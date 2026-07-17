/কর্কটের সংঘাত, তুলার রাগ, কুম্ভের প্রাপ্তি; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

ফিটনেস নিয়ে ভাবতে হবে। কমিটমেন্ট থেকে সরে থাকবেন না।
যারা আপনার চেয়ে কাজে বেশি প্রযুক্তিগত সুবিধাপ্রাপ্ত, তাদের জন্য আজ করে দেওয়াটা আজ একটা বড় তৃপ্তি হয়ে দাঁড়াবে।
আজ আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন। এটা থেকে নতুন কোনও বিজনেস প্ল্যান তৈরি হয়ে যেতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে কোনও সংঘাতপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। আজ ফোকাস্ড থাকতে হবে, সেটা জরুরি।
বড় করে ভাবুন। আপনার কোনও বন্ধু আপনাকে আজ এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।
অন্যের বিষয়ে মাথা ঘামাবেন না। কার কত টাকা সম্পত্তি-- তা নিয়ে বেশি ভাববেন না!
রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন। কাজে ডুবে থাকুন। বিনিয়োগে মন দিন।
নতুন কিছু শিখুন। নতুন রুটিনে নিজেকে যুক্ত করুন। আউট দ্য বক্স চিন্তা করুন।
সকলের সঙ্গে নিজের প্ল্যান নিয়ে আলোচনা করবেন না। সকলেই যে আপনার বিষয়ে খুব সহৃদয়, তা কিন্তু না-ও হতে পারে!
আরও বেশি বিশ্বাস করতে শিখুন, বুঝুন যে, যা ঘটে তার পিছনে কোনও একটা কারণ তো আছেই।
আশ্চর্য একটা যোগাযোগ আপনাকে আজ অপ্রত্যাশিত কোনও ঘটনার মুখোমুখি করবে।
কাজের একটা কঠিন ফেজের মধ্যে যেতে হবে। যে প্রজেক্টের জন্য আপনি কাজ করছেন সেটা ক্রমশ শেষের দিকে যাবে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)