বন্ধুদের পিছনে অতিরিক্ত খরচ হতে পারে। নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকুন এবং অন্যের কথায় বিভ্রান্ত হবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজকের দিনটি আপনার জন্য কিছুটা কঠিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। বাবা-মায়ের সাথে কোনো বিষয়ে মতভেদ হতে পারে। তবে দিনের শেষে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে। যোগব্যায়াম বা ধ্যানের মাধ্যমে মানসিক দুশ্চিন্তা কমানোর চেষ্টা করুন।  

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আজ ভাগ্য আপনার সহায় হবে। ধর্মীয় কাজে মন যেতে পারে। উচ্চশিক্ষার জন্য যারা বিদেশে যেতে চান, তাদের পথ প্রশস্ত হবে। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ লাভের পথ খুলে দেবে। পুরনো পাওনা টাকা আদায়ের যোগ আছে। কাছের মানুষের সাথে সুন্দর মুহূর্ত কাটাবেন। আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দিনটি কর্মব্যস্ততায় কাটবে। নতুন কোনো কাজ শুরু করার আগে ভালো করে ভেবে নিন। অফিসে কাজের চাপ বাড়লেও আপনি তা সফলভাবে সামলাবেন। শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করতে পারেন, তাই পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন। পরিবারের বড়দের আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে। অকারণ দুশ্চিন্তা ত্যাগ করুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সামাজিক কাজে সম্মান বাড়বে। নতুন বন্ধু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি বিশেষ শুভ, বড় কোনো চুক্তি সই হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন মোড় আসতে পারে। তবে রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় সাবধানে থাকবেন। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

লেখালিখি বা শিল্পের সাথে যুক্ত ব্যক্তিরা সাফল্য পাবেন। বাড়িতে অতিথি সমাগম হতে পারে। আর্থিক অবস্থা আগের চেয়ে ভালো হবে। জীবনসঙ্গীর পরামর্শে কোনো বড় সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। নেতিবাচক চিন্তা থেকে দূরে থাকুন এবং ইতিবাচক মানুষের সাথে সময় কাটান। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)    

পরবর্তী
অ্যালবাম

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

পরবর্তী অ্যালবাম

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ

Horoscope Today: লাগামছাড়া আবেগ ডোবাবে মেষকে, বেশি কথা বললেই বিবাদে জড়াবে সিংহ 4
All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব...

All you need to know about Epstein files: ইতিহাসের জঘন্যতম যৌনাপরাধী কুখ্যাত ‘এপস্টিন ফাইলস’-এ সচিন তেন্ডুলকর, লিয়োনেল মেসি, ডেভিড বেকহ্যামের নাম! স্তম্ভিত সারা বিশ্ব... 11
SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার...

SIR in Bengal: বেনজির! SIR বিতর্কে এবার জ্ঞানেশ কুমারকে ইম্পিচমেন্টের তোড়জোড় তৃণমূলের! বড় নির্দেশ মমতার... 9
Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের

Humayun Kabir: বামেরা আমার হাত ধরলে আগামী দিনে শাসক দলে পরিণত হবে, বিরাট দাবি হুমায়ূনের 6