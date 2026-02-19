Horoscope Today: ধৈর্য হারালেই খেলা শেষ মেষের, অহংকার ডোবাবে সিংহকে, কুম্ভের উচিত...

Horoscope Today: ধৈর্য হারালেই খেলা শেষ মেষের, অহংকার ডোবাবে সিংহকে, কুম্ভের উচিত...
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
আজ আপনার চলাফেরায় সতর্কতা জরুরি। ছোটখাটো দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে, বিশেষ করে যানবাহন ব্যবহারে সাবধান থাকুন। অর্থপ্রাপ্তির যোগ থাকলেও তা বিলম্বিত হতে পারে। কারও কাছ থেকে পুরনো পাওনা ফেরত পেতে পারেন। পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে, তাই কথা বলার আগে ভাবুন। দাম্পত্য সম্পর্কে অহংকার ত্যাগ করলে অশান্তি কমবে। কর্মক্ষেত্রে চাপ থাকলেও ধৈর্য ধরলে পরিস্থিতি অনুকূলে আসবে। সন্ধ্যার পর মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। অযথা তর্ক এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
আজ আর্থিক বিষয়ে শুভ সম্ভাবনা আছে। নতুন আয় বা অতিরিক্ত অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আসতে পারে। তবে লোভে পড়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ করবেন না। গৃহে সামান্য অশান্তি হতে পারে, বিশেষত অর্থ নিয়ে মতভেদ দেখা দিতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় মনোযোগী থাকুন, অসাবধানতা দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। কর্মস্থলে সহকর্মীর আচরণে বিরক্তি আসতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সংযম ও সহানুভূতি প্রয়োজন। পুরনো কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে আজ। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো থাকবে।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে, বিশেষত ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। নতুন চুক্তি বা লেনদেনে লাভ হতে পারে। তবে প্রতারণা থেকে সাবধান থাকুন। রাস্তাঘাটে অসাবধানতা এড়ান, বিশেষ করে মোবাইল ব্যবহার করে হাঁটবেন না। পরিবারে মতবিরোধ হতে পারে, বিশেষ করে ভাই-বোনের সঙ্গে। দাম্পত্য জীবনে তর্ক বাড়তে পারে, তাই শান্ত থাকুন। কর্মক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত দায়িত্ব আসতে পারে। ধৈর্য ধরলে সাফল্য মিলবে। বিকেলের পর পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল হবে।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আজ মানসিক চাপে দিন কাটতে পারে। পারিবারিক অশান্তি আপনাকে বিচলিত করতে পারে। বিশেষ করে দাম্পত্য সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। আর্থিক দিক মোটামুটি স্থিতিশীল, তবে বড় ব্যয়ের সম্ভাবনা আছে। অযথা খরচ এড়িয়ে চলুন। দুর্ঘটনার হালকা আশঙ্কা আছে, বিশেষ করে রান্নাঘর বা আগুন সংক্রান্ত কাজে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে ধীরগতি দেখা দিতে পারে। আত্মীয়ের সহায়তায় একটি সমস্যার সমাধান হতে পারে। ধৈর্য ও সংযমই আজ আপনার মূল শক্তি।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আজ আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হতে পারে। পুরনো আটকে থাকা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে হঠাৎ খরচ বেড়ে যেতে পারে। পারিবারিক অশান্তি মাথাচাড়া দিতে পারে, বিশেষ করে সম্পত্তি বা অর্থ নিয়ে। অহংকার পরিহার করুন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম হলেও খেলাধুলা বা দ্রুতগতির কাজ এড়িয়ে চলুন। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়তে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন। সন্ধ্যার পর শুভ সংবাদ পেতে পারেন।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
আজ অর্থপ্রাপ্তির দিক শুভ। নতুন আয় বা প্রণোদনা পেতে পারেন। তবে হিসাব-নিকাশে ভুল এড়াতে সচেতন থাকুন। পারিবারিক জীবনে অশান্তি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সন্তানের বিষয়ে দুশ্চিন্তা বাড়বে। দাম্পত্য সম্পর্কে সংযত ভাষা ব্যবহার করুন। দুর্ঘটনার সামান্য আশঙ্কা আছে, বিশেষত সিঁড়ি বা পিচ্ছিল জায়গায় সাবধান থাকুন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়বে। ধৈর্য ও সতর্কতা বজায় রাখলে দিনটি মোটামুটি ভালো কাটবে।
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
আজ অর্থপ্রাপ্তির নতুন সুযোগ আসতে পারে। ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে অযথা ঋণ নেবেন না। গৃহে সামান্য অশান্তি হলেও তা দ্রুত মিটে যেতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সময় না দেওয়ায় সমস্যা বাড়তে পারে। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা এড়াতে ভ্রমণে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বোঝাপড়া ভালো রাখুন। আইনি বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর পরিস্থিতি শান্ত হবে।
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
আজ আর্থিক চাপ কিছুটা কমতে পারে। নতুন আয় বা সহায়তা পেতে পারেন। তবে ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ এড়িয়ে চলুন। পারিবারিক অশান্তি প্রবল হতে পারে, বিশেষ করে প্রবীণ সদস্যদের সঙ্গে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সন্দেহ পরিহার করুন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে, বিশেষ করে ধারালো জিনিস ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুর প্রতি নজর রাখুন। ধৈর্য ও কৌশলে দিনটি সামলাতে হবে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
আজ আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কাজ বা অতিরিক্ত আয় হতে পারে। তবে খরচ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে সংযত থাকুন। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে তর্ক বাড়তে পারে। ভ্রমণে দুর্ঘটনার সামান্য আশঙ্কা আছে, তাই সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা পেতে পারেন। বন্ধুদের সহায়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি থাকবে।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
আজ আর্থিক বিষয়ে সতর্কতা জরুরি। অর্থপ্রাপ্তি বিলম্বিত হতে পারে। বড় বিনিয়োগ স্থগিত রাখাই ভালো। পরিবারে অশান্তি বাড়তে পারে, বিশেষ করে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে। দাম্পত্য সম্পর্কে ধৈর্য প্রয়োজন। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা আছে, বিশেষত কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে সাবধান থাকুন। সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ এড়ান। মানসিক চাপ থাকলেও সন্ধ্যার পর কিছুটা স্বস্তি মিলবে।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
আজ অর্থপ্রাপ্তির যোগ আছে, বিশেষত পুরনো দেনা আদায় হতে পারে। নতুন ব্যবসায় লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে পরিবারের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি বাড়তে পারে। দাম্পত্য সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা প্রয়োজন। দুর্ঘটনার সামান্য আশঙ্কা আছে, বিশেষত বিদ্যুৎ বা ইলেকট্রনিক জিনিস ব্যবহারে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সুযোগ আসতে পারে। বন্ধুদের সহযোগিতা পাবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ আর্থিক দিক অনুকূল। নতুন আয় বা উপহার পেতে পারেন। তবে অযথা খরচ বাড়বে। পারিবারিক অশান্তি কিছুটা বাড়তে পারে, বিশেষ করে আত্মীয়দের হস্তক্ষেপে। দাম্পত্য জীবনে সহনশীলতা জরুরি। দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কম, তবু ভ্রমণে সতর্ক থাকুন। কর্মক্ষেত্রে ধীরগতি থাকলেও শেষ পর্যন্ত সাফল্য মিলবে। মানসিক চাপ এড়াতে প্রার্থনা বা ধ্যান উপকারী হবে।
