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বৃশ্চিকের অর্থসক্ষমতা, কুম্ভের সাফল্য, মীনের ধৈর্য; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:23 AM IST

Ajker Rashifal, 2026 june 26, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ অতীতের নেতিবাচকতা ঝেড়ে ফেলুন। যা এখন হচ্ছে, সেটাকে আঁকড়ে ধরুন, সেটাকেই গুরুত্ব দিন।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন। অন্যদের দোষ দেবেন না, এই স্বভাবটাই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করুন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ ইনটিউশনের উপর ভরসা করুন। আপনার আত্মমর্যাদাবোধই আজ আপনাকে সংকটকালে উতরে দেবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

একটা প্ল্যানড উইকেন্ড আপনাকে একরাশ সুবাতাসের মধ্য়ে নিয়ে ফেলবে। তরতাজা হয়ে উঠবেন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

যা মনে আসছে, তা রেখা বা লেখায় ধরুন। মনের কল্পনা ব্যক্ত করুন। মনটা ভালো হয়ে যাবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

পুরনো কাগজপত্র থেকে এমন কিছু আজ পাবেন, যাতে আচমকা আপনার মনমেজাজ ভালো হয়ে যাবে। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আপনার কৌশল-সক্ষমতা আপনাকে আজ তরিয়ে দেবে। নিজের এনার্জি ও কর্মক্ষমতার সম্পূর্ণ খোঁজখবর রেখে তবে কোনও বড় কাজে নামুন। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

একটা ক্রিয়েটিভ ব্লকের মধ্যে থাকতে পারেন, তবে, ওটা কেটে যাবে। আজ অযথা কোনও বিনিয়োগে মাথা দেবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

একটা প্রজেক্ট, যেটা আপনি অনেক আশা করে একদিন হাতে নিয়েছিলেন আর যেটার কাজ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আজ কমপ্লিট হবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

যেখানে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে বেশি মাথা ঘামাবেন না!

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রেমে সাবধান! পরিশ্রম আজ মুখ তুলে চাইবে। সহকর্মীদের মন্তব্যে বিচলিত বোধ করবেন না।    

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যে কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক মতবিনিময় আজ আপনাকে এগিয়ে রাখবে। প্রেমের সঙ্গী সময় চাইবে। একটু ধৈর্য ধরুন।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Horoscope July 03
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