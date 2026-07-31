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মেষের চ্যালেঞ্জ, মিথুনের মানসিক শক্তি, বৃশ্চিকের রোমান্স-প্রেমের বন্যা; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 31, 2026, 09:07 AM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:07 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 July 31, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)1/12

মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

আপনি নিজেকে আজ সহসা নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে আবিষ্কার করবেন। আবার বড় সুযোগেরও সম্মুখীন হবেন। প্রস্তুত থাকুন। 

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)2/12

বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

আপনার স্বাভাবিক ক্যারিশমা ব্যবহার করে নতুন জায়গায় নতুন লোকজনের সঙ্গে মানিয়ে নিন।

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)3/12

মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

বিপুল মানসিক শক্তি নিয়ে আজ কাজে নামবেন আপনি। অন্তর্দষ্টিমূলক সিদ্ধান্ত আজ নানা ভাবে আপনার জীবনকে প্রভাবিত করবে।

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)4/12

কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

আপনি আচমকা অনুভব করবেন, যিনি আপনার খুব কাছের, তিনি আপনার পাশে থাকছেন না। তবে, চিন্তা করবেন না!

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)5/12

সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার ভাইবোন জাতীয় কেউ আজ আপনার দিনটিকে মধুর করে তুলবে। সহসাই একটা ট্যুর প্ল্যান তৈরি হয়ে যাবে, যাতে আপনার আগে থেকে ঠিক করে রাখা কাজে ব্যাঘাত ঘটবে। 

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)6/12

কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

না ভেবেচিন্তে হুড়ুমতাল কোনও প্রতিজ্ঞা করে বসবেন না আজ! বাস্তববাদী থাকুন।

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)7/12

তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

আজ আপনার ভুল হতেই পারে না! আজ আপনি যা-ই করবেন, সেটাই ঠিক হবে। 

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)8/12

বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

প্রেমের একেবারে আদর্শ দিন আজ। আপনার দীর্ঘদিনের চেষ্টা আজ আপনাকে সাফল্যের মুখোমুখি দাঁড় করাবে।

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)9/12

ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

কলিগদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক থেকে বিরত থাকুন। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যার ছাপ প্রফেশনাল লাইফে পড়তে দেবেন না যেন। 

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)10/12

মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

স্ট্রেস লেভেল ক্রমাগত বাড়তে থাকবে! আজ অধৈর্য ভাবই হতে পারে আপনার চরম শত্রু। ফলে, শান্ত থাকুন। 

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)11/12

কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আজ চারপাশের পরিস্থিতি আপনার মানসিক শক্তিমত্তা যাচাই করবে। মানিয়ে নিতে শিখুন। কাউকে টাকা ধার দেবেন না।

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)12/12

মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

ওভারওয়ার্ক থেকে স্ট্রেস। কেরিয়ারে নতুন দায়িত্ব তৈরি হবে। আধ্যাত্মিকতার বৃদ্ধি। সৃজনশীলতা বাড়বে।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

TAGS:
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