/মিথুনের পুরস্কার, কন্যার সাফল্য, মকরের আর্থিক লাভ; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

একটু আনইজিনেস দিয়ে দিনটির শুরু। একটু ডাউন থাকবেন আপনি। তবে সতর্ক থাকুন। দিন যত এগোবে ঠিক হবে যাবে সব।
বাড়িতে খুব শান্তির পরিবেশ থাকবে আজ। আজ আপনি প্রশংসিত হবেন।
দিনটি আজ আপনার কাছে একটা 'রিওয়ার্ডিং ডে' হতে চলেছে। আপনার কমিটমেন্ট আপনাকে এগিয়ে রাখবে। যাঁরা পেশার সূত্রে সৃজনধর্মী কাজের সঙ্গে যুক্ত তাঁদের পক্ষে দিনটি দারুণ।
হইহই কলরব থেকে একটু সরে থাকার সুযোগ মিলবে আজ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ আসবে।
মোটিভেশন খুঁজে পেতে আজ একটু স্ট্রাগল করতে হবে আপনাকে। আর্থিক কোনও কমিটমেন্টের মধ্যে যাবেন না আজ।
আত্মবিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞাবদ্ধতাই আজ আপনার তুঙ্গ সাফল্যের চাবিকাঠি হয়ে উঠবে। টিম ওয়ার্ক আপনাকে আজ এগিয়ে রাখবে।
ধৈর্যই আজ আপনাকে স্থিতধী রাখবে। আর্থিক নিশ্চয়তা আজ খুব বড় একটা বিষয় হয়ে উঠবে। পেশাজগতের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে একটু সতর্ক থাকুন।
আজ আপনার দিন সুখের হবে। প্রাণবন্ততায় ভরে থাকবেন আপনি। কাজ ও পরিবারের মধ্যে সুন্দর একটা ব্যালান্স করে চলবেন।
একটু ক্লান্ত বোধ করবেন, যেন আবেগশূন্য হয়ে পড়েছেন মনে হবে। টানা বিশ্রাম না-পাওয়াটা আপনার ক্ষতি করতে পারে।
আপনি যদি বিজনেসপার্সন হন তবে, আজ আপনার এত লাভ হবে যে, তাতে আপনার পুরনো ক্ষতি পুষিয়ে যাবে!
আপনার ওয়ার্ক শিডিউল আজ আপনাকে বেশ ব্যস্ত রাখবে। কমিউনিকেশ আর কো-অপারেশন-- এ দুটোই আজ মন্ত্র আপনার।
ধীর কিন্তু সুস্থির উন্নতি। ছোট কোনও বিজনেস ট্যুরে যেতে পারেন। কারও সুপরামর্শে জীবনে বড় সাফল্য আসবে আজ।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)