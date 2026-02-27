English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Horoscope Today: মেষের প্রেম, কর্কটের হতাশা, বৃশ্চিকের পদোন্নতি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Horoscope Today: মেষের প্রেম, কর্কটের হতাশা, বৃশ্চিকের পদোন্নতি! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 february 27, Horoscope Today: অন্যদের কথা শুনতে হবে, নিজের লক্ষ্য বদলান, সম্পর্কে জটিলতা আসবে। কার ভাগ্যে কী আজ?

| Feb 27, 2026, 10:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার বর্তমান লক্ষ্য নিয়ে মনে সন্দেহ জাগতে পারে, যা আপনাকে কিছুটা ধীরগতিতে চলতে এবং প্রয়োজনীয় কিছু পরিবর্তন করতে বলবে। পুরনো ছন্দে ফিরে আসাই মূল লক্ষ্য। নতুন প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অতীতের কোনো পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে আজ আবার যোগাযোগ হতে পারে। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোনো গুরুতর সমস্যা-- যা জটিল আকার ধারণ করেছে, তার সমাধান জরুরি।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্ট সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন। তবে, আপনার পরিকল্পনা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা কিছুটা মনক্ষুণ্ণ হতে পারেন। আপনার জীবনের ভারসাম্যে সমস্যা হতে পারে। তা ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং তাতে কোথায় ভুল হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে হবে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ঝগড়াটে ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকুন এবং তর্কে জড়াবেন না। অন্যের প্রতিশ্রুতির উপর খুব বেশি নির্ভর করবেন না, এতে হতাশ হতে পারেন।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার কোনো কথা আজ অন্যের মনে আঘাত দিতে পারে, তাই শব্দ চয়নে সতর্ক থাকুন। আপনি স্পষ্টভাবে বুঝতে শুরু করবেন, কাকে বিশ্বাস করা যায়, আর কাকে নয়। নিজের অন্তরের অনুভূতিকে গুরুত্ব দিন, ভয় পাবেন না।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনি গতানুগতিক জীবনে আটকে পড়েছেন এবং এই একঘেয়েমি ভাঙতে আপনাকে নতুন কিছু করতে হবে। আজ ব্যয় সংকোচন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকার দিন। ডায়েট শুরু করার জন্যও ভালো দিন।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার এখন হাসিখুশি থাকা প্রয়োজন। কিছুটা সময় নিজের জন্য বের করুন এবং মনে রাখুন যে সবকিছু আপনার অনুকূলেই যাবে। তবে নিজের কথা ও কাজের উপর নজর রাখুন, কারণ আপনার কোনো আচরণ পরে সমস্যার কারণ হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আর্থিক বিষয়ে খুব সতর্কতার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। নতুন কোনো উদ্যোগ বা সৃজনশীল কাজ আপনার পারিবারিক জীবনে পরিবর্তন নিয়ে আসবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কেরিয়ার বা সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা অথবা স্বাস্থ্যসমস্যা আপনাকে ব্যতিব্যস্ত রাখতে পারে। সফল হতে হলে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

বিশ্বাস করতে শিখুন, যা ঘটে, তা কোনো না কোনো ভালোর জন্যই ঘটে। অতীতের কোনো বিষয় নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা না করে বর্তমানকে উপভোগ করুন। নিজের স্বপ্নের প্রতি মনোযোগ দিন; কিছু পূর্বাভাস সত্যি হতে পারে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

হঠাৎ কোনো সাক্ষাৎ থেকে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব তৈরি হতে পারে। আপনার সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct) আজ খুব তীক্ষ্ণ থাকবে, তাই সব বিষয়ে নিজের মনের কথা শোনাই ভালো হবে। যোগাযোগ বা যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছুটা বিলম্ব হতে পারে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের ক্ষেত্রে কোনো কঠিন পরিস্থিতি আপনাকে বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। খুঁটিনাটি বিষয়ে আপনার নজর দেওয়ার ক্ষমতা আপনাকে সম্মান এনে দেবে। দীর্ঘদিনের কোনো প্রজেক্ট সফলভাবে শেষ করবেন। বন্ধুদের সঙ্গে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা আছে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

