English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: পরিবারে খারাপ কিছু ঘটতে পারে মেষের, মেজাজ হারালে বিরাট ক্ষতি বৃশ্চিকের

Horoscope Today: পরিবারে খারাপ কিছু ঘটতে পারে মেষের, মেজাজ হারালে বিরাট ক্ষতি বৃশ্চিকের

Ajker Rashifal,  January 01 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Jan 01, 2026, 08:02 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

নিজের প্রতি মনোযোগ দিন। আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পরিবারের বড়দের অসম্মান করবেন না।  ব্যবসা ভালো যাবে। কাজের জায়গায় অন্যের উপরে নির্ভর করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। পরিবারে খারাপ কিছু ঘটতে পারে। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারে অশান্তি সামাল দিতে হিমশিম খেতে হতে পারে। আর্থিক গতি বজায় থাকবে। এতদিন যাকে ভালো ভেবেছিলেন তার প্রতি ভালোলাগা শেষ হয়ে যাবে। আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন। অন্যের প্রতি বেশি ভালোবাসা দেখাবেন না। খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হলে ঘাবড়ে যাবেন না। কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন। বিনিয়োগ করতে পারেন।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ঋণ রাখবেন না। সম্পত্তি নিয়ে সকর্ক থাকুন। মন শক্ত করুন। কোনও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে পারেন। রাগ সামলে রাখুন। বিতর্কে জড়াতে পারেন। কাজ ফেলে রাখবেন না।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হতে পারেন। কোনও সম্পত্তি ভাড়া দেওয়া বা বিক্রির আগে দুবার ভাবুন। ব্যবসায় ভালো লাভ পেতে পারেন। কাছের মানুষ ক্ষতি করতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

কাজের জায়গায় নিজের যোগ্যতার মর্যাদা পাবেন। সামাজিক সম্মান বাড়বে। হঠাত্ কোনবও সম্পত্তি বা টাকার মালিক হয়ে যেতে পারেন। রাগ কমান। অপমানিত হতে পারেন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কাজের জায়গায় ভালো করবেন। প্রমোশন হতে পারে। বড় কোনও সুযোগ পেতে পারেন। দিনের শেষ কোনও ভালো খবর পেতে পারেন। স্ত্রীর সঙ্গে মানিয়ে চলুন। টাকাপয়সা খুব সাবধানে খরচ করুন।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শান্ত থাকার চেষ্টা করুন নইলে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। টাকা জমানোর চেষ্টা করুন। পারিবারিক অশান্তি হতে পারে। পুরনো কোনও আশা পুরণ হতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হঠাত্ কোনও ভালো সুযোগ পেতে পারেন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন কেননা কেউ আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। কাউকে বিশ্বাস করে গোপন কথা বলবেন না।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কোনও কাজে হাত দেওয়ার আগে ভালোভাবে তার খোঁজ খবর করে নিন। পারিবারিক সম্পত্তির মালিক হতে পারেন। শারীরিক সমস্যা হতে পারে। কেউ প্রতারণা  করতে পারে।   

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখুন। ব্যবসায় যৌথ উদ্য়োগ ভালো কাজ করবে। অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আইনি সমস্যায় জড়াবেন না।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

দ্রুত ঋণ মিটিয়ে ফেলুন। কাজের জায়গায় সফল হবেন। কাউকে খারাপ কথা বলবেন না। মেজাজ হারালেই বাড়িতে অশান্তি। সাবধানে থাকুন। কারণ পুরনো কোনও সমস্যা চাগাড় দিতে পারে। আর্থিক ভাগ্য ভালো। আইনি ঝামলো থেকে বাঁচুন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে। সন্তানকে নিয়ে চিন্তা থাকবে। সম্পত্তিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। স্ত্রীর কথা অবহেলা করবেন না। পুরনো বন্ধুর কাছ থেকে উপকার পেতে পারেন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)    

পরবর্তী
অ্যালবাম

Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

পরবর্তী অ্যালবাম

Do&#039;s and don&#039;ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব...

Do's and don'ts on New Year 1st day: নতুন বছর দারুণ কাটবে, শুধু জেনে নিন এই মন্ত্র! প্রথম দিন কী পরবেন, কী করবেন তার মধ্যেই লুকিয়ে সব... 10
Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য...

Asim Munir: ক্ষমতা না অন্ধ সন্তানপ্রেম? পাকিস্তানের সেনামাথা মুনীরের মেয়ে বিয়ে করলেন আপন খুড়তুতো ভাইকে! অবিশ্বাস্য... 14
Prediction 2026: মিশরের দেবতারা আপনাকে দেখছেন, নজর দিচ্ছে মামিরাও! ২০২৬ কোন রাশির জাতকের কী ঘটবে, জানুন...

Prediction 2026: মিশরের দেবতারা আপনাকে দেখছেন, নজর দিচ্ছে মামিরাও! ২০২৬ কোন রাশির জাতকের কী ঘটবে, জানুন...

Prediction 2026: মিশরের দেবতারা আপনাকে দেখছেন, নজর দিচ্ছে মামিরাও! ২০২৬ কোন রাশির জাতকের কী ঘটবে, জানুন... 12
Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...

Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে...

Indian Railway: ১৪ জানুয়ারি থেকে ট্রেনের অসংরক্ষিত শ্রেণির টিকিটে ৩ শতাংশ ছাড়, তবে... 7