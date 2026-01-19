English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Horoscope Today: মেষের আত্মবিশ্বাস, কর্কটের চেষ্টা, কন্যার হতাশা! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 january 19, Horoscope Today: কেমন কাটবে আজকের দিন? কার আজ মহা প্রাপ্তিযোগ আছে? প্রেমে জয় কার? নতুন চাকরি বা ভ্রমণযোগ? না কি হতাশা আর বিষাদেই কাটবে সোমবারটা? জেনে নিন আজকের হরোস্কোপ।

| Jan 19, 2026, 11:05 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আত্মবিশ্বাস থাকবে, কিন্তু বাইরের পরিস্থিতিতে একটু ঘেঁটে থাকবেন এঁরা। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ একটু ফ্রাসট্রেটেড থাকবেন। আচরণে ও কথাবার্তায় একটু কৌশলী হওয়ার চেষ্টা করুন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

জিমে যোগ দিন। শরীর ভালো থাকবে। সম্পর্কে যাওয়ার আগে একটু ভাবুন। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনার চেষ্টা আর আশাবাদ আপনাকে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে রাখবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

যদি সিনিয়র কারও সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে একটু বনিবনার সমস্যা হয়, তবে মাথা ঠান্ডা করে চলুন।    

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

হতাশা আসবে। কাজে সেটব্যাক ঘটবে। মেজাজ হারাবেন না।   

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

খুব বেশি খুঁত খুঁত করবেন না। দায়িত্ব নিয়ে পিছপা হবেন না।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটু ব্যালান্স রেখে চলুন। ডিপ্লোমেসি নিয়ে চলুন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে সব সমৃণ থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

আপনি আপনার ইনার ভয়েসের কলটা শুনুন। এবং সেই ভাবে কাজটা করুন। নিজের জন্য় সৃজনীশক্তির উদ্ভাবন ঘটান।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

নিজের ইনস্টিংক্ট অনুযায়ী চলুন। আপনার শ্রম আপনাকে পুরস্কার দেবে।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার হোমলাইফে একটু নজর দিন। বন্ধুরা তলায় তলায় আপনার ক্ষতি করছে কি না, একটু দেখে নিন।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কোনও বড় জার্নিতে যাওয়ার আগে একটু বিবেচনা করে নিন। আশপাশের লোকজন থেকে সমর্থন না পেলে নুয়ে পড়বেন না।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

