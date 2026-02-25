English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা

Ajker Rashifal,  25 February 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Feb 25, 2026, 06:23 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি মিশ্র। শেয়ার বাজারে হঠকারী বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের সুফল পাবেন এবং মাসের শেষে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ আছে। তবে রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সাবধান থাকতে হবে, ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাবেন না।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ায় অর্থলাভ হবে। তবে পরিবারের কারও চিকিৎসার পেছনে বড় অংকের ব্যয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, না হলে শারীরিক চোট বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে। আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে টাকা ধার দেবেন না, সেই টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখবেন, বিশেষ করে নতুন কোনো চুক্তি থেকে ভালো অর্থলাভ হতে পারে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভুল জায়গায় বিনিয়োগ করে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। আগুন ও ধারালো বস্তু থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, বাড়িতে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর্থিক লেনদেনের সময় নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি একটু কঠিন। বিলাসিতার পেছনে অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে সঞ্চয় কমবে। হঠাত কোনো বড় খরচ আপনার বাজেট বিগড়ে দিতে পারে, যা আর্থিক ক্ষতির সমান। ভ্রমণের সময় নিজের মালপত্রের দিকে খেয়াল রাখুন, চুরির ভয় আছে। উচ্চস্থানে ওঠার সময় সাবধান থাকুন, পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তবে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কিছু লাভ হতে পারে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার সাহস ও বুদ্ধির জোরে বড় কোনো প্রজেক্ট থেকে প্রচুর অর্থলাভ হবে। লটারি বা ফাটকা কারবারে লাভের যোগ থাকলেও বেশি ঝুঁকি নেবেন না। যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, বড় ধরনের দুর্ঘটনার সঙ্কেত রয়েছে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা দামি বস্তু নষ্ট হয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, তা না হলে বিবাদের জেরে অর্থদণ্ড হতে পারে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক সঞ্চয়ের দিকে নজর দিন। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পাওয়ায় মনে শান্তি থাকবে। তবে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়কে বিশ্বাস করে টাকা বিনিয়োগ করলে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। হাড়ের সমস্যা বা পায়ে চোট পাওয়ার মতো দুর্ঘটনার যোগ আছে, তাই সাবধানে চলাফেরা করুন। কেনাকাটার সময় বাজেটের বাইরে যাবেন না।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা রাশির জাতকদের ব্যবসায়িক উন্নতির যোগ প্রবল, যার ফলে ভালো অর্থলাভ হবে। তবে আইনি জটিলতায় জড়িয়ে পড়ে মোটা অংকের আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দীর্ঘযাত্রায় বা ড্রাইভিং করার সময় সজাগ থাকুন, অন্যমনস্কতা দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে। জীবনসঙ্গীর মাধ্যমে কিছু আর্থিক সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার কঠোর পরিশ্রম অবশেষে সার্থক হবে। আটকে থাকা প্রজেক্ট থেকে অর্থলাভ হবে। তবে জমি-বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে তাড়াহুড়ো করলে বড় আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামার সময় বা অন্ধকার জায়গায় সাবধানে হাঁটুন, পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার ভয় আছে। গোপন শত্রু আপনার আর্থিক ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে, সতর্ক থাকুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্যের সহায়তায় হঠাত করে কিছু অর্থলাভ হতে পারে। কিন্তু অপব্যয়ের কারণে সেই টাকা হাতে থাকবে না। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন, নতুবা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়বেন। জলপথ বা জলাশয়ের ধারে যাওয়ার সময় সাবধান থাকুন, সেখানে দুর্ঘটনার আশঙ্কা আছে। আপনার মূল্যবান জিনিস সাবধানে রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর রাশির জাতকদের জন্য সময়টি চ্যালেঞ্জিং। ব্যবসায় মন্দার কারণে কিছুটা আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। তবে ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কর্মস্থলে কোনো ভারী বস্তু তোলার সময় পিঠে বা কোমরে চোট পাওয়ার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। ঝুঁকিপূর্ণ কোনো কাজে হাত দেবেন না। সঞ্চয়ের দিকে আরও কঠোর হতে হবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

নতুন কোনো ব্যবসার পরিকল্পনা থাকলে তা শুরু করতে পারেন, এতে দীর্ঘমেয়াদী অর্থলাভ হবে। তবে অনলাইন লেনদেনের সময় জালিয়াতি থেকে সাবধান থাকুন, না হলে বড় আর্থিক ক্ষতির শিকার হতে পারেন। রাস্তায় হাঁটার সময় ফোনের ব্যবহার করবেন না, এতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ে। পুরনো কোনো বিনিয়োগ থেকে ডিভিডেন্ড পেতে পারেন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি ইতিবাচক। শিল্প ও সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রচুর অর্থলাভ হবে। তবে স্বাস্থ্য অবহেলার কারণে হাসপাতালে বড় অংকের খরচ হতে পারে, যা আপনার জন্য একপ্রকার আর্থিক ক্ষতি। ধারালো অস্ত্র বা বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার প্রবল যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত উদারতা ত্যাগ করুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

