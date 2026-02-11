Horoscope Today: বিনা পরামর্শে কোনও নথিতে সই করলে ডুববে মেষ, অতিরিক্ত আবেগ বিপদ ডেকে আনবে মিথুনের

Horoscope Today: বিনা পরামর্শে কোনও নথিতে সই করলে ডুববে মেষ, অতিরিক্ত আবেগ বিপদ ডেকে আনবে মিথুনের
Horoscope Today: ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকুন মিথুন। অফিসে পদোন্নতির কথা হতে পারে সিংহের
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে নতুন কোনো বিনিয়োগ না করাই ভালো। অংশীদারি ব্যবসায় ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না, এতে আপনার কাজের পরিবেশ নষ্ট হতে পারে। আইনি জটিলতা থাকলে আজ তা আরও বাড়তে পারে, তাই কোনো নথিপত্রে সই করার আগে অভিজ্ঞ কারো পরামর্শ নিন। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
কাজের চাপে আজ মানসিক অস্থিরতা থাকতে পারে। ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকুন, পাওনা টাকা আদায়ে বেগ পেতে হতে পারে। চাকরিতে বদলির যোগ রয়েছে বা কাজের ধরন পরিবর্তন হতে পারে। আইনি বিষয়ে আজ কোনো বড় সিদ্ধান্ত নেবেন না। শত্রু পক্ষ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, তাই গোপনীয়তা বজায় রাখুন। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি দেবেন না।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
ব্যবসায় আজ উদ্ভাবনী চিন্তা কাজে লাগান, এতে দীর্ঘমেয়াদী লাভ হবে। আইটি বা সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি দারুণ। কর্মক্ষেত্রে বসের নেক নজর আপনার ওপর থাকবে। আইনি কোনো পরামর্শের প্রয়োজন হলে আজই যোগাযোগ করুন, ভালো পথনির্দেশ পাবেন। জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ মিটে যাওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। দিনটি আপনার জন্য ইতিবাচক।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আজ আপনার সাহস ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবসায়িক উন্নতি ঘটাবে। নতুন কোনো প্রজেক্ট শুরু করার জন্য দিনটি উপযুক্ত। অফিসে পদোন্নতির কথা হতে পারে। আইনি ঝামেলায় যারা ফেঁসে আছেন, তারা আজ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন অহংকারে পরিণত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। বড় কোনো চুক্তিতে যাওয়ার আগে নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
ব্যবসায়িক যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে, তবে বড় বিনিয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। অফিসে কাজের চাপ বাড়লেও আপনি তা দক্ষতার সাথে সামলে নেবেন। আইনি বিষয়ে কোনো জটিলতা থাকলে আজ আপস-মীমাংসার চেষ্টা করতে পারেন, ফল শুভ হবে। সরকারি কাজে বাধা আসতে পারে, তাই ধৈর্য ধরুন। বন্ধুদের থেকে ব্যবসায়িক সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
ব্যবসায় আজ মিশ্র ফল পাবেন। আয় বাড়লেও খরচ নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে চক্রান্ত থেকে দূরে থাকুন এবং নিজের কাজে মনোনিবেশ করুন। আইনি লড়াইয়ে আজ আপনার অবস্থান কিছুটা দুর্বল হতে পারে, তাই আইনজীবীর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখুন। কোনো বিতর্কিত বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না। দিনটি ধৈর্য ধরে পার করার চেষ্টা করুন।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
ব্যবসার ক্ষেত্রে আজ বড় কোনো অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন অংশীদার নেওয়ার কথা ভাবলে আজ আলোচনা শুরু করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে প্রমাণিত হবে। আইনি ঝামেলার সমাধান আজ হাতের নাগালে আসতে পারে। যারা মামলা-মোকদ্দমা লড়ছেন, তাদের জন্য আজ কোনো শুভ সংবাদ আসতে পারে। দিনটি আপনার প্রতিকূলে থাকা বিষয়গুলোকে অনুকূলে নিয়ে আসবে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
আজ ব্যবসায়িক ভ্রমণে সাফল্য আসবে। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসার সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের জন্য দিনটি অত্যন্ত লাভজনক। চাকরিতে নতুন সুযোগের সন্ধান পেতে পারেন। আইনি কোনো বিষয়ে বড় কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার আগে পরিবারের বড়দের পরামর্শ নিন। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিবাদ মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। নিজের পরিকল্পনাগুলো কারো সাথে এখনই শেয়ার করবেন না।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
ব্যবসায় আজ নতুন কোনো চ্যালেঞ্জ আসতে পারে, তবে বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তা কাটিয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে যা আপনার ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। আইনি বিষয়ে কোনো মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ করা আজ বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সরাসরি বিরোধে না গিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে আজ বুঝে খরচ করুন।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
ব্যবসায় আজ আশাতীত লাভ হতে পারে। বিশেষ করে যারা শিল্প বা কারিগরি কাজের সাথে যুক্ত, তাদের জন্য দিনটি খুব ভালো। চাকরিতে আপনার দক্ষতা আজ ঊর্ধ্বতনদের নজর কাড়বে। আইনি বিষয়ে কোনো জয় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আদালত থেকে কোনো ইতিবাচক বার্তা পেতে পারেন। পারিবারিক ব্যবসা থাকলে বড় ভাই বা বোনের সহযোগিতা আপনার কাজের গতি বাড়িয়ে দেবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
