/কন্যার উন্নতি, মকরের আর্থিক প্রাপ্তিযোগ, মীনের রোমান্স; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

আজ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আপনার রয়েছে।
কাজের চাপ বাড়বে। সময় নিন। প্ল্যান করুন। এগিয়ে যান।
সবকিছু ঠিকঠাক হ্যান্ডল করতে পারলেই সাফল্য আসবে। একজন সংবেদনশীল সঙ্গীর সহায়তা কার্যকর হবে।
স্বপ্নকে 'স্বপ্ন' বলে উপেক্ষা করবেন না, বরং স্বপ্নের দিকেই আজ বেশি মনোযোগ দিন এবং সেটাকে বাস্তব করতে চেষ্টা করুন।
বন্ধু আজ সহসা শত্রু বনে যেতে পারেন! সাবধান। সাবধানে কথা বলুন, সতর্ক আচরণ করুন।
সম্পর্কে উন্নতি। উদ্বেগ জীবন থেকে বাদ দিন। ইমেজে কিছুটা বদল আসবে,তবে তাতে ক্ষতি হবে না।
আজ আপনি আপনার এনার্জির একেবারে তুঙ্গে বসবাস করবেন। প্রিয়জনদের কাছে আরও একটু আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন আপনি।
আজ জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না যেন! আজ আপনার কমিউনিকেটে সমস্যা হতে পারে।
শুধু মন-মন করলে হবে না, একটু শরীর-শরীরও করুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। শরীরচর্চা, যোগ ইত্যাদি করুন।
আর্থিক ঝামেলা আজ মিটবে! কোনও কিছু নিয়ে স্পেকুলেশন করতে যাবেন না।
আপনার ব্যক্তিত্বের জাদু আজ আপনার জন্য বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে।
রোমান্স আর কল্পনা দুটোই লাফিয়ে বাড়বে। একটু ফ্ল্যামবয়ান্সির মধ্যে দিয়ে যাবেন না।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)