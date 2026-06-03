/Horoscope Today: নিজের পরিকল্পনা কাছের লোকের কাছে বললেই বিপদ কর্কটের, আত্মীয়দের সঙ্গে বিবাদ চরম আকার নিতে পারে তুলার

Ajker Rashifal, 03 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
আর্থিক দিকটি মিশ্র। হঠাত্ অর্থ প্রাপ্তি হলেও সঞ্চিত অর্থ খরচ হতে পারে। ব্যবসায় আজ নতুন কোনও বড় বিনিয়োগ বা চুক্তি চূড়ান্ত না করাই ভালো। কর্মক্ষেত্রে গোপন শত্রু আপনার ক্ষতি করতে পারে। রাস্তা পারাপারের সময় অতিরিক্ত সতর্কতা প্রয়োজন। সম্পত্তি বা অর্থ নিয়ে ভাই-বোনদের সাথে তীব্র বিবাদ। মাথা ঠান্ডা রাখুন।
বকেয়া টাকা ফেরত, শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে ভালো রিটার্ন। ব্যবসায়ীদের জন্য লাভজনক। খুচরো ও পাইকারি বাজারে আজ বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে শত্রুরা হার মানবে। ছোটখাটো চোট পাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক পরিবেশ মোটের ওপর শান্ত থাকবে। জীবনসঙ্গীর পূর্ণ সমর্থন পাবেন, তবে পরিবারের কোনো প্রবীণ সদস্যের জেদি আচরণের কারণে গৃহশান্তি সামান্য বিঘ্নিত হতে পারে।
আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি। তাই আজ কাউকে ঋণ দেবে না। আমদানি-রপ্তানি ও বস্ত্র ব্যবসায় যুক্ত জাতকদের আজ ভালো লাভ হতে পারে। নতুন কোনো বড় ডিল করার আগে সমস্ত নথিপত্র ভালো করে যাচাই করে নিন। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবেশীদের বা সহকর্মীদের সাথে দূরত্ব বজায় রাখুন। কারণ আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে কেউ শত্রুতা করতে পারে। আগুন থেকে সাবধান। সন্তানদের পড়াশোনা বা কোনো ভুল আচরণ নিয়ে আজ স্ত্রীর সাথে মতবিরোধ এবং পারিবারিক অশান্তি।
আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। আগে করা কোনও বিনিয়োগ থেকে আর্থিক লাভ। ব্যবসায় আজ মন্দাভাব কেটে যাবে। নতুন কোনো বড় প্রজেক্টের কাজ হাত আসতে পারে। পুরনো কোনো শত্রু আজ আবার সক্রিয় হতে পারে। সম্মানহানি হতে পারে। নিজের পরিকল্পনা গোপন রাখুন। যাতায়াতে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। মাতার হঠাত্ কোনো শারীরিক অসুস্থতার কারণে পরিবারে মানসিক উদ্বেগ এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় বৃদ্ধি পাবে।
আর্থিক ভাগ্য ভালো। সম্পত্তি থেকে বড় ধরনের লাভ। আয়ের নতুন উৎস তৈরি হতে পারে। লোহা বা খনিজ ব্যবসায় যুক্ত ব্যক্তিদের আজ বড় কোনো ডিল হতে পারে। কর্মচারীদের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করলে ক্ষতির মুখ দেখতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক ক্ষেত্রে পিতার সাথে কোনো বিষয়ে নীতিগত মতান্তর হতে পারে। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চললে গৃহবিবাদ এড়ানো সম্ভব হবে।
খরচের কারণে সঞ্চয়ে টান পড়তে পারে। কাঁচামাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি শুভ। ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করবেন না। পুরনো কোনো বিরোধের কারণে আজ শত্রুরা আপনাকে হেনস্থা করার চেষ্টা করতে পারে। বড় ধরনের দুর্ঘটনা বা আইনি জরিমানার মুখোমুখি হতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে সারাদিন মানসিক দূরত্ব বজায় থাকবে। স্ত্রীর সাথে খোলাখুলি কথা বলে পারিবারিক বিবাদ মেটান।
মানসিক চাপ বৃদ্ধি। কোনো আত্মীয়ের চিকিৎসার জন্য বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয়। ব্যবসায় গ্রাহকদের সাথে কোনোভাবেই খারাপ আচরণ করবেন না, অন্যথায় বড় কোনো অর্ডার হাতছাড়া হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার বিরুদ্ধে কোনো গোপন ষড়যন্ত্র হতে পারে, তাই নিজের কাজ নিখুঁত রাখার চেষ্টা করুন। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পারিবারিক সম্পত্তি বা উইল নিয়ে আত্মীয়দের সাথে দীর্ঘদিনের বিবাদ আজ চরম রূপ নিতে পারে। নিজেকে শান্ত রাখুন।
আটকে থাকা পাওনা টাকা আজ হঠাত্ আদায় হতে পারে। সোনা, রুপোর ব্যবসায় আজ আশাতীত লাভ। শত্রুরা আজ আপনার ব্যক্তিত্ব এবং প্রভাবের সামনে পিছু হটতে বাধ্য হবে। তবে আজ বিদ্যুৎ বা বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় অতিরিক্ত সতর্ক থাকা প্রয়োজন, অন্যথায় বড় বিপত্তি ঘটতে পারে। দাম্পত্য জীবন সুখের হবে এবং জীবনসঙ্গীর সহায়তায় কোনো বড় পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। পরিবারের কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান আয়োজনের আলোচনা সফল হতে পারে।
আর্থিক উন্নতি ধীর হবে। পাওনা টাকা আদায়ের জন্য আপনাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পরিশ্রম করতে হতে পারে। খাদ্যসামগ্রী, হোটেল বা রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি লাভজনক। ঈর্ষাপরায়ণ মানুষ আপনার পেছনে শত্রুতা করতে পারে। সন্তানদের ক্যারিয়ার বা পড়াশোনা নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মৃদু কথা কাটাকাটি হতে পারে। সকলের সাথে আলোচনা করে যৌথ সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গৃহবিবাদ মিটিয়ে ফেলুন।
স্থাবর সম্পত্তি বা যানবাহন ক্রয়ের পরিকল্পনা সফল হতে পারে। আইটি, টেকনোলজি বা অনলাইন ব্যবসার সাথে যুক্ত জাতকদের আজ বড় কোনো চুক্তি। বিদেশী কোম্পানির থেকে কাজের অফার আসতে পারে। ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রতিযোগীরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও তারা সফল হবে না। মূল্যবান জিনিসপত্র চুরির হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন। ভাই-বোনের মধ্যে দীর্ঘদিনের কোনো পুরনো ক্ষোভ ও পারিবারিক বিবাদ আজ কোনো আত্মীয়ের মধ্যস্থতায় মিটে যাবে।
আয় ভালো হলেও সঞ্চয় করা কঠিন। চিকিৎসার পেছনে বড় অঙ্কের অর্থ ব্যয় হতে পারে। ব্যবসায় আজ উত্থান-পতন লেগেই থাকবে। বিনিয়োগ করার আগে বাজার ভালো করে যাচাই করে নিন, অন্যথায় বড় ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। কাউকে অন্ধবিশ্বাস করবেন না। আজ ধারালো অস্ত্র, আগুন বা যন্ত্রপাতি সাবধানে ব্যবহার করুন, ছোটখাটো রক্তপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। জীবনসঙ্গীর খিটখিটে মেজাজের কারণে পারিবারিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে, ধৈর্য ধরুন।
পুরনো গুপ্ত উৎস থেকে অর্থ লাভ হতে পারে, আর্থিক লেনদেনের জন্য দিনটি অনুকূল। অংশীদারি ব্যবসায় আজ পার্টনারদের সহযোগিতায় আশানুরূপ লাভ হবে এবং ব্যবসা বৃদ্ধি পাবে। প্রতিপত্তি দেখে শত্রুরা আজ আপনার সামনে আসার সাহস পাবে না। দ্রুত গতিতে বাইক বা কোনো যানবাহন চালানো এড়িয়ে চলুন, অসতর্কতায় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। পরিবারে কোনো শুভ বা মাঙ্গলিক কাজের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। কোনো দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের আগমনে পরিবারের পুরনো সব বিবাদ মিটে গিয়ে আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি হবে।
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