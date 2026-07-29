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শুক্রের কৃপায় আজ সাফল্যের শিখরে এইসব রাশি, কাউকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করলে ঠকবে সিংহ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 29, 2026, 08:45 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 08:45 AM IST

Horoscope Today: Ajker Rashifal,  29 JULY 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?

 

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

ভালো জায়গায় রয়েছে গ্রহরাজ মঙ্গল ও রাহুর। শুভ ফল দেবে না। চাকরির যোগ প্রবল হলেও শত্রুর থেকে। তাড়াহুড়ো করে বড় বিনিয়োগে লোকসান হতে পারে। আর্থিক ক্ষেত্রে অর্থযোগ মধ্যম। পথে চলার সময় সতর্ক থাকুন, বিশেষ করে ড্রাইভিংয়ের সময় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা উত্তপ্ত হতে পারে, অযথা তর্ক এড়িয়ে চলুন। দূর ভ্রমণের ক্ষেত্রে আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলার জন্য নথিপত্র সঠিকভাবে সাথে রাখুন।

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

শুক্রের কৃপায় ব্যবসায়িক উন্নতি ও লক্ষ্মীলাভ। বকেয়া টাকা ফেরত পেয়ে অর্থযোগ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। অফিসে সহকর্মীরা আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সতর্ক থাকুন। চাকরির যোগ স্থিতিশীল। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর থাকবে এবং পারস্পরিক আস্থা বাড়বে। জল বা উঁচু স্থানে দুর্ঘটনা থেকে সাবধান থাকুন। আদালতের কাজ থাকলে আজ কোনো তাড়াহুড়ো করবেন না, নতুবা পুরনো কোনো আইনি সমস্যা জটিল হতে পারে।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বুধের শুভ প্রভাবে আইনি ঝামেলা থেকে কিছুটা রেহাই পেতে পারেন, তবে পুরোনো আইনি সমস্যা নতুন রূপ নিতে পারে। অফিসে কোনও ষড়যন্ত্র আপনাকে মানসিকভাবে বিভ্রান্ত করতে পারে। চাকরির যোগ ভালো, নতুন কাজের অফার পেতে পারেন। ব্যবসায় লাভজনক চুক্তির যোগ রয়েছে। আর্থিক অর্থযোগ মিশ্র হলেও সঞ্চয় ভালোই হবে। দাম্পত্যে ছোটখাটো মনোমালিন্য এড়িয়ে চলুন, স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করুন। ধারালো অস্ত্র ও আগুন থেকে দুর্ঘটনার ঝুঁকি কাটেনি, সতর্ক থাকুন।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

চন্দ্রের রাশিতে অবস্থান করায় আপনার মানসিক অস্থিরতা বাড়তে পারে। ব্যবসায় ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিন, শুভ অর্থযোগ থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ লস হতে পারে। চাকরির যোগ অত্যন্ত শুভ, উচ্চপদস্থ কর্তাদের সমর্থন পাবেন। কিন্তু স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ও স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে দূরত্বের সৃষ্টি হতে পারে। গাড়ি বা ভারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শারীরিক দুর্ঘটনা এড়াতে চোখ-কান খোলা রাখুন। জমি-জমা সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি নথিতে সই করার সময় ষড়যন্ত্র ও জটিল আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলতে বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন।

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

রবির তেজ সাফল্য। ব্যবসা ও নতুন উদ্যোগে দারুণ সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। চমৎকার অর্থযোগ ও ধনাগম দেখা যাচ্ছে। তবে ভাই বা পরিচিতদের মাধ্যমে আপনার বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র হতে পারে। কাউকে অন্ধবিশ্বাস করবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কে তিক্ততা আসতে পারে। রাস্তায় যানবাহন বা পথচলায় সাময়িক দুর্ঘটনার যোগ প্রবল। কোনো সরকারি সংক্রান্ত মামলায় জড়িয়ে পড়লে আইনি সমস্যা সামলাতে ধৈর্য ধরে এগোতে হবে।

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

কন্যা রাশির জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বুদ্ধিমত্তার সাথে কাটানোর। ব্যবসায় প্রতারণার শিকার হতে পারেন। চাকরির যোগ শুভ, পদোন্নতির জোরালো সম্ভাবনা। দৈনন্দিন আয়ে ভালো অর্থযোগ থাকলেও হঠাৎ খরচ বাড়বে। দাম্পত্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে এবং স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আগের চেয়ে সুদৃঢ় হবে। তবে যাত্রাকালে দুর্ঘটনা ও শারীরিক আঘাতের যোগ রয়েছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো পুরনো বিরোধ থেকে হুট করে আইনি সমস্যা দেখা দিলে ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবিলা করুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

শুক্র ও শনির প্রভাবে আটকে থাকা কাজের গতি বাড়বে, ফলে শুভ অর্থযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নতুন অফিসে চাকরির যোগ সুসংবাদ নিয়ে আসতে পারে। তবে সহকর্মীরা আপনার সাফল্য সহ্য করতে না পেরে গোপনে ষড়যন্ত্র করতে পারে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষুণ্ন হতে পারে। অসাবধানতার কারণে পথচলতি সময়ে দুর্ঘটনার তীব্র আশঙ্কা রয়েছে, তাই সাবধান থাকুন। আইনি বিষয় জটিল থাকলে কোনো অভিজ্ঞ আইনজ্ঞের পরামর্শ নিন, অযথা আইনি সমস্যা বাড়াবেন না।

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

মঙ্গল গ্রহ শক্তিশালী হওয়ায় আপনার মনের সাহস বাড়বে। শেয়ারবাজার বা ফাটকা ব্যবসায় আকস্মিক অর্থযোগ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি বা নতুন চাকরির যোগ প্রবল। তবে বিরোধীদের কুচক্রী ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেতে নিজের গোপন কথা কাউকে বলবেন না। কোনো সরকারি ফাইল বা টেক্স ফাইল সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি সমস্যা এড়াতে সঠিক নথি সঙ্গে রাখুন। স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও সহযোগিতাপূর্ণ থাকবে। তবে বাইক বা চার চাকার গাড়ি চালানোয় অসাবধানতায় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে।

 

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

বৃহস্পতির কৃপায় ব্যবসায়ে বড় কোনো বিনিয়োগ ফলপ্রসূ হতে পারে, চমৎকার অর্থযোগ স্পষ্ট। সরকারি ক্ষেত্রে নতুন চাকরির যোগ ও সুযোগ আসবে। পারিবারিক ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় হবে ও পারস্পরিক বোঝাপড়া ভালো থাকবে। তবে কর্মস্থলে বা নিকটাত্মীয়ের মধ্যে আপনার সুনাম নষ্ট করার বড় ষড়যন্ত্র হতে পারে, চোখ কান খোলা রাখুন। দূরে ভ্রমণের সময় ছোটখাটো দুর্ঘটনা বা আঘাতের আশঙ্কা রয়েছে। পুরোনো কোনো ভূমি সংক্রান্ত লিটিগেশন বা আইনি সমস্যা থাকলে তা আজ নিষ্পত্তির দিকে যেতে পারে।

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

শনির প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ, তবে সততার মাধ্যমে ভালো রেজাল্ট পাবেন। চাকরির যোগ পরিবর্তনশীল। ব্যবসায় মন্দা কেটে শুভ অর্থযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে অকারণে সন্দেহের প্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে পারে, পরমত সহিষ্ণু হন। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কোনো ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারে। ভ্রমণের সময় পিচ্ছিল বা জলভাগ যুক্ত স্থানে দুর্ঘটনার ভয় রয়েছে। জমি রেজিস্ট্রি বা নতুন ব্যবসায়িক চুক্তির আইনি কাগজপত্রে সাবধানতা না নিলে ভবিষ্যতে আইনি সমস্যা হতে পারে।

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

রাহু-শনির প্রভাবে আপনার আত্মবিশ্বাস ও মানসিক বিভ্রান্তি দুটোই বাড়বে। ব্যবসায়িক কারণে দীর্ঘ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। নতুন কোনো অর্থযোগ বা উপার্জনের পথ খুলতে পারে। বর্তমান কর্মক্ষেত্রে চাকরির যোগ বজায় থাকবে। তবে পারিবারিক ও সামাজিকক্ষেত্রে কেউ আপনাকে বিপদে ফেলতে সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র কষছে। গাড়ি বা যেকোনো যানবাহন চালাতে দুর্ঘটনা এড়াতে আজ অত্যন্ত সংযমী থাকুন। বিবাহিতদের জন্য স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক মধুর থাকবে। পূর্বের কোনো জটিল পুলিশি বিষয় বা আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার শুভ ইঙ্গিত মিলবে।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

বৃহস্পতি ও চন্দ্রের কৃপায় বিদ্যা ও বুদ্ধির প্রভাবে সফলতা আসবে। ব্যবসায়ের পরিধি সম্প্রসারণের শুভ বার্তা পাবেন, প্রত্যাশিত বড় অর্থযোগ নির্দেশ করছে। বেসরকারি বা কর্পোরেট ক্ষেত্রে ভালো চাকরির যোগ দেখা যাচ্ছে। দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক ভালোবাসা বজায় থাকবে, ফলে স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক আনন্দদায়ক হবে। তবে কোনো শুভ কাজে ঈর্ষান্বিত শত্রুদের ষড়যন্ত্র হতে পারে, সতর্ক থাকুন। শারীরিক অসাবধানতায় পায়ে বা হাতে আঘাতের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচুন। চুক্তিপত্র সংক্রান্ত ভুলভ্রান্তি এড়াতে পারলে সম্ভাব্য আইনি সমস্যা এড়ানো সহজ হবে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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