Zee News Bengali
Horoscope Today: মেষের স্থিতি, বৃষের ট্যুর, মিথুনের ভরপুর রোমান্স! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 february 20, Horoscope Today: অন্যদের কথা শুনতে হবে, নিজের পার্সপেকটিভ বদলান, সম্পর্কে স্থিতি আসবে। কার ভাগ্যে কী আজ?

| Feb 20, 2026, 11:13 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অন্যদের কথা শুনতে হবে। নিজের পার্সপেকটিভ বদলান। সম্পর্কে স্থিতি।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বন্ধুর সমর্থন পাবেন। বিজনেস পারপাস ট্যুর হবে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আপনার স্বপ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। ভালোবাসার জনের সঙ্গেই কাটবে দিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আধ্যাত্মিকতা বাড়বে। তন্ত্রমন্ত্রের জাদুতে মজবেন। নতুন প্রকল্প নিয়ে দিন শুরু। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

প্রেমের জন্য একেবারে আদর্শ দিন। আপনার চেষ্টা সফল হবে। অফিসের ঝামেলার জন্য সতর্ক থাকুন।           

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক দিক থেকে খুবই ভালো দিন। লম্বা সময়ের জন্য ভ্রমণযোগ। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার নিজের ভিতরে যেসব সৃজনধর্মী জিনিসগুলি আছে তা জাগিয়ে তোলার জন্য নিজেকে আর একটু বেশি সময় দিন, আর সেটা আজই করুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নিজের সঙ্গে সময় কাটান। গসিপে মজবার আশঙ্কা আছে। বাজে বিষয় এড়িয়ে যান।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

স্ট্রেস বাড়বে। ধৈর্য হারাবার সমূহ আশঙ্কা আছে, আর সেটা আপনার ক্ষতিই করবে।  ফলে সাবধান!

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি একটু যত্ন করে নিয়ন্ত্রণ করলে আপনার সাফল্য আজ দেখে কে?

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার মুড সুইং হবে আর এর জেরে আপনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। ফলে বন্ধুসঙ্গের মধ্যে নিজেকে রাখুন।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

রোমান্স আজ আপনাকে খুশি করে রাখবে। তবে, হৃদয়ের কথাকে গুরুত্ব দিয়ে একটু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিন।    (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

