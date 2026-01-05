English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: বৃষের উন্নতি, কর্কটের রোমান্স, মকরের জীবনে ম্যাজিক! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 january 05, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

| Jan 05, 2026, 11:06 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনার সঙ্গীকে কোনও ভাবেই আপনার মাথায় উঠতে দেবেন না আজ। খুব বেশি কাজ করলে কিন্তু ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

একটু ঘুরে-টুরে আসুন। মনমেজাজ ভালো হবে। কাজেও উন্নতি হবে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজেবাজে বকা থেকে বিরত থাকুন। যাঁরা আপনাকে চান, পছন্দ করেন, তাঁদের সঙ্গে একটু-আধটু মতানৈক্য করুন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

প্রেম আর রোমান্সের দিন আজ। রুটিনে কোনও চেঞ্জ হলে চাপ হয়ে যেতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

হলিডে প্ল্যান নিয়ে একটু সতর্ক থাকুন। অপ্রত্যাশিত ভাবে বাজে খরচ হয়ে যাবে। শরীর নিয়ে কোনও কম্প্রোমাইজ করবেন না।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আপনার কোনও বন্ধুর হয়তো আজ আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে। ওঁর পাশে দাঁড়ান।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ প্রতিযোগিতামূলক ক্রীড়াক্ষেত্রে বড় সাফল্য পাবেন। প্রচুর লোক আজ আপনার প্রশংসা করবেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার উপর প্রচুর কাজের প্রেশার থাকবে। তবে আপনি সফল হবেন। আর তা নিয়ে আপনার মনে যথেষ্ট তৃপ্তিও থাকবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

মনে নতুন করে পুরনো আগুন জ্বলে উঠতে পারে। রাগ বর্জন করুন। সাফল্যের খাতিরেই কিছুটা আপসের মনোভাব নিয়ে চলুন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটু বদল প্রয়োজন। আজ আপনি এমন কাউকে 'মিট' করবেন, যাতে আপনার জীবন বদলে যাবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ধৈর্য ধরুন। কোনও কিছুই পরিকল্পনামাফিক চলবে না। তবে অস্থির হবেন না। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আজ একটু নিজের দিকে মন দিন। নিজেকে নিয়ে ভাবুন। নিজেকে বুঝুন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

