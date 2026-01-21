Horoscope Today: বাইরের কারও জন্য পরিবারে তুমুল অশান্তি মিথুনের, খুব ছোট ভুলের জন্য বড় মাসুল দিতে হতে পারে সিংহকে

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Horoscope Today: বাইরের কারও জন্য পরিবারে তুমুল অশান্তি মিথুনের, খুব ছোট ভুলের জন্য বড় মাসুল দিতে হতে পারে সিংহকে

Horoscope Today: সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া প্রয়োজন বৃষর, কর্মক্ষেত্রে গ্রেহণযোগ্যতা বাড়বে কর্কটের

Horoscope Today: সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া প্রয়োজন বৃষর, কর্মক্ষেত্রে গ্রেহণযোগ্যতা বাড়বে কর্কটের  

| Jan 21, 2026, 07:43 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আর্থিক ক্ষেত্রে কিছুটা আপস করতে হলেও বাজেটে সমস্যা হবে না। কর্মক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হতে পারে। সম্পত্তি কেনার ব্যাপারে সজাগ থাকতে হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আর্থিক দুশ্চিন্তার অবসান ঘটবে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দিকে কিছুটা নজর দেওয়া প্রয়োজন। ব্য়বসায় লাভ বাড়বে। পরিবারে গোলমালের আশঙ্কা রয়েছে। আয়ে বাধা রয়েছে। কারও ঝামেলায় যাবেন না।   

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

কাজের জায়গায় দায়িত্ব আপনি নিখুঁতভাবে সামলে নিতে পারবেন। সম্পত্তি দেখভালের জন্য পরিশ্রমের প্রয়োজন হতে পারে। আয়ের নতুন রাস্তা খুলে যেতে পারে। সমঝোতা করতে হতে পারে। বাইরের কারও জন্য পরিবারে অশান্তি। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে আপনার গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। পরিবারে শান্তি থাকবে।  সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণে বাড়তি নজর দিতে হবে। পড়াশোনায় মনোযোগের অভাব দেখা দিতে পারে। পুরনো শত্রু ঝামেলায় ফেলতে পারে। বাড়ির কোনও বড়র সঙ্গে বিবাদ হতে পারে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

হঠাৎ মোটা টাকার প্রয়োজন হতে পারে। পুরনো কোনো শারীরিক সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। পরিবারের ছোটদের সঙ্গে মতের অমিল হতে পারে। পরীক্ষার প্রস্তুতির আরও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। ছোট্ট ভুলের জন্য বড় মাসুল দিতে হতে পারে।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সঞ্চয় করতে হবে। সম্পত্তি থেকে ভালো লাভ পাবেন। পরিশ্রমের ফল পাবেন। বিবাদে জড়াতে পারেন। পুলিসি ঝামেলায় যাবেন না। শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করতে হতে পারে।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্বাস্থ্যের উপরে নজর রাখুন। পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে কোনও চুক্তিতে না জড়ানোই ভালো।  ঠিটখিটে মেজাজ থেকে বেরিয়ে আসুন। সম্পত্তি নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখার চেষ্টা করুন।   

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আপনার উদ্ভাবনী শক্তি আপনাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। খামখেয়ালি আচরণের কারণে বাবা-মায়ের সঙ্গে ঝামেলা হবে। প্রতিবেশশঈর সঙ্গে ঝামেলায় যাবেন না। সহকর্মীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করুন। 

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ আপনার আয়ের নতুন পথ খুলে দিতে সাহায্য করবে। পদোন্নতির সুসংবাদ আসার সম্ভাবনা রয়েছে। চলাফেরায় সাবধান। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জড়াতে পারেন।

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

সঠিক বিনিয়োগ নির্বাচনের জন্য ধৈর্যশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ মনোভাব প্রয়োজন। টাকা লেনদেনের সময় সতর্ক থাকুন। অসতর্ক কথাবার্তা পরিবারের সদস্যদের মনে কষ্ট দিতে পারে, তাই সাবধানে কথা বলুন। রাস্তায় কোনো ধরনের বিবাদে জড়ানো থেকে বিরত থাকুন। স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হতে পারে। 

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

পরিশ্রম আপনাকেই করতে হবে। খরচে কিছুটা কাটছাঁট করলে সাময়িকভাবে আপনার আর্থিক অবস্থা মজবুত হবে। নীতি-নির্ধারণী বা পলিসি সংক্রান্ত কাজে যুক্ত থাকলে নেতৃত্বের দারুণ সুযোগ আসতে পারে।  পুরনো অশান্তি চাগাড় দিতে পারে।   

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাবে। ঋণ করবেন না। কাউকে টাকা ধার দেবেন না। সম্পত্তি কেনাবেচা করতে পারেন। আইনি ঝামেলা এড়িয়ে চলুন। সম্পর্ক ভালো রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করুন। ঝুকি নিলে সফল হবেন।   

