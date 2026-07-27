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মেষের টাকা, বৃষের বিজনেস, মিথুনের আনন্দোল্লাস; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:34 AM IST

Ajker Rashifal, 2026 July 27, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আজ আপনার হাতে টাকা আসবে। ব্যক্তিগত সব বিনিয়োগ থেকে টাকা আসার কথা।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আজ আপনি একটা ট্রাভেল প্ল্যান করেছেন। আর এর থেকেই বেরিয়ে আসতে পারে নয়া কোনও বিজনেস প্ল্যান।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

একটা দারুণ কোনও ইভেন্ট আপনার দিনটিকে আজ  সহসা সুন্দর করে তুলবে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)4/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ আপনার মাথায় অনেক দারুণ দারুণ ভাবনাচিন্তা ঘুরে বেড়াবে। আর সকলে আজ আপনাকে সমর্থনও করবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)5/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

নতুন করে আশা জাগরিত হবে। কেরিয়ারে আসবে গতি ও উন্নতি। সঙ্গে আর্থিক প্রাপ্তি তো আছেই। 

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)6/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আজ পরিবারে অফিসে বা রাস্তাঘাটে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)7/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

আজ রাগ ও হতাশাকে অতিক্রম করে মনের ভিতর থেকে একটা শান্তি অনুভব করবেন আপনি!

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)8/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

একটু  খুঁতেখুঁতে আপনি, আর সেটা আজ আপনাকে ভালো অভিজ্ঞতার মুখোমুখি করবে।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)9/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

হারমনি আর ব্যালান্স-- এটাই আজ আপনার জন্য মূলমন্ত্র। কথাবার্তায় একটু ডিপ্লোমেসি নিয়ে চলুন।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)10/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

নিজের মনের কথা শুনুন, তাতেই সাড়া দিন আজ। আত্মবিশ্বাসে ভর করে চলুন। নিজের প্যাশনকে গুরুত্ব দিন। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)11/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

আজ আপনার কাঁধে নানা বিষয়ের বিপুল চাপ থাকবে। তবে এজন্য নিজের নীতি থেকে সরে যাবেন না! 

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

যা করতে চলেছেন, তার ভালো মন্দ সব দিকই খতিয়ে দেখেই আপনি হয়তো একটু দ্বিধায় পড়ে যেতে পারেন। তবে সাহস করে এগিয়ে যান।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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