/Horoscope Today: সংযত না হলে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে কুম্ভের, আত্মীয়দের সঙ্গে চরম বিবাদ কর্কটের

Ajker Rashifal, 10 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
চাকরিজীবীদের জন্য শুভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি। বড় কোনো বিনিয়োগের কথা ভাবলে এখনই সঠিক সময়। অংশীদারি ব্যবসায় মতবিরোধ। আর্থিক দিক থেকে বড় কোনো লোকসানের আশঙ্কা নেই। তবে পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে বিবাদ মনস্তাপের কারণ হতে পারে। রাগ নিয়ন্ত্রণ না করলে পারিবারিক গন্ডগোল বাড়তে পারে। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।
চাকরির ক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন, অন্যথায় কর্মক্ষেত্রে ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারেন। ব্যবসায়ীদের জন্য দারুণ লাভদায়ক। বকেয়া টাকা ফেরত পেতে পারেন। তবে বড় কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে লোকসানের আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক জীবনে সুখ-শান্তি বজায় থাকবে। পৈত্রিক সম্পত্তি কেনাবেচা নিয়ে আইনি বিবাদে জড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে। লিফট ব্যবহার বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় দুর্ঘটনা এড়াতে সতর্ক থাকুন।
চাকরির ভালো সুযোগ আসবে। কর্মজীবী ব্যক্তিরা ভালো কোনো অফার পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন আইডিয়া কাজে লাগিয়ে ভালো লাভ করতে পারবেন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে ব্যবসায়িক পার্টনারের সাথে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। পারিবারিক পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হতে পারে; গুরুজনদের সাথে বচসা এড়িয়ে চলুন। জমি বা সম্পত্তি সংক্রান্ত পারিবারিক গন্ডগোল মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
কাজের চাপ থাকবে প্রচুর। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি উত্থান-পতনে ভরা। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নিলে বড় ধরনের আর্থিক লোকসান হতে পারে। পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে পুরোনো বিবাদ আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আত্মীয়দের সাথে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।
চাকরির সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের পদোন্নতি। ব্যবসায় অভূতপূর্ব সাফল্য এবং আর্থিক লাভের যোগ রয়েছে। নতুন কোনো ব্যবসা শুরু করলে তাতে দ্রুত উন্নতি সম্ভব। তবে লটারি বা শেয়ার বাজারে টাকা খাটালে লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো বিষয়ে গন্ডগোল হতে পারে। বাবার সম্পত্তি বা উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
চাকরি বদলের জন্য চমৎকার সময়। ভালো বেতনে নতুন চাকরিতে যোগ দিতে পারেন। ব্যবসায়ীদের আশানুরূপ লাভ হবে। পারিবারিক জীবনে সুখ ও শান্তি বজায় থাকবে। ভাইবোনদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন নিয়ে যে বিবাদ চলছিল, তা অভিজ্ঞ কারও মধ্যস্থতায় মিটে যাবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে দিনটি একটু দুর্বল। রাস্তায় হাঁটার সময় বা গাড়ি চালানোর সময় অসাবধানতায় ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
কর্মক্ষেত্রে কাজের প্রশংসা। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি অত্যন্ত লাভজনক। নতুন কোনো চুক্তি বা অর্ডার পাওয়ার ফলে ব্যবসায়িক উন্নতি হবে এবং আর্থিক ভিত্তি মজবুত হবে। শেয়ার বাজারে বিনিয়োগে লোকসান। পারিবারিক জীবনে কিছুটা অশান্তি দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে সম্পত্তি নিয়ে আত্মীয়দের সাথে বড় ধরনের গন্ডগোলে জড়ানোর আশঙ্কা রয়েছে। মাথা ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন।
ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখুন। প্রোমোশন আটকে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি একটু কঠিন। বাজারে মন্দাভাবের কারণে আশানুরূপ লাভ নাও হতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে ভুল বোঝাবুঝির কারণে বড় গন্ডগোল হতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে আইনি জটিলতায় জড়ানোর প্রবল আশঙ্কা রয়েছে, তাই দলিলপত্রে সই করার আগে ভালো করে পড়ে নিন।
কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজের দক্ষতা স্বীকৃতি পাবে এবং নতুন সুযোগ আসবে। ব্যবসায়ীরা কোনো চুক্তি থেকে বিপুল লাভ করতে পারেন, যা ব্যবসার পরিধি বাড়াতে সাহায্য করবে। আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো বড় লোকসানের ভয় নেই। পারিবারিক জীবন সুখের হবে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনদের মধ্যে যে বিবাদ ছিল, তা আজ সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে মিটে যাবে। তবে স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তায় থাকতে পারেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো কাজ করতে যাবেন না, হাত-পায়ে চোট লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।
সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন যারা, তারা ভালো খবর পেতে পারেন। ব্যবসায় নতুন অংশীদার যুক্ত হতে পারে, যা ব্যবসায়িক উন্নতির কারণ হবে। পাইকারি ব্যবসায়ীরা ভালো আর্থিক লাভ করতে পারবেন। পরিবারে গুরুজনদের স্বাস্থ্যের অবনতি নিয়ে মানসিক উদ্বেগ ও পারিবারিক গন্ডগোল হতে পারে। সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য সময়টি শুভ নয়, প্রতারিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বাইক বা চারচাকা চালানোর সময় ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলুন, দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা আছে।
ব্যবসায়ীদের জন্য সময়টি মিশ্র। নতুন বিনিয়োগে লাভ হলেও পুরোনো কোনো বকেয়া টাকার জন্য ব্যবসায়িক কাজ আটকে যেতে পারে। পারিবারিক ক্ষেত্রে সম্পত্তি বা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে ভাইবোনদের সাথে বিবাদ চরম রূপ নিতে পারে। সংযত হয়ে কথা না বললে ঘরোয়া গন্ডগোল আদালতের দোরগোড়া পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। স্বাস্থ্যের ওপর বিশেষ নজর দিন।
কর্মক্ষেত্রে বদলি বা দূরবর্তী কোনো স্থানে যাওয়ার নির্দেশ আসতে পারে। ব্যবসায় দারুণ উন্নতির যোগ রয়েছে। বিদেশি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে চুক্তি বিপুল আর্থিক লাভ এনে দেবে। তবে লোহা বা খনিজ সংক্রান্ত ব্যবসায় কিছুটা লোকসানের মুখ দেখতে হতে পারে। পারিবারিক পরিবেশ ভালো থাকবে, তবে স্ত্রীর সাথে সম্পত্তি নিয়ে সাময়িক মতবিরোধ হতে পারে। ধারালো অস্ত্র, আগুন বা গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহারের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন।
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