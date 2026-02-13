English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: তুলার আত্মশক্তি, কুম্ভের নতুন প্রেম, মীনের সম্পত্তি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

| Feb 13, 2026, 10:55 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বাড়িতে টেনশন। আপনার ইনটেলেকচুয়ালিটি আপনাকে জনপ্রিয় করবে। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ভ্রমণযোগ আছে। আত্মীয় কোনও সমস্যা তৈরি করতে পারে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিজনেস ট্যুর হতে পারে। পুরনো অনুশোচনার মধ্যে বসবাস করার কোনও প্রয়োজন নেই, বেরিয়ে আসুন ওটা থেকে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কেরিয়ারের দিক থেকে আজকের দিনটি দারুণ। একটা সত্যিকারের বন্ধু আজ আপনার দরকার।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

নতুন বন্ধুত্ব তৈরি হবে। পুরনো বন্ধু যদি একটু অন্যরকম ভাবে আজ আপনার সামনে এসে দাঁড়ান, ভেবে দেখবেন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

লক্ষ্যের দিকে চলুন এবং সেজন্য কারও সাহায্য নিতে লজ্জাবোধ করবেন না। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নিজের ভিতরের শক্তি জাগাবার দিন আজ। আপনার ভিতরের সামাজিক মানুষটি আজ সদা সজাগ থাকবে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কারও সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বা ঝামেলায় জড়াবেন না। আয়-ব্যয়ের একটা হিসাব কষা আজ খুবই জরুরি।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি হয়তো আজ একটু কনফিউজড থাকবেন। তবে নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলে, তা মিটিয়ে নিন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ঝুঁকি নেওয়ার বিষয় থেকে একটু সরে থাকুন আজ। দিবাস্বপ্নের মধ্যে থাকবেন না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

অনুভূতি চেপে না রেখে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলুন। পুরনো বন্ধুকে নতুন রূপে দেখতে পারেন আজ। 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

খুব বেশি খরচা নয়। সম্পত্তি ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত ডিলিংসের জন্য আজ ভালো দিন।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

