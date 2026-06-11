/Horoscope Today: বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির শিকার হতে পারে কর্কট, বড় বিনিয়োগ করার আগে দুবার ভাবুন মকর

Ajker Rashifal, 11 JUNE 2026, Horoscope Today: Daily Horoscope for all Sun Signs- Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces Rashifal - কেমন কাটবে আজকের দিন?
বর্তামান রাজনৈতিক অস্থিরতা আপনাকে চিন্তায় ফেলবে, তবে সরাসরি বিতর্কে জড়াবেন না। পারিবারিক গোলমালে মানসিক শান্তিতে বিঘ্ন। ঠান্ডা মাথায় পরিস্থিতি সামাল দিন। ব্যবসায় অংশীদারের সাথে মতবিরোধের কারণে লাভের খতিয়ানে কিছুটা টান পড়তে পারে। রাস্তায় চলাচলের সময় অত্যন্ত সতর্ক থাকুন। ছোটখাটো দুর্ঘটনার যোগ। প্রেমের সম্পর্কে ভুল বোঝাবুঝি কেটে গিয়ে নতুন করে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। সহকর্মীদের ওপর অন্ধবিশ্বাস না করাই শ্রেয়।
প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির সাহায্যে আটকে থাকা কাজ উদ্ধার হতে পারে। পরিবারে সম্পত্তি নিয়ে যে গোলমাল চলছিল, তা বয়স্কদের মধ্যস্থতায় মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগ আপাতত স্থগিত রাখাই ভালো, লোকসানের মুখে পড়তে পারেন। দূরপাল্লার যাত্রায় তাড়াহুড়ো করবেন না, দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির হস্তক্ষেপে দূরত্ব তৈরি হতে পারে। শত্রুপক্ষ আপনার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত সফল হবে না। আর্থিক লেনদেনে চোখ-কান খোলা রাখুন।
রাজনৈতিক আলোচনায় নিজের মতামত প্রকাশ করার সময় সংযমী হোন। পুরনো বিবাদ নতুন করে মাথাচাড়া দিতে পারে। ব্যবসায়িক দিক থেকে সপ্তাহটি মিশ্র; লাভের মুখ দেখলেও পাওনা টাকা আদায়ে বেগ পেতে হবে। যানবাহন চালানো বা রাস্তা পারাপারে বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। সঙ্গীর কাছ থেকে বড় কোনো মানসিক সমর্থন পাবেন। গোপন শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেও আপনার বুদ্ধিমত্তার কাছে হেরে যাবে।
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ডামাডোল পেশাগত জীবনে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই নিরপেক্ষ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পরিবারে জীবনসঙ্গীর সাথে ছোটখাটো বিষয়ে গোলমাল ও মনমালিন্য হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ব্যবসায় লোকসান এড়াতে আজ কোনো বড় চুক্তি বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন। শারীরিক অসাবধানতার কারণে ছোটখাটো রক্তপাত বা দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে আবেগের আধিক্য বিপত্তি ঘটাতে পারে। শত্রুরা আপনার দুর্বলতার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করবে।
রাজনীতিতে আপনার প্রভাব বৃদ্ধির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। পারিবারিক গোলমালের কারণে ঘরে অশান্তি। ব্যবসায় নতুন যোগাযোগ থেকে ভালো লাভবান হওয়ার সুযোগ আসবে। দ্রুত গতিতে গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন, দুর্ঘটনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। শত্রুরা আপনার সামনে বন্ধুত্বের হাত বাড়ালেও আড়ালে ক্ষতি করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে।
রাজনৈতিক বৈরিতার মুখোমুখি হতে পারেন, তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেকোনো মন্তব্য করার আগে ভাবুন। ব্যবসায় হঠাৎ করে কিছু লোকসান হতে পারে, তবে ধৈর্য ধরলে তা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা বা ভ্রমণের সময় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচতে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে পারস্পরিক বিশ্বাস আরও মজবুত হবে। শত্রুদের কূটকৌশল আপনার আত্মবিশ্বাসের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হবে।
আপনার কূটনৈতিক বুদ্ধি আপনাকে বড় কোনো বিপদ থেকে রক্ষা করবে। পারিবারিক গোলমাল মেটাতে গিয়ে নিজেই যেন বিতর্কে জড়িয়ে না পড়েন, সেদিকে খেয়াল রাখুন। ব্যবসায় নতুন আইডিয়া কাজে লাগিয়ে ভালো লাভ করতে পারবেন। দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে নতুন কোনো মোড় আসতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ দেবে। শত্রুরা আপনার ইমেজ নষ্ট করার চেষ্টা করবে।
রাজনীতিতে জড়িয়ে আইনি জটিলতায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সাথে বড় ধরনের গোলমাল হতে পারে। ব্যবসায়িক মন্দা কেটে গিয়ে ধীরে ধীরে লাভের মুখ দেখতে শুরু করবেন। ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সময় সতর্ক থাকুন, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমের সম্পর্কে অকারণ সন্দেহ ও জেদ দূরত্ব তৈরি করতে পারে। শত্রুরা গোপনে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র লিপ্ত হতে পারে।
রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আপনার সক্রিয়তা প্রশংসিত হবে এবং নতুন দায়িত্ব পেতে পারেন। পারিবারিক পরিমণ্ডলে বয়স্কদের সাথে মতবিরোধের কারণে কিছুটা গোলমাল দেখা দিতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য সময়টি অনুকূল, বড় অংকের লাভের যোগ রয়েছে। ভ্রমণের সময় মালামাল ও নিজের সুরক্ষার দিকে নজর দিন, ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর অনুভূতিকে মূল্যায়ন করুন, সম্পর্ক মধুর হবে। পুরোনো কোনো শত্রুতা আবার চাঙ্গা হতে পারে, তাই বিরোধীদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।
সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের হাওয়া আপনার পক্ষে থাকবে না। পারিবারিক ভুল বোঝাবুঝি ও গোলমাল মানসিক অবসাদের কারণ হতে পারে। অনভিজ্ঞ কারও পরামর্শ ছাড়া নিয়োগ করবেন না। সাবধানে চলাফেরা করুন, বিশেষ করে পায়ে আঘাত লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে মান-অভিমান চললেও তা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। শত্রুরা আপনার অগ্রযাত্রায় বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও আপনার কঠোর পরিশ্রমের কাছে তারা পরাস্ত হবে।
পরিবারে সুখ-শান্তি বজায় থাকলেও আত্মীয়দের কারণে সাময়িক গোলমাল দেখা দিতে পারে। আগুন এবং বিদ্যুৎ ব্যবহারের সময় চরম সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে নতুন কোনো মাত্রা যোগ হতে পারে এবং গভীরতা বাড়বে। শত্রুপক্ষ আপনার পেছনে সক্রিয় থাকলেও সরাসরি আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন।
রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আটকে যেতে পারে, ধৈর্য ধরুন। পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে অহমিকার লড়াইয়ে ঘরে গোলমাল সৃষ্টি হতে পারে। ব্যবসায় আকস্মিক লোকসানের সম্মুখীন হতে পারেন, তাই হিসাব-নিকাশে স্বচ্ছতা রাখুন। জলপথ বা ভেজা মেঝেতে চলাচলের সময় দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে, সাবধানে থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে আবেগের চেয়ে বাস্তবতাকে বেশি প্রাধান্য দিন, অন্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। শত্রুরা আপনার সরলতার সুযোগ নিয়ে ক্ষতি করার চেষ্টা করবে, তাই অতি বিশ্বাসী হওয়া বন্ধ করুন।
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