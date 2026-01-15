Horoscope Today: ধার দিলে ডুববে বৃষ, বেফাঁস কথা বলায় বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: ধার দিলে ডুববে বৃষ, বেফাঁস কথা বলায় বিপদ কুম্ভের
Horoscope Today: আয় বাড়ার ফলে আপনার আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে মিথুনের। মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে সিংহের
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)
বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)
মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)
কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)
সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)
কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)
তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)
বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)
মালিকানা সংক্রান্ত কর সুবিধাগুলো আপনার অনুকূলে কাজ করবে। বড় কোনো বিনিয়োগ করার আগে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদকেরা তাদের পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠবেন এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরিবারের সাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। একা ভ্রমণ আপনার আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে পড়াশোনার প্রতি আপনার আগ্রহ ও একাগ্রতা আরও বাড়বে।
ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)
অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য আপনার নাম মনোনীত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে করা সঞ্চয় আপনাকে ভবিষ্যতের নতুন উদ্যোগের জন্য প্রস্তুত রাখবে। ভ্রমণের সময় আজ বাড়তি সতর্কতা এবং তীক্ষ্ণ নজর রাখা প্রয়োজন। চমৎকার বারান্দা আছে এমন ঘর বা সম্পত্তি আপনার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে আসা চ্যালেঞ্জগুলো আপনার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য পাবেন।
মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)
দুজন মানুষের মধ্যে টানাপোড়েনে আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্যের ছোটখাটো কোনো সমস্যাকে অবহেলা না করে দ্রুত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যকে প্রভাবিত করার অতিরিক্ত চেষ্টা আপনার অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের বিলম্ব আপনার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। নিজের পছন্দমতো গুছিয়ে নেওয়া ভ্রমণ আপনাকে সতেজতা দেবে এবং ঘরবাড়ি পরিদর্শনে কিছু জরুরি মেরামতের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসবে। এছাড়া, পড়াশোনার ধরনে কিছুটা পরিবর্তন বা সমন্বয় আপনাকে আবার ছন্দে ফিরতে সাহায্য করবে।
কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)
মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)
বুদ্ধিমত্তার সাথে বাজেট করলে আপনি বর্তমানের আর্থিক টানাপোড়েন খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের মান উর্ধ্বতনদের প্রশংসা কুড়াবে এবং পরিচিতদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন আপনার দিনটিকে আরও অর্থবহ করে তুলবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা আপনার সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে দেবে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
