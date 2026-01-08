English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Horoscope Today: মেজাজ হারালেই পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে কর্কটের, বেশি লোভ ডোবাবে সিংহকে

Ajker Rashifal,  January 08 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Jan 08, 2026, 07:36 AM IST
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

অনেক চেষ্টার পর সাফল্যের মুখ দেখবেন। ছোট ছোট স্বপ্নগুলো সফল হবে। আয়ের পথ খুলবে। দায়িত্ব বাড়বে। কোনও জায়গায় বিনিয়োগ করতে পারেন। সহকর্মীদের বিতর্কে যাবেন না।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পরিবারে অনেকের সঙ্গে মতবিরোধ হবে। তবে আপনার ধৈর্যের ফলে পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠতে পারবেন। আর্থিক কোনও পরিকল্পনা করতে পারেন। আয় বাড়বে। টাকা ধার না দেওয়াই ভালো।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

হঠাত্ হাতে টাকা চলে আসতে পারে। ব্যবয়ায়টাকা লাগানোর সময় ভেবেচিন্তে বিনিয়োগ করুন। বাবা-মার কথা ফেলবেন না। কাজের জায়গায় নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবেন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কাজের জায়গায় উন্নতি হবে। স্বাস্য নিয়ে উদ্বেগ কমবে। পরিবারে কারও কাছ থেকে প্রশংসা পাবেন। মেজাজ হারাবেন না। শত্রুরা এর জন্যই অপেক্ষা করছে।   

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

টাকা জমানোর চেষ্টা করুন। আবেগ নয়, পরিস্থিতি বুঝে সিদ্ধান্ত নিন। পড়াশোনা ভালো চলবে। বেশি লোভ করতে যাবেন না। সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। দুর্যটনা যোগ রয়েছে।   

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

স্ত্রীকে চটাবেন না। অর্থভাগ্য ভালো। বিনিয়োগ করলে লাভ পাবেন। তবে সাবধান, খতিয়ে দেখেই সিদ্ধান্ত। আর্থিক উন্নতির জন্য নতুন কোনও পরিকল্পনা করুন। বাড়ি, সম্পত্তি কিনতে পারেন।   

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্য আবাসন বা সম্পত্তির বাজারে এখন বেশ আশাব্যঞ্জক লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। নিয়মিত শরীরচর্চা আপনার শরীর ও মনকে সুস্থ ও স্থিতিশীল রাখবে। দীর্ঘদিনের বিনিয়োগ থেকে অবশেষে লাভজনক ফলাফল পাওয়ার সময় এসেছে। বাড়িতে হঠাৎ কোনো ভালো খবর বা ঘটনায় সবার মন আনন্দে ভরে উঠবে। কোনো পবিত্র স্থান বা শান্ত পরিবেশে ভ্রমণ আপনাকে নতুন করে অনুপ্রাণিত করবে। সম্মান নিয়ে টানাটানি হতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ছোট বিনিয়োগে ভালো লাভ পেতে পারেন। পারিবারিক বন্ধন শক্ত হবে। খরচ কমানোর চেষ্টা করুন। কাউকে বিশ্বাস করা খারাপ নয়, অন্ধ বিশ্বাস করলেই বিপদ। আইনি ঝামলো এড়িয়ে চলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অনেক পরিকল্পনা হতে হতে আটাকে যাবে। পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে গেলে বাইরের কাউকে না গলাতে দেবেন না। প্রভাবশালী ব্য়ক্তির সাহায্য পাবেন। পরিবারে সকলের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।  

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পারিবারিক সমস্যা মিটে যাবে। সামাজিক সম্পর্ক শক্ত করার চেষ্টা করুন। সম্পত্তি কেনাবেচার কথা চালাতে পারেন। কারও কোনও ঝামেলায় যাবেন না। বিশেষ করে আইনি সমস্যা থেকে দূরে থাকুন।   

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

বিশ্বাস করে ঠকতে পারেন। কোথাও বিনিয়োগ করতে পারেন তবে খোঁজ খবর নিয়ে। কাছের মানুষের সঙ্গে বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে। কাজের জায়গায় বিবাদের আশঙ্কা রয়েছে।  

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে সন্তানদের ব্যাপারে।ব্য়বসায় উন্নতি হবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য পাবেন। পাশাপাশি চেনাজানা মানুষ আপনাকে অপমান করতে পারে।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)        

