Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /জোরাল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা মিথুনের, দাম্পত্য বিবাদে বিচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে ধনুর

জোরাল দুর্ঘটনার সম্ভাবনা মিথুনের, দাম্পত্য বিবাদে বিচ্ছেদ পর্যন্ত হতে পারে ধনুর

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 01, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:08 AM IST

Ajker Rashifal,  01 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বড় কোনও বিনিয়োগ না করাই ভালো। লোকসান হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধ। মানহানির যোগ আছে। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। তাই মাতা ঠান্ডা রাখুন। জোরে গাড়ি চালাবেন না। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। যেকোনো চুক্তিপত্রে সই করার আগে আইনি জটিলতা এড়াতে অভিজ্ঞ কারও পরামর্শ নিন। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

পুরনো কোনো পাওনা টাকা নিয়ে আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন। পারিবারিক অশান্তি মানসিক চাপ বাড়াবে। স্থাবর সম্পত্তি কেনাবেচার সময় কাগজপত্রের ক্রুটি বড় ধরণের লোকসান ডেকে আনতে পারে। রাস্তায় চলাচলের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন, রক্তপাতের সম্ভাবনা বা দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। শত্রুপক্ষ আপনার সামাজিক সম্মানহানির চেষ্টা করতে পারে, তাই নিজের গোপন কথা কারও সাথে শেয়ার করবেন না।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়ীদের হঠাত্ লোকসান ও ঋণের বোঝা বাড়তে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। অফিসে বা সমাজে মিথ্যে অপবাদের কারণে মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। আইন অমান্য করলে বড়সড় আইনি জটিলতা বা জরিমানার মুখে পড়তে পারেন। চোট-আঘাত বা দুর্ঘটনার জোরাল সম্ভাবনা, সাবধানে থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

ব্যবসায় অংশীদারের সঙ্গে মতবিরোধে লোকসান। পুরনো কোনো পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা বা আইনি জটিলতা নতুন করে মাথাচাড়া দেবে। আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদে মানহানির সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলুন। আগুন থেকে সাবধান। দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি মানসিক উদ্বেগ বাড়াবে। আর্থিক লেনদেনে অতি বিশ্বাসী হবেন না।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায়িক মন্দা কাটবে। অতিরিক্ত খরচের কারণে সঞ্চয় কম হবে। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ থাকলে সমাধান হবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কোনো পুরানো বিষয় নিয়ে অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। আপনার অহংকারী স্বভাবের কারণে কর্মক্ষেত্রে মানহানির যোগ রয়েছে। যানবাহন চালানোর সময় সতর্ক থাকুন। শারীরিক আঘাত বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সরকারি কোনো আইনি জটিলতায় জড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। পারিবারিক বিবাদ চূড়ান্ত রূপ নিতে পারে। যাকে বিশ্বাস করেন সেই ঠকাতে পারে। মানহানি এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। কোনো পুরনো মামলা বা আইনি জটিলতা আপনাকে মানসিক চাপে রাখবে। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পারিবারিক শান্তি বজায় রাখতে রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় লাভের সুযোগ তৈরি হবে। ব্যবসায় লাভ-লোকসান নিয়ে বিবাদ হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি আইনি জটিলতার রূপ নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বা সামাজিক স্তরে আপনার সিদ্ধান্তের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কেউ মানহানি করার চেষ্টা করবে। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, তাই নিজে গাড়ি চালানো এড়িয়ে চলুন। আইনি নথিপত্রে সই করার সময় অন্ধবিশ্বাস পরিহার করুন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বিরাট আর্থিক ক্ষতি। সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সাথে বিবাদ চরম সীমায় পৌঁছাতে পারে। শত্রুদের ষড়যন্ত্রের ফলে কর্মক্ষেত্রে আপনার মানহানি। আইনি ঝামেলা বা পুলিশের খাতায় নাম ওঠা থেকে দূরে থাকুন। শারীরিক দিক থেকে সময়টি ভালো নয়। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসায় নতুন প্রকল্পে বিনিয়োগ করলে লোকসানের ঝুঁকি থাকবে। পারিবারিক সম্পত্তি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে স্বজনদের সাথে বিবাদ। কোনো পুরোনো ভুলের কারণে সামাজিক বা কর্মক্ষেত্রে মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। ভ্রমণের সময় চোট পাওয়ার বা দুর্ঘটনার প্রবল সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য অশান্তির কারণে ঘরে মন টিকবে না, আইনি বিচ্ছেদের দিকেও জল গড়াতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ব্যবসায় বড় লোকসান এড়াতে ঝুঁকি নেবেন না। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যাবে তবে নতুন কোনও পারিবারিক অশান্তি দেখা দেবে। চক্রান্তের শিকার হয়ে সামাজিক মানহানি বা আইনি জটিলতায় জড়াতে পারেন। রাস্তাঘাটে অসতর্কতার কারণে বড় ধরণের দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, ধারালো অস্ত্র ও যানবাহন থেকে দূরে থাকুন। যেকোনো আইনি লড়াইয়ে খরচের বহর আপনার আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

ব্যবসায় কোনও ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় অঙ্কের লোকসান হতে পারে। জমি-জমা বা সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সাথে বিবাদ আইনি জটিলতার দিকে মোড় নিতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বা সমাজে আপনার কোনো গোপন বিষয় ফাঁস হয়ে মানহানির কারণ হতে পারে। দাম্পত্য কলহ পারিবারিক অশান্তির মূল কারণ হবে। আইনি কোনো নোটিশ এলে অবহেলা না করে দ্রুত ব্যবস্থা নিন।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় পরিশ্রমের পরও আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে তীব্র বিবাদ। পরনিন্দা বা পরচর্চার কারণে সমাজে আপনার মানহানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কোনো পুরনো আইনি জটিলতা বা মামলা পুনরায় সচল হয়ে আপনাকে হয়রানির মধ্যে ফেলতে পারে। পায়ে চোট লাগা বা গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই রাস্তা পারাপারের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

 

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Bengali Rashifal
Rashifal Bangla

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দক্ষিণের সব জেলাতেই আজ বজ্রবিদ্যুত্-সহ বৃষ্টির তাণ্ডব, সপ্তাহান্তে ভারী থেকে অতিভারী
Bengal Weather Update1 hr ago
2
live blog2 hrs ago
3
Abhishek BanerjeeJun 30
4
Calcutta high courtJun 30
5
Electricity Bill decreasedJun 30