Zee News Bengali
Horoscope Today: হঠকারী সিদ্ধান্তে বিরাট বিপদ মেষের, কাছের মানুষ ক্ষতি করবে বৃশ্চিকের

Horoscope Today: টাকা ফেরত পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বৃষর

| Feb 05, 2026, 07:09 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আপনার সাহসিকতা বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন। তবে হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। পরিবারের বড়দের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে শুভ ফল পাবেন। দিনশেষে কোনো ভালো খবর আপনার মনকে আনন্দিত করবে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনার সঞ্চয়ের যোগ প্রবল। পাওনা টাকা ফেরত পেতে পারেন। দীর্ঘদিনের কোনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম ও রোমান্সে আজ নতুন মোড় আসতে পারে। স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত খাদ্যাভ্যাসে মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কোনো ব্যবসা বা কাজের প্রস্তাব আসতে পারে। আজ আপনার যোগাযোগ দক্ষতা অন্যদের মুগ্ধ করবে। তবে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না। জীবনসঙ্গীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি দূর হবে। বিকেলের দিকে কোনো কাছের বন্ধুর সাথে আড্ডা দেওয়ার সুযোগ পাবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আজ আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। পুরনো কোনো স্মৃতি আপনাকে কিছুটা বিচলিত করতে পারে। কর্মস্থলে কাজের চাপ বাড়লেও আপনি তা সফলভাবে সামলে নেবেন। পরিবারের সাথে ধর্মীয় কোনো কাজে যুক্ত হতে পারেন। আর্থিক লেনদেনে বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নেতৃত্বের গুণের কারণে আজ আপনি কর্মক্ষেত্রে সবার নজরে থাকবেন। কোনো বড় দায়িত্ব আপনার কাঁধে আসতে পারে। সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য আজ খুব শুভ দিন। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে কোনো ভুল যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ দিনটি আপনার জন্য বেশ ব্যস্ততাময় হবে। অসম্পূর্ণ কাজগুলো শেষ করার চেষ্টা করুন। নতুন কোনো বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞ কারো মতামত নিন। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল আশা করতে পারেন। নিজের শরীরের ওপর বাড়তি চাপ দেবেন না।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

মানসিকভাবে আজ আপনি বেশ ফুরফুরে থাকবেন। বিবাহিতদের জন্য দিনটি চমৎকার। ব্যবসায়ীদের নতুন কোনো চুক্তি হতে পারে। সন্তানদের কোনো সাফল্যে গর্বিত হবেন। বন্ধুদের সাথে ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলাই ভালো।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কাছের মানুষ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই সাবধান থাকুন। কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রশংসা পাবেন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, বিশেষ করে হজমের সমস্যায় ভুগতে পারেন। দিনের শেষে কোনো শুভ সংবাদ আপনার দুশ্চিন্তা কমিয়ে দেবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের চাকা আজ আপনার অনুকূলে। কোনো লটারি বা শেয়ার বাজার থেকে লাভের সম্ভাবনা আছে। দূর ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন। আধ্যাত্মিক কাজে মন দিলে মানসিক প্রশান্তি খুঁজে পাবেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ ক্যারিয়ার নিয়ে বড় কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের যোগ রয়েছে। রাগের মাথায় কাউকে কিছু বলবেন না, এতে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণে কিছুটা ব্যয় হতে পারে। বয়স্কদের আশীর্বাদ আপনার কাজে আসবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সামাজিক কাজে আপনার ব্যস্ততা বাড়বে। আজ নতুন কোনো বন্ধু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রটি আপনার জন্য লাভজনক হবে। তবে আজ কাউকে ধার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। আপনার মেধা ও পরিশ্রম আজ আপনাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নেবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

শিল্পী ও সাহিত্যিকদের জন্য আজ বিশেষ সাফল্যের দিন। আজ আপনার সৃজনশীলতা তুঙ্গে থাকবে। বেকারদের চাকরির যোগ প্রবল। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে, তাই বিশ্রাম নিন। পরিবারের সাথে সুন্দর একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করবেন।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)  

