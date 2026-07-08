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মানহানির আশঙ্কা মিথুনের, ঝুঁকি নিলেই বিপদ বৃশ্চিকের, দুর্ঘটনা থেকে সাবধান মীন

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 08, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:50 AM IST

Ajker Rashifal,  08 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ব্যবসায় আজ নতুন বিনিয়োগ করতে পারেন। তবে পার্টনারশিপ ব্যবসায় সতর্ক থাকুন। চাকরিতে কাজের চাপ বাড়তে পারে, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে তর্কে জড়াবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্ক গভীর হবে। পারিবারিক জীবনে কিছুটা অশান্তি বা ভাই-বোনের সাথে মতবিরোধ দেখা দিতে পারে। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কোনো আইনি ঝামেলায় আজ নতুন করে না জড়ানোই ভালো, পুরনো মামলা থাকলে তা বিলম্বিত হতে পারে।

 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

ব্যবসায় কোনও লোকসানের সম্ভাবনা নেই। পুরনো বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। চাকরিতে নতুন সুযোগ আসার প্রবল সম্ভাবনা। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সাথে অকারণ মান-অভিমান হতে পারে, মাথা ঠান্ডা রাখুন। দুর্ঘটনা সংক্রান্ত কোনো বড় বিপদের আশঙ্কা নেই, তবে শারীরিক ক্লান্তি থাকতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনো আইনি জটিলতা থাকলে আজ তার সমাধান হয়ে যেতে পারে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

ব্যবসায়ীদের হঠাত্ লোকসান ও ঋণের বোঝা বাড়তে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। অফিসে বা সমাজে মিথ্যে অপবাদের কারণে মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। আইন অমান্য করলে বড়সড় আইনি জটিলতা বা জরিমানার মুখে পড়তে পারেন। চোট-আঘাত বা দুর্ঘটনার জোরাল সম্ভাবনা, সাবধানে থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

সতর্ক থাকুন। ব্যবসায় আজ লোকসানের আশঙ্কা। অপরিচিত কাউকে ধার দেবেন না। চাকরিতে বদলি বা নতুন দায়িত্ব পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রেমের সম্পর্ক দারুণ কাটবে। তবে পরিবারের কোনো বয়স্ক সদস্যের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ এবং পারিবারিক মানসিক চাপ থাকবে। ধারালো বস্তু বা আগুন থেকে সাবধানে থাকুন, ছোটখাটো আঘাত বা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। যেকোনো প্রকার আইনি বিবাদ বা কোর্ট-কাচারির বিষয় আজ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

ব্যবসায়ীদের আজ সাবধানে পা ফেলতে হবে। লাভের পাশাপাশি হঠাৎ খরচের ধাক্কায় লোকসানও হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে বিয়ের কথাবার্তা এগোতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ বা অশান্তি। মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতি সামলান। আজ বড় কোনো দুর্ঘটনার যোগ নেই, তবে শারীরিক দুর্বলতা ভোগাতে পারে। আইনি কোনো মামলা-মোকদ্দমা থাকলে আজ তার শুনানি পিছিয়ে যেতে পারে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

ব্যবসায় প্রচুর লাভের মুখ দেখার সম্ভাবনা আছে। চাকরিক্ষেত্রে আপনার পারফরম্যান্সে কর্তৃপক্ষ খুশি হবেন। রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন, না হলে সঙ্গীর সাথে বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা চিন্তা বাড়তে পারে। রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় খুব সাবধান, দুর্ঘটনার যোগ আছে। কোনো নতুন চুক্তিতে সই করার আগে আইনি পরামর্শ অবশ্যই নিয়ে নিন। নতুবা পরে আইনি ঝামেলায় বড় ধরনের ফাঁদে পড়তে পারেন।

 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

ব্যবসায় নতুন কোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নের এবং লাভের সঠিক সময়। তবে চাকরিতে কাজের প্রচণ্ড চাপ থাকায় মানসিক অবসাদ দেখা দিতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর সাথে দূরে কোথাও ভ্রমণের পরিকল্পনা হতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ আজ আনন্দদায়ক ও শান্তিময় থাকবে। তবে যানবাহন চালানোর সময় বিশেষ সতর্কতা জরুরি, অন্যমনস্কতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। আইনি লড়াইয়ে আজ আপনার অবস্থান বেশ মজবুত থাকবে এবং বিরোধী পক্ষ আপস করার প্রস্তাব নিয়ে আসতে পারে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

ব্যবসায় হঠকারী সিদ্ধান্ত নিলে আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হতে হবে। চাকরিক্ষেত্রে দিনটি স্থিতিশীল, রুটিন অনুযায়ী কাজ চলবে। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপে অশান্তি বাড়বে। ভাই-বোন বা আত্মীয়দের সাথে পারিবারিক সমস্যা মাথাচাড়া দিতে পারে। রাতে যাতায়াত এড়িয়ে চলুন, দুর্ঘটনার সামান্য ঝুঁকি রয়েছে। আইনি ব্যাপারে আজ কোনো হঠকারী পদক্ষেপ নেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন, কারণ পরিস্থিতি আপনার বিপক্ষে যেতে পারে। ধৈর্য ধরুন এবং আইনজীবীর পরামর্শ ছাড়া কিছু করবেন না।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

ব্যবসা বাড়ানোর দারুণ সুযোগ আসতে পারে। যারা নতুন চাকরির সন্ধানে আছেন, তারা আজ সফল হতে পারেন। অবিবাহিতদের জীবনে নতুন প্রেমের আগমন হতে পারে, সম্পর্ক মজবুত হবে। পারিবারিক জীবনে আজ উৎসবের আমেজ থাকবে, সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। দুর্ঘটনা বা শারীরিক আঘাতের কোনো বিশেষ ঝুঁকি আজ নেই, দিনটি নিরাপদেই কাটবে। কোনো পুরনো আইনি সমস্যা থেকে আজ চিরতরে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, রায় আপনার পক্ষেই আসবে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

অংশীদারি ব্যবসায় মতবিরোধের কারণে লোকসান হতে পারে। তাই সতর্ক থাকুন। কর্মস্থলে আজ অতিরিক্ত কাজের চাপ আপনাকে ক্লান্ত করে তুলবে। প্রেমের সম্পর্কে বিশ্বাসের অভাব, নিজেদের মধ্যে খোলামেলা আলোচনা করুন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা করার সময় বা ভেজা রাস্তায় হাঁটার সময় খুব সাবধানে থাকবেন, পিছলে পড়ে দুর্ঘটনার যোগ আছে। আজ নতুন কোনো আইনি পদক্ষেপ নেওয়া একদমই ঠিক হবে না।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আমদানি-রপ্তানি বা বিদেশি কোনো ব্যবসায় অভাবনীয় লাভ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে এবং পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ দারুণ বোঝাপড়া থাকবে, সম্পর্ক আরও মধুর হবে। পারিবারিক জীবনে পিতা-মাতার পূর্ণ সমর্থন ও আশীর্বাদ আপনার সাথে থাকবে। গাড়ি চালানোর সময় গতি নিয়ন্ত্রণে রাখুন, তাড়াহুড়ো করলে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। কোর্ট বা আইনি বিষয়ের জন্য আজকের দিনটি খুব একটা অনুকূল নয়, তাই এসব ঝামেলা থেকে নিজেকে দূরে রাখাই শ্রেয়।

 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ব্যবসায় আজ সাধারণ গতি বজায় থাকবে, খুব বেশি লাভ বা ক্ষতি নেই। চাকরিতে পরিবর্তন বা নতুন কোনো জায়গায় যোগ দেওয়ার সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে কোনো গোপন সম্পর্ক থাকলে তা আজ প্রকাশ্যে আসার সম্ভাবনা আছে। পারিবারিক পরিমণ্ডলে শান্তি বজায় থাকবে এবং ভাই-বোনের সাহায্য পাবেন। জল থেকে সাবধানতা অবলম্বন করবেন, জলজ দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আইনি বিবাদের ক্ষেত্রে আজ আদালতের বাইরে মীমাংসা হয়ে যাওয়ার ভালো সুযোগ রয়েছে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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