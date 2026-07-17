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কর্কটের সংঘাত, তুলার রাগ, কুম্ভের প্রাপ্তি; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 17, 2026, 10:51 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:51 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 July 17, Horoscope Today: মিথুন, আজ আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন, এগিয়ে যান, কেননা, এটা থেকে নতুন কোনও বিজনেস প্ল্যানও তৈরি হয়ে যেতে পারে।
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ফিটনেস নিয়ে ভাবতে হবে। কমিটমেন্ট থেকে সরে থাকবেন না।  

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

যারা আপনার চেয়ে কাজে বেশি প্রযুক্তিগত সুবিধাপ্রাপ্ত, তাদের জন্য আজ করে দেওয়াটা আজ একটা বড় তৃপ্তি হয়ে দাঁড়াবে। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন। এটা থেকে নতুন কোনও বিজনেস প্ল্যান তৈরি হয়ে যেতে পারে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

কর্মক্ষেত্রে কোনও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আজ ফোকাস্ড থাকতে হবে, সেটা জরুরি। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

বড় করে ভাবুন। আপনার কোনও বন্ধু আপনাকে আজ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না। কার কত টাকা সম্পত্তি-- তা নিয়ে বেশি ভাববেন না! 

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। কাজে ডুবে থাকুন। বিনিয়োগে মন দিন।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

নতুন কিছু শিখুন। নতুন রুটিনে নিজেকে যুক্ত করুন। আউট দ্য বক্স চিন্তা করুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

সকলের সঙ্গে নিজের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবেন না। সকলেই যে আপনার বিষয়ে খুব সহৃদয়, তা কিন্তু না-ও হতে পারে! 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আরও বেশি বিশ্বাস করতে শিখুন, বুঝুন যে, যা ঘটে তার পিছনে কোনও একটা কারণ তো আছেই। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আশ্চর্য একটা যোগাযোগ আপনাকে আজ অপ্রত্যাশিত কোনও ঘটনার মুখোমুখি করবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

কাজের একটা কঠিন ফেজের মধ্যে যেতে হবে। যে প্রজেক্টের জন্য আপনি কাজ করছেন সেটা ক্রমশ শেষের দিকে যাবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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