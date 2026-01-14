English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: পারিবারিক শান্তি থাকবে না বৃষর, সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না কর্কটরা

Horoscope Today: পারিবারিক শান্তি থাকবে না বৃষর, সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না কর্কটরা

Ajker Rashifal,  January 14 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?  

| Jan 14, 2026, 07:53 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

কাছের মানুষের সাহচর্য পাবেন। উত্সাহ তুঙ্গে থাকবে। বড় কোনও আর্থিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পড়শোনায় উন্নতি। আয়ের রাস্তা খুলবে। পড়ে থাকা কাজ শেষ করতে পারবেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অপ্রয়োজনীয় খরচ কমানো প্রয়োজন। ব্যবসার প্রসারে এখনই পদক্ষেপ নিলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। আগে থেকে পরিকল্পনা করে লোক ঠিক করলে ঘর বদলানোর কাজটি অনেক সহজ হয়ে যায়। পড়াশোনার পথে বাধাগুলো দূর হওয়ায় এখন শিক্ষার উন্নতি বেশ স্থিতিশীল মনে হবে। শেয়ার বা অন্য কিছু থেকে হঠাত্ টাকা আসতে পারে। পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে পারে।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আর্থিক কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ নিন। ব্যবসায় পরিকল্পনা বদল করলে লাভ পাবেন। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। খরচ বাড়বে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আর্থিক অবস্থার হঠাৎ উন্নতি। সারাদিন সতেজ ও প্রাণবন্ত থাকতে পারবেন। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার সঠিক সময়। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো চুক্তি বা দলিলের বিষয়ে এখনই সচেতন হওয়া প্রয়োজন। স্ত্রীকে চটাবেন না। পরীক্ষায় ভালো ফল হবে। ব্যবসায় লাভ হবে। খরচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

শরীরের ক্লান্তি আপনাকে বিশ্রাম নেওয়ার সংকেত দিচ্ছে, তাই পর্যাপ্ত ঘুম ও আরাম নিশ্চিত করুন। আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এখন অনেক বেশি সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। পরিবারের কোনো সদস্যের আচরণে পরিবর্তন দেখলে তাকে ভালোবেসে বুঝিয়ে সংশোধন করা জরুরি। দীর্ঘমেয়াদী ঋণের বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পেতে আপনি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন। এছাড়া, পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার পড়াশোনার ধরনেও কিছুটা বদল আনতে হতে পারে।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ধৈর্য ধরতে হবে। স্বাস্থ্যে নজর দিন। দায়িত্ব বাড়ার সাথে সাথে আয় বাড়ানোও এখন জরুরি হয়ে পড়বে। নতুন ব্যবসায় ভবিষ্যৎ বেশ উজ্জ্বল। পরিবারের সবার সাথে দেখা হওয়ায় মনে আনন্দ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। স্থানীয় বাজার বা কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে গেলে আপনার মন ভালো থাকবে। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায়িক কাজে আজ ভ্রমণ করলেও আশানুরূপ ফল না পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারের সবার সাথে মিলেমিশে চললে ঘরের পরিবেশ আনন্দদায়ক থাকবে। সম্পত্তির মালিকানা সংক্রান্ত দায়িত্বগুলো এখন আপনার কাছে কিছুটা চাপের মনে হতে পারে। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যস্ততার কারণে বাড়িতে সময় কম দিতে পারলেও সবাই আপনাকে ভুল বুঝবে না। আর্থিক অবস্থা উন্নতির দিকে হলেও বুঝে খরচ করা উচিত। আটকে থাকা কাগজপত্রের কারণে ব্যবসার কাজে দেরি হতে পারে। আজকের জন্য কম খরচে ভ্রমণ করাই সবচেয়ে ভালো হবে। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

দ্বিধা করলে ভালো কোনো সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। ইতিবাচক চিন্তা মনের বোঝা হালকা করে আপনাকে শান্ত রাখবে। নিকট ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্য এখন সঞ্চয় করা খুবই জরুরি। বাড়িতে মতের অমিল দেখা দিলে তা ধৈর্যের সাথে সামলানো প্রয়োজন। পড়াশোনায় জট কাটবে। 

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

পুরনো কোনো শারীরিক সমস্যায় ঘরোয়া টোটকা বেশ আরাম দেবে। কোনো ভালো আর্থিক খবর আপনার মনকে খুশি করে তুলবে। সেবার মান বাড়ালে ব্যবসায়িক কাজে আগের চেয়ে বেশি ক্রেতা আসবে। পরিবারের সবার সাথে প্রাণবন্ত সময় কাটালে দিনটি আনন্দে কাটবে। পড়াশোনার প্রতি আপনার ধারণা আগের চেয়ে আরও বাস্তবসম্মত ও দৃঢ় হবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সঠিক সময়ে ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ভালো আয়ের সুযোগ আসবে। বুঝে খরচ করলে আর্থিক অবস্থা দ্রুত স্থিতিশীল হবে। পারিবারিক জীবন কোনো ঝামেলা ছাড়াই শান্তিতে কাটবে। তবে আজ একা ভ্রমণ করলে আপনার মানসিকভাবে ক্লান্ত লাগতে পারে। ঋণের দায়ে সম্পত্তি হারানো বা ফোরক্লোজার সংক্রান্ত বিষয়ে এখন থেকেই সতর্ক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এছাড়া, পড়াশোনার নানা তথ্য বা ধারণাগুলো এলোমেলো মনে হতে পারে, তাই সেগুলো গুছিয়ে নেওয়া জরুরি।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখলে আপনি নতুন উদ্যমে এবং পরিষ্কারভাবে সবকিছু শিখতে পারবেন। শরীরের ছোটখাটো চোট বা ব্যথার দিকে একটু যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। আর্থিক বাধাগুলো দূর হতে শুরু করায় ধীরে ধীরে স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। পেশাগত কাজে গতি বাড়বে, যা আপনাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নেবে। পরিবারের কোনো পরিকল্পনা হঠাৎ বদলে যেতে পারে, তবে তা সামলে নেওয়া সম্ভব হবে। তারাভরা আকাশ দেখা বা নিরিবিলি ভ্রমণ আপনার মনকে শান্ত করবে। এছাড়া, বাড়িতে অফিসের কাজের জায়গাটি আরও সুবিধাজনকভাবে গুছিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'কে দেখতে হাসপাতালে দেব...

পরবর্তী অ্যালবাম

Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! &#039;অ্যাম্বুলেন্স দাদা&#039;কে দেখতে হাসপাতালে দেব...

Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'কে দেখতে হাসপাতালে দেব...

Dev Visits Karimul Haque: অসুস্থ করিমুল হক! 'অ্যাম্বুলেন্স দাদা'কে দেখতে হাসপাতালে দেব... 7
Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও...

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও...

Jio 36 Day Recharge Plan: এক রিচার্জে একবারেই ৩৬ দিন! কাস্টমারদের জন্য সস্তায় ধামাকাদার হাই-স্পিড ডেটা প্ল্যান আনল জিও... 7
Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ!

Earthquake: মাত্র ৩০ সেকেন্ডের তাণ্ডব, ৭.০ মাত্রার ভয়াল ভূ-কম্পে ধুয়েমুছে সব শেষ, মৃত্যুমিছিলে ৩০০০০ প্রাণ! 7
Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের...

Labh Drishti Yoga 2026: ১০০ বছর পরে অতি বিরল শুভযোগ মকর সংক্রান্তিতে! লাভদৃষ্টি যোগে মহালাভ এই রাশির জাতকদের... 7