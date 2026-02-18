English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
Horoscope Today: মেষের সম্মানহানি, ঝুঁকি নিলে ডুববে মিথুন, তবে শিবরাত্রির পর কপাল খুলছে এইসব রাশির

| Feb 18, 2026, 07:16 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় নতুন উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ আসতে পারে, তবে তাড়াহুড়ো করলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অংশীদারদের সঙ্গে পরিষ্কার বোঝাপড়া রাখা জরুরি। কর্মস্থলে কথাবার্তায় সংযম না রাখলে সম্মানহানির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। শত্রুপক্ষ আপনার ভুল ধরার চেষ্টা করবে। স্ত্রীর সঙ্গে ছোটখাটো বিষয়ে মতভেদ হতে পারে, কিন্তু ধৈর্য রাখলে সম্পর্ক মধুর থাকবে। দাম্পত্য জীবনে সময় দেওয়া প্রয়োজন। অর্থাগম মাঝারি থাকবে, অপ্রয়োজনীয় খরচ কমান। আইনি বা কাগজপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় স্থিতিশীলতা থাকবে, পুরনো বিনিয়োগ থেকে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে ভালোভাবে যাচাই করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের মূল্যায়ন হবে, ফলে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। কারও কথায় প্ররোচিত হয়ে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে জড়াবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো থাকবে, সংসারে শান্তি বজায় থাকবে। স্ত্রীর পরামর্শ ব্যবসায় কাজে লাগতে পারে। অর্থ সঞ্চয়ে জোর দিন। স্বাস্থ্য সামান্য খারাপ হতে পারে, বিশ্রাম নিন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায় ওঠানামা থাকবে, তাই বড় ঝুঁকি নেওয়া ঠিক নয়। যোগাযোগ দক্ষতা কাজে লাগালে নতুন গ্রাহক পেতে পারেন। অফিসে ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে, তাই লিখিত প্রমাণ রেখে কাজ করুন। স্ত্রীর সঙ্গে সময় না দিলে দূরত্ব বাড়তে পারে। খোলামেলা আলোচনা করলে সমস্যার সমাধান হবে। আর্থিক দিক মোটামুটি ভালো, তবে ঋণ নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। ভ্রমণের যোগ আছে, যা ব্যবসায়িকভাবে লাভজনক হতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা সফল হতে পারে, তবে পরিবারের মতামত নিন। কর্মস্থলে আপনার ভাবমূর্তি শক্তিশালী হবে। তবে গোপন শত্রুর কারণে সামান্য সম্মানহানির পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সাবধান থাকুন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হবে, একসঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। দাম্পত্যে বিশ্বাস অটুট রাখুন। আর্থিক অবস্থার উন্নতি হবে, জমি-বাড়ি সংক্রান্ত কাজে অগ্রগতি হতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায় সাহসী সিদ্ধান্ত লাভ এনে দিতে পারে। নেতৃত্বগুণের জন্য সম্মান বৃদ্ধি পাবে। তবে অহংকারের কারণে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ হলে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখতে নম্রতা জরুরি। পরিবারের দায়িত্ব বাড়বে। অর্থাগম ভালো, তবে বিলাসিতায় বেশি খরচ করবেন না। নতুন বিনিয়োগ শুভ, তবে পরামর্শ নিয়ে করুন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় হিসেবি পদক্ষেপ নিলে লাভ হবে। কাগজপত্র ও ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে ভুল ধরলে সম্মান বাড়বে, তবে অতিরিক্ত সমালোচনা করলে উল্টো ফল হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ছোটখাটো মনোমালিন্য হলেও দ্রুত মিটে যাবে। সংসারে শান্তি বজায় রাখতে ধৈর্য ধরুন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, অর্থ সঞ্চয়ে অগ্রগতি হবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় অংশীদারিত্বে লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। আইনি বিষয়ে সতর্ক থাকুন। সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পাবে, তবে হঠাৎ কোনো গুজব সম্মানহানির কারণ হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর থাকবে, একসঙ্গে ভ্রমণের যোগ আছে। আর্থিক দিক উন্নতির পথে, তবে অতিরিক্ত খরচ এড়িয়ে চলুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় হঠাৎ লাভের সুযোগ আসতে পারে। গোপন পরিকল্পনা সফল হবে। তবে শত্রুপক্ষের চক্রান্তে সম্মানহানির সম্ভাবনা রয়েছে। সতর্ক থাকুন। স্ত্রীর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক তৈরি হবে, কিন্তু সন্দেহ দূরে রাখুন। অর্থাগম ভালো, পুরনো পাওনা আদায় হতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় ভ্রমণ শুভ ফল দেবে। বিদেশ সংযোগে লাভের সম্ভাবনা। কর্মস্থলে সুনাম বাড়বে, তবে ভুল সিদ্ধান্তে সম্মানহানি হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে যুক্ত হলে সম্পর্ক মজবুত হবে। অর্থব্যয় নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় ধীরে চলাই সাফল্যের চাবিকাঠি। কঠোর পরিশ্রমে লাভ হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা, ফলে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। স্ত্রীর সঙ্গে দায়িত্ব ভাগাভাগি করলে সম্পর্ক দৃঢ় হবে। অর্থ সঞ্চয়ে সাফল্য আসবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় নতুন চিন্তা লাভ এনে দিতে পারে। প্রযুক্তি বা অনলাইন মাধ্যমে উন্নতি হবে। কর্মস্থলে মতবিরোধে সম্মানহানির আশঙ্কা আছে। স্ত্রীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখুন। অর্থাগম ভালো, তবে বিনিয়োগে সতর্ক থাকুন।  

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় সৃজনশীলতা লাভ দেবে। শিল্প বা সেবামূলক কাজে উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পাবেন, তবে অতিরিক্ত আবেগে সিদ্ধান্ত নিলে সম্মানহানি হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে আবেগপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে, একে অপরকে সময় দিন। অর্থভাগ্য মোটামুটি ভালো, সঞ্চয়ে জোর দিন।

