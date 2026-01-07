English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন

Horoscope Today: বৃষর শত্রুরা মাথা তুলবে; পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই, অন্য কারও ঝামেলায় জড়াতে পারে মীন

Ajker Rashifal,  January 07 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

Jan 07, 2026, 07:21 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

এতদিনের চেষ্টা সফল হবে। ছোট ছোট স্বপ্ন সফল হবে। সম্পত্তি নিয়ে পরিবারে অশান্তি। কড়া সিদ্ধান্ত নিন। কাছের লোকের সাহায্য পাবেন। কাজের জায়গায় ভালো করবেন।   

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বাড়িতে আপনার বিরুদ্ধে অনেকেই কথা বলবে। তার পরেও আপনার কথা অনেকের কাছে গুরুত্ব পাবে। কাজের জায়গায় কোনও বড় কাজের দায়িত্ব পাবেন। শত্রুরা মাথা তুলবে, পাত্তা দেওয়ার দরকার নেই। পরিবারের গোপন কথা কাউকে বলবেন না। ব্যবসায় নজর দিন। নয়তো পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যেতে পারে।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সম্পত্তি নিয়ে সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় ভালো করতে পারেন। সামাজিক যোগাযোগ ভালো রাখতে হবে। কারও কোনও ঝামেলায় যাবেন না।   

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। কাজের জায়গায় অশান্তি থেকে সাবধান। আর্থিক সমস্যা হতে পারে। কারও কথা সহজে বিশ্বাস করে বসবেন না।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বড় কোনও সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। কথার খেলাপ করবেন না। আইনি ঝামেলা থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন। মানসিক কষ্টে ভুগতে পারেন। ঘরে ও বাইরে পরিচিত মানুষদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়াতে পারেন।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক সমস্যায় পড়তে পরেন। আয় করতে বেগ পেতে হবে। কাজের জায়গায় নিজের ইমেজ বজায় রাখতে গেলে নির্দিষ্ট পরিকল্পনার দরকার। পরিবারে আপনার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করা হতে পারে।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্বাস্থ্যের উপরে নজর দিন। আগে করে রাখা বিনিয়োগ থেকে ফল পেতে পারেন। কাজের জায়গায় সফল হবেন। শত্রুকে হেলাফেলা করবেন না। আপনার ক্ষতি হতে পারে। স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ বড় আরাক নিতে পারে।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ঠিক জায়গায় বিনিয়োগ করার চেষ্টা করুন। ভালো লাভ পাবেন।  আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো হবে। স্ত্রীর কথা ফেলবেন না। বাইরের কোনও সমস্যা ঘরে বড় আকার নিতে পারে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কাছের মানুষের কাছ থেকে বড় আঘাত পেতে পারেন। আজ এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিন যা আপনাকে ভবিষ্যতের ঝামেলা থেকে বাঁচাবে। টাকা ধার করে অপমানিত হতে পারেন। পরিবারে অশান্তি হতে পারে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অন্যের ব্যাপারে নাক গলাবেন না। আইনি সমস্যায় জড়াবেন না।  পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। আর্থিক পরিস্থিতি ভালো হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা ঠান্ডা রাখুন। ব্যবসায় যৌথ উদ্য়োগ ভালো কাজ করবে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চিকিত্সার খরচ বাড়বে। আত্মীয়দের নিয়ে বিচলিত থাকতে পারেন। হঠাত্ করে কিছু টাকা পেতে পারেন। বুঝে কথা না বললেই বিপাকে পড়তে পারেন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বাইরের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন। সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন। কারও ঝামেলায় জড়িয়ে যেতে পারেন। গোপন কথা বাইরের কাউকে না বলাই ভালো। সম্পত্তি নিয়ে  বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।     (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা...

পরবর্তী অ্যালবাম

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা...

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা...

Swastika Dutta | Bonny Sengupta: নস্টালজিয়ায় ডুব! রেট্রো রোমান্সে বনি-স্বস্তিকা... 7
New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে...

New K variant flu outbreak: ফিরছে কোভিড? নতুন ভাইরাসের দাপটে ভিড় বাড়ছে হাসপাতালে! ভয়ংকর সব উপসর্গে উদ্বেগ বিশ্বজুড়ে... 11
DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা!

DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা!

DA Hike: জানুয়ারিতে আরও ২ শতাংশ বাড়ছে ডিএ, কোথায় দাঁড়াবে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা! 6
Kartik Aryan&#039;s Girl Friend: অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক, গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন নায়কের &#039;রহস্যময়ী&#039; বান্ধবী...

Kartik Aryan's Girl Friend: অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক, গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন নায়কের 'রহস্যময়ী' বান্ধবী...

Kartik Aryan's Girl Friend: অষ্টাদশীর প্রেমে মশগুল কার্তিক, গোয়ায় ছুটি কাটানোর ছবি ভাইরাল হতেই মুখ খুললেন নায়কের 'রহস্যময়ী' বান্ধবী... 8