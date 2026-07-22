Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /গ্যালারি
  • /ঝুঁকি নিলেই আজ বিপদ এইসব রাশির, মাথা ঠান্ডা রাখুন বৃষ

ঝুঁকি নিলেই আজ বিপদ এইসব রাশির, মাথা ঠান্ডা রাখুন বৃষ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 22, 2026, 06:26 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 06:26 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  22 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

বয়স্কদের গুরুত্ব না দিলে পরিবারে চাপ সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীর আবেগের প্রতি সম্মান জানানো জরুরি। ব্যবসায়িক দিক থেকে আচমকা নতুন বিনিয়োগে লোকসানের ঝুঁকি রয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ অর্থনৈতিক চুক্তি থেকে দূরে থাকুন। পুরনো জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো আইনি বিবাদ থাকলে আজ কোনো সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। যানবাহন বা ভারি যন্ত্রপাতি চালানোর সময় সতর্ক থাকুন; সামান্য অসাবধানতা আঘাতের কারণ হতে পারে।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

অহঙ্কারের জন্য দাম্পত্য জীবনে এবং স্ত্রীর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলুন। ব্যবসায় লাভ ভালো হলেও অপ্রয়োজনীয় খরচে বাজেট নড়বড়ে হতে পারে। নতুন পরিকল্পনার ভালো ফল পাবেন।  সম্পত্তির বন্টন বা অংশীদারিত্ব সংক্রান্ত বিতর্ক শান্তিপূর্ণ আলোচনায় মেটানোর চেষ্টা করুন। মানসিক চাপ ও দুশ্চিন্তা এড়িয়ে চলুন; ভ্রমণের সময় সতর্ক থাকা দরকার। 

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ ভালো থাকবে। ঘরের পরিবেশ তুলনামূলক শান্ত থাকবে। ব্যবসায় পুরনো পাওনা টাকা ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বুদ্ধিমান ও অভিজ্ঞ কারো পরামর্শে ব্যবসায়ে নতুন অগ্রগতি লাভ হবে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কাজে আইনি নথি সাবধানে যাচাই করে নিন।  কাজের ব্যস্ততায় শারীরিক ক্লান্তির সম্ভাবনা আছে; রাস্তায় যাতায়াতে তাড়াহুড়ো এড়িয়ে চলুন। 

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

পারিবারিক বিষয়ে অযথা তর্কাতর্কি থেকে বিরত থাকুন। স্ত্রীর সঙ্গে কোনো বিষয়ে মতবিরোধ হলেও ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি সামলান। পেশাদারিত্ব বজায় রাখলে আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে। শুভ কিছু ব্যবসায়িক চুক্তি আপনার লাভ বৃদ্ধি করবে।  সম্পত্তি বা কোনো আইনি মামলা বিচারাধীন থাকলে আজ রায় আপনার পক্ষে আসার ভালো ইঙ্গিত রয়েছে।  যানবাহন চালানোয় বাড়তি মনোযোগ প্রয়োজন; ধারালো বা গরম বস্তু থেকে সাবধানে থাকুন।  

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

স্ত্রীর সঙ্গে পারস্পরিক সমন্বয় ভালো থাকবে এবং ঘরে পারিবারিক আনন্দ বজায় থাকবে। ব্যবসায় অংশীদারদের পূর্ণ সহযোগিতা পাবেন। সাহসিকতা ও সতর্কতার সঙ্গে কাজ করলে ব্যবসায়িক লাভ প্রত্যাশার চেয়ে ভালো হতে পারে।  দীর্ঘদিনের স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের দিকে এগোবে। শারীরিক ক্লান্তি বা ছোটখাটো আঘাত থেকে সতর্ক থাকুন।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23) 6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

দাম্পত্য জীবনে শান্তি থাকবে। স্ত্রী পাশে থাকায় আপনার মানসিক শান্তি বাড়বে। বুদ্ধি ও কঠিন পরিশ্রমের জোরে ব্যবসায় আজ অত্যন্ত ইতিবাচক কোনো চুক্তি সম্পাদিত হতে পারে, যা লাভজনক হবে। অংশীদারি সম্পত্তিতে আইনি নথিপত্রে সই করার আগে অভিজ্ঞ ব্যক্তির মতামত নেওয়া জরুরি। স্বাস্থ্য সাধারণত ভালো থাকলেও ভ্রমণের সময় নিজের জিনিসপত্র ও শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

স্ত্রীর সঙ্গে ভালোবাসায় আরও মজবুত হবে। ব্যবসা ও লেনদেনে গতি আসবে। পরিকল্পনা করে এগোলে ভালো আর্থিক মুনাফা হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ দূর হতে শুরু করবে; আইনি বিষয়ে স্পষ্টতা বৃদ্ধি পাবে। রাস্তায় সতর্ক থাকুন এবং যেকোনো ধরনের ঝুঁকি নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।  

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

পারিবারিক সম্পর্কে টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। স্ত্রীর সঙ্গে শান্ত মাথায় যেকোনো মতভেদ মিটিয়ে নিন। বিনিয়োগের দিক থেকে সতর্ক হওয়া দরকার; হঠাৎ বড় বিনিয়োগে ক্ষতি হতে পারে। ছোটখাটো নিরাপদ সুযোগকে প্রাধান্য দিন।  জমিজমা সংক্রান্ত যেকোনো পুরনো ঝামেলায় নতুন করে জটিলতা আসতে পারে; তাড়াহুড়ো করবেন না। দূরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে বা ড্রাইভিং করার সময় সতর্ক থাকা আবশ্যক।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রিয়জনদের সঙ্গে ভালো সময় কাটবে। স্ত্রীর পরামর্শে পারিবারিক কোনো সমস্যার সহজ সমাধান বেরিয়ে আসবে। বুদ্ধিমত্তা ও সঠিক পরিকল্পনার কারণে আর্থিক অবস্থা ভারসাম্যপূর্ণ ও লাভজনক থাকবে। সম্পত্তি কেনাবেচা বা তার সংক্রান্ত আইনি দিকগুলো আজ আপনার অনুকূলে থাকতে পারে। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা অবহেলা করবেন না; কাজ ও বিশ্রামের সঠিক ভারসাম্য রাখুন।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ত্রীর সহায়তায় আপনার আত্মবিশ্বাস অনেকটা বাড়িয়ে দেবে।  কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় কঠোর পরিশ্রম শুভ ফলাফল দেবে। নতুন কিছু সুযোগ আর্থিক প্রবাহ নিশ্চিত করবে।  পারিবারিক সম্পত্তি বা ভাইবোনদের সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা ইতিবাচক হবে। শারীরিক ও মানসিক ফিটনেস বজায় রাখতে সতর্ক থাকুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

প্রিয়জনের ভাবনা বোঝার চেষ্টা করুন। স্ত্রীর প্রতি যত্নশীল হলে সম্পর্কে মিষ্টতা বজায় থাকবে। ব্যবসা বা বাণিজ্যে আজ দারুণ গতি দেখা যাবে; আয় এবং সঞ্চয় দুটোই বৃদ্ধির সম্ভাবনা।  আর্থিক বা সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি/আইনি কাজ দ্রুত এগোনোর জন্য শুভ সময়। ভ্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে; যাত্রাকালে সতর্কতা অবলম্বন করুন।   

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

আবেগের বশে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না; স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো রাখুন। কর্মক্ষেত্রে সুযোগ পেলেও আর্থিক সিদ্ধান্ত ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত। অতিরিক্ত খরচে আয়ের ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে। আইনি বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞ আইনজীবীর পরামর্শ মেনে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। রাস্তা পারাপারে এবং ড্রাইভিংয়ের সময় কোনোভাবেই মনোযোগ হারাবেন না।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
Apnar Rashifal Apnar Rashifal
राशिफल 2026
আপনার রাশিফল
কী আছে আজ ভাগ্যে
Bengali Rashifal
বাংলা রাশিফল
Rashifal Bangla

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ঠিক যেন সিনেমা‌! ভরসন্ধেয় সেক্টর ফাইভ থেকে যুবককে অপহরণ, শেষে...
Saltlake Sector Five6:29 PM IST
2
kalyan banerjee5:55 PM IST
3
Abhishek BanerjeeJul 21
4
Jantar MantarJul 21
5
Annapurna YojanaJul 21