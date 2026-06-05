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Horoscope Today: কন্যার নয়া সুযোগ, কুম্ভের অর্থপ্রাপ্তি, মীনের উতল প্রেম; আজ কোন রাশির ভাগ্যে কী?

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 05, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 10:34 AM IST
Ajker Rashifal, 2026 june 05, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal-- কেমন কাটবে আজকের দিন?
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মেষ/ARIES রাশিফল Rashifal (March 21-April 20)

স্ট্রেসফুল সিচুয়েশনে একটু কুল থাকুন। ঘটনা যা ঘটার তা আজ নিজের নিয়মেই ঘটবে। 

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বৃষ / TAURUS রাশিফল Rashifal (April 21 – May 20)

নিজের দিকে তাকান আজ, আত্মসমীক্ষায় মগ্ন হোন। রাগের মাথায় কোনও কথা বলবেন না।

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মিথুন GEMINI রাশিফল Rashifal (May 21-June 21)

আজ সহকর্মীদের সঙ্গে ডিল করতে গিয়ে আপনি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন। আপনার ট্যালেন্ট আজ আপনার চারপাশের মানুষের প্রশংসা কুড়িয়ে আনবে। আজ একটু খরচের যোগও আছে। কাজের ক্ষেত্রে যা প্রায়োরিটি দিচ্ছেন, তা করার কোনও কারণ আছে কি না, ভেবে দেখুন।

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কর্কট CANCER রাশিফল Rashifal (June 22-July 22)

বাবা মা অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, অপারেশন পর্যন্ত গড়াতে পারে বিষয়টা, চিন্তা করবেন না। 

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সিংহ LEO রাশিফল Rashifal (July 23-Aug 23)

আপনার লিডারশিপ স্কিল ফুটে উঠবে আজ। কমিউনিটি গ্যাদারিং অ্যারেঞ্জ করার মধ্যে দিয়ে আপনি আজ অনেকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়বেন। ভ্রমণযোগ আছে। 

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কন্যা VIRGO রাশিফল Rashifal (Aug 24-Sep 23)

নতুন চাকরির চেষ্টা করছেন, সিভিটা সময় করে বদলে রাখুন। হয়তো নতুন সিভি ও নতুন সুযোগের মধ্যে দিয়েই আপনার জীবনে বড় কোনও পরিবর্তন আসবে।

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তুলা LIBRA রাশিফল Rashifal (Sep 24-Oct 23)

কোনও একটা মিটিং আজ আপনাকে চমকে দেবে। অতীত অভিজ্ঞতার দিকে তাকিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। 

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বৃশ্চিক SCORPIO রাশিফল Rashifal (Oct 24-Nov 22)

কোনও কঠিন পরিস্থিতি থেকে আজ আপনাকে উদ্ধার করবেন আপনার কোনও নিকট বন্ধুই। বিজনেস পার্টনারকে ভুল বুঝতে পারেন। একটু বুঝে পা ফেলুন।

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ধনু SAGITTARIUS রাশিফল Rashifal (Nov 23-Dec 21)

প্রায়োরিটিগুলোর একটা তালিকা তৈরি করুন। অনেক হয়েছে, এবার প্রয়োজনীয় অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো সেরে নিজের কাজে ফিরুন।

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মকর CAPRICORN রাশিফল Rashifal (Dec 22-Jan 21)

ইস্যুগুলো একটু যত্ন করে হ্যান্ডল করলেই সাফল্য আজ আপনার মুঠোয়। ভবিষ্যতের জন্য ভালো পরিকল্পনা করে রাখুন, কাজে দেবে।  

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কুম্ভ AQUARIUS রাশিফল Rashifal (Jan 22-Feb 19)

আপনি হয়তো আজ একটু আইসোলেটেড ফিল করতে পারেন, একটু মুড স্যুইং হতে পারে। না, এটা থেকে বেরিয়ে আসুন। বরং একটা পার্টি থ্রো করুন। ও, হ্যাঁ, আপনার কিন্তু আজ অর্থপ্রাপ্তিযোগও স্ট্রং!    

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মীন PISCES রাশিফল Rashifal (Feb 20-Mar 20)

অনেক-- অনেক দিন পরে অবশেষে একটু প্রেম, একটু রোমান্স, একটু উষ্ণতা। এই বর্ষাস্নিগ্ধ দিনে মন্দ হবে না ব্যাপারটা। একটা ভালো সময়ের মধ্যে দিয়ে দিনটি অতিবাহিত হবে আপনার।

(Disclaimer: প্রচলিত ধর্মীয় রীতি, শাস্ত্র বা তত্ত্বের ভিত্তিতে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এটি মানা বা না মানার সুপারিশ করা হচ্ছে না। বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। সচেতন পাঠক যা করবেন স্বদায়িত্বে। আমাদের সম্পাদকীয় দফতরের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।)

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