Horoscope Today: মিথুনের অপ্রত্যাশিত অফার, কর্কটের গৃহশান্তি, বৃশ্চিকের কসমিক ব্লিস! দেখে নিন, আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী আছে...

Ajker Rashifal, 2026 january 29, Horoscope Today: কার আজ দারুণ কোনও প্রাপ্তি ঘটবে? কার চাকরিক্ষেত্রে সুনাম? কার সন্তানভাগ্যে সুখ? কার কেটে যাবে পুরনো বাধা?

| Jan 29, 2026, 11:07 AM IST
1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

একটু জিম-যোগায় মনোনিবেশ করুন। কোনও কমিটমেন্ট রাখতে গিয়ে দ্বিধা করছেন হয়তো। এমনটা করবেন না। 

2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কোর্টকাছারির বিষয়গুলি একটু কৌশলের সঙ্গে হ্যান্ডল করতে হবে। এসব বিষয় যাঁরা বোঝেন তাঁদের পরামর্শ নিন। 

3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

একটা ট্রাভেল-প্ল্যান করুন। বাচ্চারা আপনার সময় দাবি করবে। আজ যে কোনও দিক থেকেই অপ্রত্যাশিত কোনও অফার আসতে পারে।

4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

খুবই পারিবারিক মানুষ আপনি, আর এজন্য আপনার ঘরে যথেষ্ট শান্তি বজায় থাকবে। 

5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

যা আপনার নিয়ন্ত্রণের বাইরে তা নিয়ে অযথা ভাববেন না। হয়তো একটু বিষাদাচ্ছন্ন থাকবে মন। তবে, সেই ভাবটাকে অত পাত্তা দেবেন না।   

6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কোনও ভালো খবর আসতে পারে। তা অবশ্য কোনও ম্যাজিকে নয়, আপনারই কঠোর পরিশ্রমের ফলে ঘটবে।  

7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

নিজের কৌতূহলে একটু রাশ টানুন। সম্পর্কের বষয়গুলিতে একটু মনোযোগ দিন। নিজের প্রতি সৎ থাকুন।

8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ আপনার উপর কসমিক ব্লিস ঝরে পড়বে। এর জোরে আপনি সব ক্ষেত্রেই এগিয়ে থাকবেন।

9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একটু ঝুঁকি নিয়ে দেখুন, তার জেরে ভাগ্যে ইতিবাচক বদলও আসতে পারে। আজ নয়তো আর কবে?

10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

এটা বিশ্বাস করতে শিখুন যে, যা ঘটছে তার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও কারণ আছে। অতীতচারী না হয়ে একটু বর্তমানে পা রাখুন।

11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

সহসা কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে তা থেকে হতে পারে নতুন কোনও বন্ধুত্ব। 

12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং সিচুয়েশনের মুখোমুখি হতে পারেন। তবে তা পেরিয়েই সাফল্য আসবে। বহুদিন ধরে পড়ে-থাকা কোনও কাজ আজ হয়ে যাবে।   (Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?

Who is Koel Roy Arijit Singh's wife? অরিজিতের জীবনের মনমাঝি ইনি-ই, ছায়াসঙ্গীর মতো গায়কের সাফল্যে-ব্যর্থতায় ভালোবাসার মরসুম আনা কোয়েল রায় কে?

Indian Cricketer Arrested For Drunk Driving: বিশ্বকাপের আগে BIG BREAKING! গ্রেফতার দেশের তারকা ব্যাটার, মদ্যপ হয়ে SUV চালিয়ে ৩...

Pinky Mali in Ajit Pawar Plane Crash: &#039;বাবা, আমি অজিত পওয়ারের সঙ্গে বারামতি যাচ্ছি&#039;! পিংকির শেষ ফোন বাবাকে, বাবা বললেন...

Balurghat Murder: মেয়ে-জামাইয়ের বিবাদের বলি শ্বশুর! নিজের বাড়িতে বছর পঁচাত্তরের বৃদ্ধকে নেপাল-ই... ভয়ংকর কাণ্ড

