/দালালের খপ্পরে পড়ে বিপুল লোকসান মকরের, বাইরের কারও উস্কানিতে স্ত্রীর সঙ্গে তুলকালাম বিবাদ তুলার

Ajker Rashifal, 09 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে করতে পারেন। তবে যেকোনো চুক্তিতে সই করার আগে কাগজ ভালোভাবে পড়ে নেওয়া জরুরি। স্ত্রীর সাথে মৃদু মতবিরোধ হতে পারে। অহংকার বা জেদ বজায় রাখলে অশান্তি বাড়তে পারে, তাই শান্ত থাকুন। রাস্তায় চলাফেরায় অতিরিক্ত সতর্ক থাকুন, ছোটখাটো চোট-আঘাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে।
পুরোনো টাকা ফেরতে পেতে পারেন। ব্যবসায় আশাতীত লাভ হওয়ার যোগ রয়েছে। স্ত্রীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন, যা আপনার মানসিক চাপ কমাবে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য দিনটি ভালো হলেও দলিলপত্র যাচাই করে নিন। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, দুর্ঘটনার ঝুঁকি আছে।
ব্যবসায়ীদের হঠাত্ লোকসান ও ঋণের বোঝা বাড়তে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ। অফিসে বা সমাজে মিথ্যে অপবাদের কারণে মানহানির আশঙ্কা রয়েছে। আইন অমান্য করলে বড়সড় আইনি জটিলতা বা জরিমানার মুখে পড়তে পারেন। চোট-আঘাত বা দুর্ঘটনার জোরাল সম্ভাবনা, সাবধানে থাকুন। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝি এড়িয়ে চলুন।
ব্যবসায় বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে। জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্য নিয়ে কিছুটা দুশ্চিন্তা থাকতে পারে। জলপথ বা ধারালো জিনিস ব্যবহার করার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। সম্পত্তি সংক্রান্ত আইনি জটিলতা থেকে আপাতত দূরে থাকাই শ্রেয়।
ব্যবসায় পার্টনারের ওপর চোখ বন্ধ করে ভরসা করলে লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। স্ত্রীর সাথে অহংকারের লড়াইয়ে জড়াবেন না। কোনো ভুল বোঝাবুঝির কারণে সম্পর্কে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। আগুন এবং বিদ্যুৎ থেকে সতর্ক থাকুন। জমি বা বাড়ি নিয়ে ঘরোয়া বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।
বুদ্ধি খাটালে বড়সড় লোকসান থেকে বেঁচে যাবেন। আর্থিক লেনদেনে সতর্কতা প্রয়োজন। স্ত্রীর বুদ্ধি ও পরামর্শে আজ কোনো বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে পারেন। দাম্পত্য সম্পর্ক মজবুত হবে। দূর ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, বিশেষ করে পাহাড়ি বা পিচ্ছিল রাস্তায় সাবধানে চলুন। সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ আইনি পথে সমাধান হওয়াই ভালো।
ব্যবসায় কোনো বড় অর্ডার বা চুক্তি হতে পারে। বাইরের কোনো মানুষের উস্কানিতে স্ত্রীর সঙ্গে অশান্তি হতে পারে। ঘরের কথা বাইরে না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। চোট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে পরিবারে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে।
ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন। শেয়ারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ভাগ্য সহায় হতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য ভুল বোঝাবুঝি হলেও তা দ্রুত মিটে যাবে। একে অপরকে সময় দিন। রক্তপাত বা অস্ত্রোপচারের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তাই স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধে প্রতিবেশীদের সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলুন।
অলসতার কারণে বড় কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বড় বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞদের পরামর্শ নিন। স্ত্রীর খিটখিটে মেজাজের কারণে সংসারে অশান্তি। ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। যানবাহন চালানোর সময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন, জরিমানার বা দুর্ঘটনার যোগ আছে। স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার আশঙ্কা রয়েছে।
পরিশ্রমের সুফল পাবেন। ব্যবসায় নতুন কোনো পরিকল্পনা ক্লিক করে যাবে। জীবনসঙ্গীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। বাতের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। সম্পত্তি কেনা বা বেচার সময় দালালের খপ্পরে পড়ে আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে।
হঠাত্ খরচের কারণে বাজেট বিগড়ে যেতে পারে, তবে বড় লোকসান হবে না। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মান-অভিমান চলতে পারে। নিজের জেদ বজায় রাখলে অশান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে। রাস্তা পারাপারের সময় ও গাড়ি চালানোর সময় অতিরিক্ত মনোযোগ দিন। অংশীদারি সম্পত্তি নিয়ে শরিকদের সাথে তীব্র মতবিরোধের সৃষ্টি হতে পারে।
আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক শান্তি। ব্যবসায়িক দিক থেকে দিনটি লাভজনক এবং নতুন কোনো উৎস থেকে অর্থ আগমন হতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখের ও শান্তিময় হবে। স্ত্রীর কোনো সাফল্যে আপনি গর্বিত হতে পারেন। পেটের সমস্যা বা লিভারের সমস্যায় ভুগতে পারেন। জমি বা ফ্ল্যাট সংক্রান্ত কোনো পুরনো বিবাদ আজ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)