/Horoscope Today: মিথুনের পুরনো শত্রুরা মাথাচাড়া দেবে, ব্যবসায় আজ টাকা ঢাললে ডুববে বৃশ্চিক

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)
ব্যবসায় ওঠাপড়া। বড় ঝুঁকির কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। চলাফেরায় বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ। কর্মক্ষেত্রে বা পরিচিত মহলে গোপন শত্রুতা। প্রেমজীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বড় আঘাত পেতে পারেন। পারিবারিক অশান্তি এড়াতে নিজের জেদ ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করুন।
ব্যবসায় লাভ হলেও আর্থিক লেনদেনে অবহেলা করলে ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। দুর্ঘটনার আশঙ্কা। আপনার সাফল্য দেখে শত্রুরা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর উদাসীনতা আপনাকে গভীরভাবে আঘাত করতে পারে। পরিবারের বড়দের স্বাস্থ্যের অবনতি এবং অভ্যন্তরীণ মতবিরোধের কারণে পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।
ব্যবসায় মন্দা। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে বড় আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা। দুর্ঘটনার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। পুরনো শত্রুতা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে, যা আপনার সামাজিক সুনামে আঘাত হানবে। প্রেমের ক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপে সম্পর্কে ভাঙন বা গভীর আঘাতের যোগ রয়েছে। পৈতৃক সম্পত্তি বা আর্থিক বিষয় নিয়ে পারিবারিক অশান্তি চরম আকার ধারণ করতে পারে।
অতিরিক্ত লোভের কারণে হঠাৎ বড় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন। দূর ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। কাছের কোনো মানুষই নেপথ্যে শত্রুতা করতে পারে। প্রেমে তীব্র আবেগপ্রবণতা ও প্রত্যাশা পূরণের অভাবে মনে গভীর আঘাত পাওয়ার আশঙ্কা আছে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের অভাব এবং ভুল বোঝাবুঝির কারণে প্রায়শই পারিবারিক অশান্তি লেগে থাকবে।
ব্যবসায় হাঠাত্ বাধা। আর্থিক ক্ষতির কারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধি। নতুন কোনো চুক্তি করার আগে সতর্ক হোন। কর্মক্ষেত্রে বা দৈনন্দিন জীবনে অসাবধানতার কারণে ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। আপনার আত্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে শত্রুরা ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেমের সম্পর্কে বড় আঘাত আসতে পারে। অহংকার ও কঠোর ভাষা ব্যবহারের কারণে পারিবারিক অশান্তি বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, তাই কথা বলার সময় সংযমী হোন।
ব্যবসায় আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। ধৈর্য ধরলে বড় ক্ষতি থেকে বাঁচবেন। কর্মক্ষেত্রে বা রাস্তায় চলাচলের সময় শারীরিক আঘাত বা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, সাবধানে থাকুন। শত্রুরা আপনার কাজের ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করবে, তাই নিজের কাজে ফোকাস রাখুন। প্রেমে অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতার কারণে সম্পর্কে চির ধরতে পারে। পারিবারিক অশান্তির কারণে ঘরের মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হবে, ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন।
ব্যবসায় ওঠানামা থাকবে, তবে বুঝে শুনে পা বাড়ালে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। রক্তপাত বা যানবাহন ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। সমাজে আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য শত্রুরা নানামুখী ষড়যন্ত্র করতে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে মতের অমিল এবং আর্থিক টানাপোড়েনের কারণে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেওয়ার তীব্র সম্ভাবনা রয়েছে।
ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ না করাই ভালো। অন্যথায় বড় আর্থিক ক্ষতি। শারীরিক অবহেলা বা অসতর্কতার কারণে যেকোনো ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা প্রবল। আপনার অতি-গোপন তথ্য শত্রুদের হাতে চলে গেলে বড় ক্ষতি হতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি চরমে পৌঁছাতে পারে, যা আপনাকে মানসিকভাবে ভীষণ আঘাত দেবে। পারিবারিক বিষয়ে বাইরের লোকের হস্তক্ষেপের কারণে ঘরের শান্তি নষ্ট হবে এবং তীব্র পারিবারিক অশান্তি দেখা দিতে পারে।
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যাচ্ছে, তাই হিসাব কষে চলুন। দূরের যাত্রায় বা রোমাঞ্চকর কোনো কাজে দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে, বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করুন। কর্মক্ষেত্রে আপনার অগ্রগতি দেখে শত্রুদের ঈর্ষা ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাবে। আত্মীয়স্বজনদের সাথে অযথা বিবাদ এবং অভ্যন্তরীণ কলহের কারণে পারিবারিক অশান্তি আপনার মানসিক স্বস্তি কেড়ে নিতে পারে।
ব্যবসায় মন্দা কেটে লাভজনক পরিস্থিতি তৈরি হলেও সহকর্মীদের ভুলের কারণে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। লোহা বা ভারী যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করার সময় দুর্ঘটনার বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান থাকুন। গুপ্ত শত্রুরা আপনার কাজে প্রতিনিয়ত বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করবে, চোখ-কান খোলা রাখুন। প্রেমে অহংকার ও জেদের কারণে সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারে, যা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী আঘাত দেবে। পরিবারের সদস্যদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি এবং কঠোর বাক্য বিনিময়ের ফলে পারিবারিক অশান্তি বাড়তে পারে।
ব্যবসায়িক লেনদেনে সতর্কতা প্রয়োজন, সামান্য ভুলেও বড় আর্থিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। তাড়াহুড়ো করে রাস্তা পার হওয়া বা গাড়ি চালানোর সময় দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা বড় কোনো ফাঁদ পাততে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে প্রিয় মানুষের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো সত্য জানার ফলে মনে গভীর আঘাত লাগতে পারে। ভাইবোনের সাথে বিবাদ এবং মতাদর্শগত পার্থক্যের কারণে পারিবারিক অশান্তি দেখা দেওয়ার যোগ রয়েছে।
ব্যবসায় লাভের চেয়ে ব্যয়ের পরিমাণ বেশি হতে পারে, তাই সঠিক বাজেট পরিকল্পনা না করলে ক্ষতির মুখ দেখতে হবে। দুর্ঘটনার বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। আপনার উদার মানসিকতার সুযোগ নিয়ে শত্রুরা পেছন থেকে আঘাত করার চেষ্টা করবে। প্রেমের ক্ষেত্রে অতি-আবেগ এবং প্রত্যাশার কারণে সঙ্গী আপনাকে আঘাত দিতে পারে। ঘরের ছোটখাটো বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে তীব্র মতভেদ ও পারিবারিক অশান্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)