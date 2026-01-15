English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • গ্যালারি
  • Horoscope Today: ধার দিলে ডুববে বৃষ, বেফাঁস কথা বলায় বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: ধার দিলে ডুববে বৃষ, বেফাঁস কথা বলায় বিপদ কুম্ভের

Horoscope Today: আয় বাড়ার ফলে আপনার আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে মিথুনের। মানসিক দুশ্চিন্তা কেটে যাবে সিংহের  

| Jan 15, 2026, 07:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ আপনার পরিকল্পনায় নতুন দিশা দেখাবে। ঋণের বোঝা কম হবে। পারিবারিক শান্তি থাকবে। আর্থিক কারণে বিবাদে জড়াতে পারেন। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বিয়ের সম্বন্ধ আসতে পারে। স্বাস্থ্যে উন্নতি হবে। আয় বৃদ্ধি পাওয়ায় আপনার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে আসবে। সম্পত্তির কিছু সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হতে পারে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনি জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক মোড় লক্ষ্য করবেন। কাউকে ধার না দেওয়াই ভালো।  

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আয় বাড়ার ফলে আপনার আর্থিক ভিত্তি আরও মজবুত হবে। পেশাগত কারণে করা কোনো সফর আপনার জন্য অভাবনীয় নতুন সুযোগ তৈরি করবে। কাজের গতি বাড়বে। পড়াশোনায় অগ্রগতির গতি ধীর মনে হলেও আপনি লক্ষ্যে এগিয়ে যাবেন। ব্যবসায় অবহেলা করবেন না। বেফাঁস কথায় বিপদ বাড়বে। কাজের জায়গায় চাপে থাকবেন।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ধার দেওয়া টাকা ফেরত পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা ঊর্ধ্বতনদের মুগ্ধ করবে। বাবা-মায়ের সাথে স্পষ্ট কথাবার্তা ভুল বোঝাবুঝি দূর করতে সাহায্য করবে। পরীক্ষায় ভালো ফলাফল আপনার আত্মবিশ্বাসকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। সামাজিক সম্মান বাড়বে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদে যাবেন না। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

মানসিক দুশ্চিন্তা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে কিছু পরিস্থিতি আপনাকে কিছুটা অস্থির করতে পারে, তবে তা সাময়িক। পরিবারের অভ্যন্তরীণ বিবাদের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ থাকা জরুরি। সম্পত্তি থেকে ভালো মুনাফা আসবে। পড়াশোনায় বড় কোনো সাফল্য আপনার কাজের অনুপ্রেরণা আরও বাড়িয়ে দেবে। দাম্পত্য জীবনে মন দিন।

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আর্থিক নিরাপত্তা ফিরে আসবে। কর্মক্ষেত্রে সংঘাত এড়াতে নিজেকে কিছুটা গুটিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ছোটখাটো কাজগুলো অবিলম্বে শেষ করা প্রয়োজন। রাতে ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন।নির্মাণাধীন সম্পত্তির বিষয়ে আগ্রহ জাগলেও তা কেনার আগে ভালো করে যাচাই করে নেওয়া দরকার। 

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খরচ বাড়তে থাকায় এখন থেকেই সঞ্চয়ের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। কর্মক্ষেত্রে নিজের সামর্থ্যের বাইরে অতিরিক্ত দায়িত্ব নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পড়াশোনার ক্ষেত্রে বড় কোনও সুযোগ আসবে। অতিরিক্ত খরচ কমান। 

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মালিকানা সংক্রান্ত কর সুবিধাগুলো আপনার অনুকূলে কাজ করবে। বড় কোনো বিনিয়োগ করার আগে পরিকল্পনা করা অত্যন্ত জরুরি। উৎপাদকেরা তাদের পণ্যের পরিচিতি বাড়ানোর জন্য আরও বেশি তৎপর হয়ে উঠবেন এবং দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পরিবারের সাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত হবে। একা ভ্রমণ আপনার আত্মসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে পড়াশোনার প্রতি আপনার আগ্রহ ও একাগ্রতা আরও বাড়বে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য আপনার নাম মনোনীত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তার সাথে করা সঞ্চয় আপনাকে ভবিষ্যতের নতুন উদ্যোগের জন্য প্রস্তুত রাখবে। ভ্রমণের সময় আজ বাড়তি সতর্কতা এবং তীক্ষ্ণ নজর রাখা প্রয়োজন। চমৎকার বারান্দা আছে এমন ঘর বা সম্পত্তি আপনার কল্পনাকে উদ্দীপ্ত করবে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে আসা চ্যালেঞ্জগুলো আপনার সংকল্পকে আরও দৃঢ় করে তুলবে। প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্য পাবেন।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

দুজন মানুষের মধ্যে টানাপোড়েনে আপনি অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন। স্বাস্থ্যের ছোটখাটো কোনো সমস্যাকে অবহেলা না করে দ্রুত গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যকে প্রভাবিত করার অতিরিক্ত চেষ্টা আপনার অপ্রয়োজনীয় খরচ বাড়িয়ে দিতে পারে এবং কর্মক্ষেত্রে কাজের বিলম্ব আপনার ওপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করবে। নিজের পছন্দমতো গুছিয়ে নেওয়া ভ্রমণ আপনাকে সতেজতা দেবে এবং ঘরবাড়ি পরিদর্শনে কিছু জরুরি মেরামতের প্রয়োজনীয়তা সামনে আসবে। এছাড়া, পড়াশোনার ধরনে কিছুটা পরিবর্তন বা সমন্বয় আপনাকে আবার ছন্দে ফিরতে সাহায্য করবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

চিকিৎসার নতুন কোনো পদ্ধতি আপনার দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যা থেকে মুক্তি দেবে। সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে সাময়িক আর্থিক সংকট খুব সহজেই কেটে যাবে। পেশাগত যোগাযোগ বৃদ্ধি আপনার কাজের গতিকে অনেক বাড়িয়ে তুলবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যত্নবান হোন। কাজের জায়গায় বাড়তি কথা বলবেন না, বিপদে পড়বেন। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বুদ্ধিমত্তার সাথে বাজেট করলে আপনি বর্তমানের আর্থিক টানাপোড়েন খুব সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের মান উর্ধ্বতনদের প্রশংসা কুড়াবে এবং পরিচিতদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন আপনার দিনটিকে আরও অর্থবহ করে তুলবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে নমনীয়তা আপনার সম্পত্তি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ করে দেবে এবং পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টা আরও শক্তিশালী ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

পরবর্তী
অ্যালবাম

Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য...

পরবর্তী অ্যালবাম

Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য...

Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য...

Firings and layoffs at TCS: ভবী ভোলার নয়া! চুপচাপ গত ৬ মাসে ৩০০০০+ চাকরি খেয়ে নিল TCS, আরও ৫ ভয়ংকর তথ্য... 14
Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু&#039;য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি...

Abhishek Banerjee meets Ranjit Mallick: অভিষেকের গুরুদক্ষিণা! রঞ্জিত মল্লিকের বাড়িতে ঘণ্টা দু'য়েক অভিষেক, শুধুই উন্নয়নের পাঁচালি... 8
New Alipore College: &#039;দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি&#039; ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের &#039;মাস্টার ক্লাস&#039;

New Alipore College: 'দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি' ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের 'মাস্টার ক্লাস'

New Alipore College: 'দক্ষতা বাড়াতে অভিজ্ঞতা জরুরি' ! নিউ আলিপুর কলেজে চিত্রনাট্য ও ফিল্ড রিসার্চের 'মাস্টার ক্লাস' 10
Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে...

Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে...

Balurghat: জমির বদলে চাকরি চাই, আস্ত একটি ট্রেন হাইজ্যাক করে নিলেন জমিদাতারা! ৩ দিন ধরে... 8