/রথের আগে বিপুল আর্থিক লাভ এইসব রাশির, শত্রুতা-আইনি লড়াইয়ে ঠেকানো যাবে না এদের

Horoscope Today: Ajker Rashifal, 15 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
ব্যবসায় আর্থিক লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। নতুন কোনও বিনিয়োগে হাত দেওয়া যেতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে কিছুটা অশান্তি দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে বিবাদ হওয়ার আশঙ্কা। রাস্তায় চলাচলের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আইনি লড়াইয়ে আজ আপনার পাল্লা ভারী থাকবে, তবে শত্রুর গোপন ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ থাকা জরুরি। তারা আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা নষ্ট করার চেষ্টা করতে পারে।
ব্যবসার লোকসানের যোগ রয়েছে। বড় কোনও আর্থিক লেনদেন আজ না করাই ভালো। পুরনো পারিবারিক বিবাদ মিটে যেতে পারে। যানবাহন চালানোর সময় গতি নিয়ন্ত্রণ করুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দীর্ঘদিন ধরে চলা আইনি লড়াইয়ে আজ নতুন কোনও মোড় আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুর ষড়যন্ত্র। আপনার নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা হতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ।
ব্যবসায়ীদের ভালো দিন। বকেয়া টাকা ফেরত পাবেন। পারিবারিক জীবনে সঙ্গীর সঙ্গে তীব্র মতবিরোধ। দূরযাত্রার সময় সতর্ক থাকুন, মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির বা দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আদালতে চলা কোনও মামলা বা আইনি লড়াইয়ে আজ প্রচুর অর্থ ব্যয় হতে পারে। আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে শত্রুরা গোপনে বড় ধরনের ষড়যন্ত্রের জাল বুনছে, নিজের গোপন তথ্য কারও সাথে শেয়ার করবেন না। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন।
ব্যবসায় পার্টনারের সঙ্গে বিবাদ। বড় ধরনের লোকসানের মুখে পড়তে হতে পারে। পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের হস্তক্ষেপে পারিবারিক অশান্তি ও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটবে। আজ ভ্রমণের যোগ রয়েছে, তবে অসতর্কতার কারণে রাস্তায় দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। আইনি লড়াইয়ে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুর ষড়যন্ত্র সফল হতে পারে, তাই চারপাশের মানুষকে অন্ধের মতো বিশ্বাস করবেন না। কর্মক্ষেত্রে নতুন কোনও দায়িত্ব পেতে পারেন।
ব্যবসা ভালো যাবে। বড় কোনও ডিল বা চুক্তি থেকে বিপুল লাভ হতে পারে। গুরুজনদের স্বাস্থ্যের কারণে কিছুটা উদ্বেগ থাকবে। আজ আগুন বা বিদ্যুৎ থেকে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, ঘরে বা বাইরে সাবধানে কাজ করুন। আইনি লড়াই বা জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের রায় আজ আপনার পক্ষে আসার প্রবল সম্ভাবনা। তবে শত্রুরা আপনার এই অগ্রগতি সহ্য করতে না পেরে সামাজিকভাবে হেনস্থা করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, তবে মানসিক উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন।
ব্যবসায় লাভের পরিমাণ আশানুরূপ নাও হতে পারে। পারিবারিক অশান্তি ও কলহ দেখা দিতে পারে, শান্ত থাকার চেষ্টা করুন। কর্মক্ষেত্রে বা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। কোনও পুরনো আইনি লড়াই আজ নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। নিকটাত্মীয়দের মধ্যেই কেউ শত্রুর ভূমিকা পালন করে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে।
খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের আয়ের উৎস বাড়বে। পরিবারে দীর্ঘদিনের কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটায় শান্তি ও আনন্দ ফিরে আসবে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করবেন না। বড় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আইনি লড়াইয়ে আজ জটিলতা কাটবে এবং কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সাহায্যে সমস্যার সমাধান হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের প্রশংসা হবে, কিন্তু এর ফলে সহকর্মীদের মধ্যে শত্রুর সংখ্যা ও তাদের ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেতে পারে।
ব্যবসায় মন্দা ভাব কেটে যাবে। লাভের মুখ দেখবেন তবে নতুন বিনিয়োগে কিছুটা লোকসানের ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। পরিবারে আজ সন্তানদের আচরণ নিয়ে চরম অশান্তি এবং মানসিক উদ্বেগ তৈরি হতে পারে। দুর্ঘটনার বড় সম্ভাবনা রয়েছে, সতর্ক থাকুন। আইনি লড়াই বা মামলা-মোকদ্দমার পেছনে আজ অতিরিক্ত অর্থ অপচয় হতে পারে। আপনার শত্রুরা আজ অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে এবং আপনার পেশাগত জীবনে ক্ষতি করার জন্য বড় ষড়যন্ত্র করতে পারে।
ব্যবসায় আজ অভাবনীয় লাভের যোগ রয়েছে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে এবং গুরুজনদের আশীর্বাদে কোনও অমীমাংসিত সমস্যার সমাধান হবে। ছোটখাটো দুর্ঘটনার কারণে যাত্রা বিঘ্নিত হতে পারে। পুরনো কোনও আইনি লড়াই থেকে আজ পাকাপাকিভাবে মুক্তি পেতে পারেন, আদালতের রায় আপনার পক্ষে যাবে। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র আজ ব্যর্থ হবে এবং আপনার জয় নিশ্চিত।
আজ ব্যবসায় পাওনা টাকা আদায় করতে গিয়ে বড় ঝামেলার সৃষ্টি হতে পারে, যার ফলে আর্থিক লোকসানের সম্ভাবনা রয়েছে। পরিবারে বাইরের কোনও ব্যক্তির হস্তক্ষেপের কারণে তীব্র অশান্তি ও গৃহবিবাদের সূত্রপাত হতে পারে। ধারালো যন্ত্রপাতি বা লোহালক্কড়ের কাজ করার সময় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করুন। আইনি লড়াইয়ে আজ কোনও প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারেন, নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। আপনার অতি বিশ্বস্ত কেউ শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। অনিদ্রা এবং চোখের সমস্যায় আজ ভুগতে পারেন।
শেয়ার বাজার বা লটারিতে ভালো লাভ পেতে পারেন তবে ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। পরিবারের পরিবেশ শান্ত থাকবে। আজ রাস্তায় চলাচলের সময় অন্যমনস্ক হবেন না, অসতর্কতায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও আইনি লড়াই বা সম্পত্তি বিবাদের আজ শান্তিপূর্ণ সমাধান হতে পারে। তবে সামাজিক ক্ষেত্রে শত্রুর ষড়যন্ত্র আপনার সুনামে আঘাত হানার চেষ্টা করবে, তাই নিজের ইমেজ ধরে রাখতে সচেতন থাকুন।
নতুন কোনও ব্যবসা শুরু করার জন্য দিনটি দারুণ শুভ। পরিবারে সুখ-সমৃদ্ধি বাড়লেও দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়ের কারণে ক্ষণস্থায়ী অশান্তি দেখা দিতে পারে। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, তাই বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। আইনি লড়াই বা পুলিশি ঝামেলা থেকে আজ দূরে থাকাই ভালো, অন্যথায় বড় আইনি মারপ্যাঁচে জড়িয়ে পড়তে পারেন। শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য ফাঁদ পাতলেও আপনার উপস্থিত বুদ্ধির জোরে সেই ষড়যন্ত্র ভেস্তে যাবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)