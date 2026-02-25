Horoscope Today: মাসের শেষ বিরাট আর্থিক লাভ এই ৩ রাশির, বন্ধুকে বিশ্বাস করলেই ডুববেন এরা
Ajker Rashifal, 25 February 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
মেষ রাশির জাতকদের জন্য এই সময়টি মিশ্র। শেয়ার বাজারে হঠকারী বিনিয়োগ থেকে দূরে থাকুন, বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে পরিশ্রমের সুফল পাবেন এবং মাসের শেষে আকস্মিক অর্থলাভের যোগ আছে। তবে রাস্তাঘাটে চলাফেরায় খুব সাবধান থাকতে হবে, ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে দ্রুত গতিতে গাড়ি চালাবেন না।
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
আপনার আর্থিক অবস্থা স্থিতিশীল থাকবে। পুরনো কোনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ায় অর্থলাভ হবে। তবে পরিবারের কারও চিকিৎসার পেছনে বড় অংকের ব্যয় হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ব্যবহারে সতর্ক থাকুন, না হলে শারীরিক চোট বা দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে। আবেগপ্রবণ হয়ে কাউকে টাকা ধার দেবেন না, সেই টাকা ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কম।
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
ব্যবসায়ীরা লাভের মুখ দেখবেন, বিশেষ করে নতুন কোনো চুক্তি থেকে ভালো অর্থলাভ হতে পারে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ভুল জায়গায় বিনিয়োগ করে আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। আগুন ও ধারালো বস্তু থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন, বাড়িতে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আর্থিক লেনদেনের সময় নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন।
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি একটু কঠিন। বিলাসিতার পেছনে অতিরিক্ত ব্যয়ের ফলে সঞ্চয় কমবে। হঠাত কোনো বড় খরচ আপনার বাজেট বিগড়ে দিতে পারে, যা আর্থিক ক্ষতির সমান। ভ্রমণের সময় নিজের মালপত্রের দিকে খেয়াল রাখুন, চুরির ভয় আছে। উচ্চস্থানে ওঠার সময় সাবধান থাকুন, পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তবে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে কিছু লাভ হতে পারে।
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
আপনার সাহস ও বুদ্ধির জোরে বড় কোনো প্রজেক্ট থেকে প্রচুর অর্থলাভ হবে। লটারি বা ফাটকা কারবারে লাভের যোগ থাকলেও বেশি ঝুঁকি নেবেন না। যানবাহন চালানোর সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, বড় ধরনের দুর্ঘটনার সঙ্কেত রয়েছে। ইলেকট্রনিক গ্যাজেট বা দামি বস্তু নষ্ট হয়ে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, তা না হলে বিবাদের জেরে অর্থদণ্ড হতে পারে।
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
আর্থিক দিক দিয়ে সময়টি ইতিবাচক। শিল্প ও সৃজনশীল কাজের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের প্রচুর অর্থলাভ হবে। তবে স্বাস্থ্য অবহেলার কারণে হাসপাতালে বড় অংকের খরচ হতে পারে, যা আপনার জন্য একপ্রকার আর্থিক ক্ষতি। ধারালো অস্ত্র বা বিদ্যুৎ নিয়ে কাজ করার সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার প্রবল যোগ রয়েছে। অতিরিক্ত উদারতা ত্যাগ করুন। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
