/বৃশ্চিকের অর্থসক্ষমতা, কুম্ভের সাফল্য, মীনের ধৈর্য; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Ajker Rashifal, 2026 june 26, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
আজ অতীতের নেতিবাচকতা ঝেড়ে ফেলুন। যা এখন হচ্ছে, সেটাকে আঁকড়ে ধরুন, সেটাকেই গুরুত্ব দিন।
দায়িত্ব নিয়ে কাজ করুন। অন্যদের দোষ দেবেন না, এই স্বভাবটাই পরিত্যাগ করার চেষ্টা করুন।
আজ ইনটিউশনের উপর ভরসা করুন। আপনার আত্মমর্যাদাবোধই আজ আপনাকে সংকটকালে উতরে দেবে।
একটা প্ল্যানড উইকেন্ড আপনাকে একরাশ সুবাতাসের মধ্য়ে নিয়ে ফেলবে। তরতাজা হয়ে উঠবেন।
যা মনে আসছে, তা রেখা বা লেখায় ধরুন। মনের কল্পনা ব্যক্ত করুন। মনটা ভালো হয়ে যাবে।
পুরনো কাগজপত্র থেকে এমন কিছু আজ পাবেন, যাতে আচমকা আপনার মনমেজাজ ভালো হয়ে যাবে।
আপনার কৌশল-সক্ষমতা আপনাকে আজ তরিয়ে দেবে। নিজের এনার্জি ও কর্মক্ষমতার সম্পূর্ণ খোঁজখবর রেখে তবে কোনও বড় কাজে নামুন।
একটা ক্রিয়েটিভ ব্লকের মধ্যে থাকতে পারেন, তবে, ওটা কেটে যাবে। আজ অযথা কোনও বিনিয়োগে মাথা দেবেন না।
একটা প্রজেক্ট, যেটা আপনি অনেক আশা করে একদিন হাতে নিয়েছিলেন আর যেটার কাজ ক্রমশই পিছিয়ে যাচ্ছিল, সেটা আজ কমপ্লিট হবে।
যেখানে বেশি মনোযোগ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, সেখানে বেশি মাথা ঘামাবেন না!
প্রেমে সাবধান! পরিশ্রম আজ মুখ তুলে চাইবে। সহকর্মীদের মন্তব্যে বিচলিত বোধ করবেন না।
যে কোনও ক্ষেত্রে ইতিবাচক মতবিনিময় আজ আপনাকে এগিয়ে রাখবে। প্রেমের সঙ্গী সময় চাইবে। একটু ধৈর্য ধরুন।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)