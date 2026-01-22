English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Horoscope Today: সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কর্কটের, বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সাবধান সিংহ

Horoscope Today: আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন বৃষর। অনেক দিনের আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। ব্যবসায় লাভের নতুন কোনো পথ খুলে যেতে পারে কন্যার

| Jan 22, 2026, 07:14 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় ভালো আয়ের সম্ভাবনা আছে। পরিবারের সবার সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনো দায়িত্ব পেতে পারেন। শারীরিক ক্লান্তি দূর করতে বিশ্রাম নিন। বিকেলের দিকে কোনো শুভ খবর আসতে পারে।

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার কাজের প্রশংসা হবে। আর্থিক লেনদেনে কিছুটা সতর্ক থাকা প্রয়োজন। পুরনো কোনো বন্ধুর সাথে দেখা হতে পারে। শরীরের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি অত্যন্ত শুভ।

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

নতুন কাজের সুযোগ আপনার দরজায় কড়া নাড়বে। পরিবারের সদস্যদের সাথে আনন্দদায়ক সময় কাটবে। অযথা অর্থ ব্যয় করা থেকে বিরত থাকুন। সৃজনশীল কাজে আজ ভালো সাফল্য পাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে দিনটি খুব রোমান্টিক হবে। 

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

মানসিক শান্তি ও স্বস্তি বজায় থাকবে। কাছের মানুষের কাছ থেকে বড় সাহায্য পাবেন। অফিসের কাজে আজ বিশেষ মন দেওয়া প্রয়োজন। সন্তানদের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তায় থাকতে পারেন। দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

যেকোনো বড় সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের পরামর্শ নিন। আজ আর্থিক বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল নয়। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলুন। ধৈর্য ধরলে দিনের শেষে সুফল পাবেন। নিজের শখের কাজে সময় কাটান।  

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

প্রেমের সম্পর্কের জন্য আজ দিনটি খুব ভালো। অনেক দিনের আটকে থাকা কাজ আজ শেষ হবে। ব্যবসায় লাভের নতুন কোনো পথ খুলে যেতে পারে। শরীরের ছোটখাটো সমস্যাকে অবহেলা করবেন না। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় মন ভালো থাকবে।

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শিক্ষার্থীদের জন্য আজ দিনটি অনেক উন্নতির সুযোগ আনবে। পুরনো ঋণ থেকে আজ মুক্তি পেতে পারেন। বাড়িতে কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের কথা হতে পারে। নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে আজ সবাইকে মুগ্ধ করবেন। আয়ের নতুন উৎস খুঁজে পেতে পারেন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মেজাজ ঠান্ডা রেখে কাজ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পথে চলাচলের সময় অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার পরিশ্রমের ফল আজ পেতে পারেন। প্রিয়জনের সাথে ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। বিকেলের দিকে মন প্রফুল্ল থাকবে।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ভাগ্য আজ আপনার প্রতিটি কাজে সহায় থাকবে। সামাজিক কাজে আজ আপনার সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অনেক দিনের কোনো ইচ্ছা আজ পূরণ হতে পারে। ব্যবসায়ীরা আজ বড় কোনো অর্ডার পেতে পারেন। শরীর ও মন দুই-ই আজ সতেজ থাকবে।  

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ আজ কিছুটা বেশি থাকতে পারে। আর্থিক বিষয়ে কারো ওপর অন্ধবিশ্বাস করবেন না। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন। নিজের উপর আত্মবিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলুন। আজ নতুন কোনো বন্ধু হতে পারে।  

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সৃজনশীল কাজে আপনার দক্ষতা আজ প্রকাশ পাবে। বন্ধুদের সাথে ভ্রমণের সুযোগ তৈরি হতে পারে। হঠাৎ কোনো উৎস থেকে অর্থ লাভ হতে পারে। মন শান্ত রাখতে যোগব্যায়াম বা ধ্যান করুন। আজ দিনটি বেশ হাসিখুশিতে কাটবে।

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আপনার আত্মবিশ্বাস আগের চেয়ে অনেক বাড়বে। বড় কোনো বিনিয়োগের জন্য আজ দিনটি শুভ। পরিবারের ছোটদের সাথে ভালো সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। অফিসে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠবেন। খাওয়া-দাওয়ার দিকে একটু নজর দিন।  (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

