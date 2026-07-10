Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /কন্যার উন্নতি, মকরের আর্থিক প্রাপ্তিযোগ, মীনের রোমান্স; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

কন্যার উন্নতি, মকরের আর্থিক প্রাপ্তিযোগ, মীনের রোমান্স; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 10, 2026, 08:54 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:54 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 July 10, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটবে। নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আপনার রয়েছে।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

কাজের চাপ বাড়বে। সময় নিন। প্ল্যান করুন। এগিয়ে যান। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

সবকিছু ঠিকঠাক হ্যান্ডল করতে পারলেই সাফল্য আসবে। একজন সংবেদনশীল সঙ্গীর সহায়তা কার্যকর হবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

স্বপ্নকে 'স্বপ্ন' বলে উপেক্ষা করবেন না, বরং স্বপ্নের দিকেই আজ বেশি মনোযোগ দিন এবং সেটাকে বাস্তব করতে চেষ্টা করুন। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বন্ধু আজ সহসা শত্রু বনে যেতে পারেন! সাবধান। সাবধানে কথা বলুন, সতর্ক আচরণ করুন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

সম্পর্কে উন্নতি। উদ্বেগ জীবন থেকে বাদ দিন। ইমেজে কিছুটা বদল আসবে,তবে তাতে ক্ষতি হবে না। 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আপনি আপনার এনার্জির একেবারে তুঙ্গে বসবাস করবেন। প্রিয়জনদের কাছে আরও একটু আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন আপনি।    

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

আজ জীবনের ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না যেন! আজ আপনার কমিউনিকেটে সমস্যা হতে পারে।  

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

শুধু মন-মন করলে হবে না, একটু শরীর-শরীরও করুন। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। শরীরচর্চা, যোগ ইত্যাদি করুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আর্থিক ঝামেলা আজ মিটবে! কোনও কিছু নিয়ে স্পেকুলেশন করতে যাবেন না। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনার ব্যক্তিত্বের জাদু আজ আপনার জন্য বড় ঘটনা ঘটিয়ে ফেলবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

রোমান্স আর কল্পনা দুটোই লাফিয়ে বাড়বে। একটু ফ্ল্যামবয়ান্সির মধ্যে দিয়ে যাবেন না।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
Horoscope 2026
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla
রাশিফল বাংলা
Ajker Rashifal
Today Rashifal
Aaj ka Rashifal
Patrika Rashifal
Today Rashifal in Bengali
Aries Horoscope 2026
Taurus Horoscope 2026
Gemini Horoscope 2026
Cancer Horoscope 2026
Leo Horoscope 2026
Virgo Horoscope 2026
Libra Horoscope 2026
Scorpio Horoscope 2026
Sagittarius Horoscope 2026
Capricorn Horoscope 2026
Aquarius Horoscope 2026
Pisces Horoscope 2026
কেমন কাটবে আজকের দিন
ভাগ্যরেখা
জ্যোতিষশাস্ত্র
Horoscope Daily
Weekly Horoscope 2026
November Horoscope 2026
Astrology 2026
Daily Astrology
Daily Horoscopes

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
জারি হলুদ সতর্কতা! ভারী বৃষ্টিতে ডুবন্ত বঙ্গেই ফের বৃষ্টির আগুনে স্পেল! বজ্রবিদ্যু
Bengal Weather Updates41 min ago
2
live blog1 hr ago
3
Kunal ghoshJul 09
4
Rajya Sabha by-electionJul 09
5
Health recruitment irregularityJul 09